Polistiren în loc de beton? Imaginile care arată cum au fost ridicate blocurile din Venezuela

Salvatorii care caută supraviețuitori printre ruinele lăsate în urmă de cutremurele devastatoare din Venezuela au făcut o descoperire șocantă: mai multe clădiri prăbușite par să fi fost construite folosind polistiren în structura pereților, fapt care ridică serioase semne de întrebare privind calitatea construcțiilor realizate în cadrul programelor de locuințe sociale.

Venezuela a fost lovită miercuri,24 iunie, de două cutremure puternice, cu magnitudinile de 7,2 și 7,5, care au provocat distrugeri masive. Potrivit autorităților, bilanțul a ajuns la 1.430 de morți, în timp ce echipe de intervenție din țară și din străinătate continuă operațiunile de salvare în statul de coastă La Guaira, în apropiere de Caracas, zona cea mai grav afectată.

Jorge Rodríguez, unul dintre principalii lideri politici ai țării, a descris tragedia drept „cel mai dezastruos eveniment” prin care a trecut Venezuela în ultimii 123 de ani. Cartiere întregi au fost transformate în mormane de moloz.

Autoritățile au anunțat că peste 3.000 de persoane au fost rănite, iar un număr similar și-au pierdut locuințele și au fost cazate în adăposturi temporare. În același timp, un site susținut de opoziția venezueleană indica duminică aproape 50.000 de persoane date dispărute.

Imagini virale din ruine

O înregistrare publicată pe TikTok de salvatorul venezuelean cunoscut sub numele de utilizator @maximilianohernan36 a stârnit indignare în mediul online. În imagini, bărbatul îndepărtează cu mâna bucăți din pereții unei clădiri prăbușite. Sub un strat subțire de beton apare un material care seamănă cu polistirenul expandat.

„Uitați-vă la asta”, spune salvatorul în timp ce rupe fără efort bucăți din material și îl străpunge cu degetul. „Nu e de mirare că totul s-a prăbușit ca un carton”, adaugă acesta, criticând împreună cu un coleg modul în care au fost construite imobilele.

Videoclipul a generat sute de reacții, numeroși utilizatori acuzând autoritățile de corupție și de folosirea unor materiale de construcție de calitate îndoielnică.

Locuințele sociale construite în timpul lui Hugo Chávez, în centrul controversei

Multe dintre clădirile distruse făceau parte din programul „Marea Misiune pentru Locuințe”, lansat de fostul președinte Hugo Chávez după dezastrele naturale din 1999, când zeci de mii de oameni și-au pierdut casele.

Scopul programului era construirea rapidă a unor ansambluri rezidențiale pentru familiile afectate. Totuși, Alejandro Linayo, specialist în reducerea riscului seismic și fost colaborator al guvernului Chávez, a declarat pentru The Washington Post că normele de construcție destinate protejării clădirilor în cazul unor viitoare cutremure au fost aplicate doar parțial.

Imagini de coșmar după cutremurele devastatoare din Venezuela. Peste 900 de morți, mii de răniți și oameni prinși sub dărâmături

După moartea lui Chávez, în 2013, succesorul său, Nicolás Maduro, a accelerat proiectul, iar ritmul construcțiilor a fost grăbit pentru atingerea unor obiective politice.

Într-un complex de patru blocuri construit în La Guaira prin acest program, trei clădiri au fost complet distruse de seisme. Cel puțin 960 de apartamente au fost făcute una cu pământul, iar un număr încă necunoscut de persoane a rămas prins sub dărâmături.

Deși nu se cunoaște cu exactitate locul în care a fost filmat videoclipul devenit viral, imaginile alimentează suspiciunile privind utilizarea unor metode ieftine și necorespunzătoare de construcție în cadrul programului de locuințe sociale.

Salvatorii luptă contra cronometru

Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS) estima că numărul victimelor ar putea depăși 10.000, ceea ce ar transforma actuala tragedie într-unul dintre cele mai grave cutremure produse în America Latină în ultimul secol.

În primele zile după dezastru, localnicii și voluntarii au încercat singuri să scoată supraviețuitori și victime dintre ruine, înainte ca peste 1.600 de salvatori străini să ajungă în Venezuela.

Accesul echipelor internaționale este însă îngreunat, deoarece Aeroportul Internațional Simón Bolívar, principala poartă aeriană spre Caracas, a fost grav afectat de cutremure.

Salvatorii reclamă lipsa utilajelor grele și o prezență insuficientă a autorităților în teren, în timp ce sute de replici seismice continuă să afecteze zona și sporesc riscul unor noi prăbușiri.

Specialiștii susțin că ani de administrare defectuoasă a economiei, atât în perioada Hugo Chávez, cât și în timpul lui Nicolás Maduro, la care s-au adăugat sancțiunile internaționale, au slăbit grav sectorul construcțiilor și capacitatea statului de a răspunde unor asemenea dezastre.

Acces restricționat în zonele calamitate

Guvernul condus de președinta interimară Delcy Rodríguez a mulțumit inițial voluntarilor care au transportat ajutoare către La Guaira. Ulterior însă, autoritățile au declarat orașul zonă de dezastru și au restricționat accesul rutier, motivând că traficul îngreunează deplasarea echipajelor de intervenție.

De acum înainte, cei care doresc să intre în zonă trebuie să obțină autorizații speciale, însă autoritățile nu au precizat clar cine va putea primi aceste permise.

Între timp, timpul devine principalul adversar al salvatorilor.

„Există o fereastră de aproximativ 72 de ore în care șansele de a găsi oameni în viață sunt semnificative. După aceea, probabilitatea scade dramatic”, a declarat sâmbătă, 27 iunie, Sebastian Eugster, coordonatorul unei echipe elvețiene de intervenție.

În timpul unei vizite efectuate de Delcy Rodríguez într-un cartier din Caracas aproape complet distrus, mai mulți locuitori și-au exprimat furia față de autorități.

„Guvernul nu face nimic pentru oameni!”, au strigat aceștia, în timp ce alții i-au cerut oficialului să plece din zonă.