Reducerea ajutorului american către Ucraina are un efect neașteptat: Washingtonul își pierde treptat capacitatea de a pune presiune pe Kiev. În acest context, Ucraina nu numai că se adaptează, ci și găsește noi resurse și parteneri, ceea ce schimbă echilibrul de putere în relațiile sale cu Statele Unite, scrie Bloomberg.

Statele Unite pierd treptat o influență cheie asupra Ucrainei, pe măsură ce ajutorul financiar este redus, iar atenția Washingtonului se îndreaptă spre războiul cu Iranul. Aceasta creează o nouă situație în care Kievul câștigă mai multă libertate în luarea deciziilor și este mai puțin dependent de presiunea politică din partea administrației americane.

Decizia președintelui american Donald Trump de a intra în război în Orientul Mijlociu a dat o lovitură uriașă Ucrainei. A salvat Rusia de o criză bugetară și a trimis provizii esențiale de arme americane în Orientul Mijlociu.

Dar acum Ucraina a început să facă „cărți de joc” de când președintele american i-a spus lui Zelenski, acum un an, că nu are nicio carte. Aceasta reprezintă o pierdere semnificativă a avantajului SUA asupra Kievului, pur și simplu pentru că oferă acum mult mai puțin decât poate amenința să-i ia.

Acum, în timp ce Casa Albă face din nou presiuni asupra Kievului pentru a accepta cererea Rusiei de a preda așa-numita „centură de poduri-fortăreață”, care a fost esențială pentru descurajarea ofensivelor rusești timp de patru ani, Zelenski a negat public posibilitatea unor concesii teritoriale. El a spus că SUA își leagă oferta de garanții de securitate de îndeplinirea ultimatumului teritorial de către Rusia.

Secretarul de stat Marco Rubio a fost evident uluit și l-a numit pe Zelenski mincinos. Dar, în loc să dea înapoi de teama de a nu „dezamăgi” Washingtonul, așa cum făcuse în trecut, președintele ucrainean a răspuns la declarația lui Rubio prezentându-și poziția mai detaliat.

Oferta de garanții de securitate americane își pierde rapid atractivitatea

De când Trump a preluat mandatul, Congresul nu a alocat fonduri noi pentru Ucraina. Finanțarea din partea administrației anterioare s-a diminuat în timp. Trump a eliminat efectiv cea mai mare parte a sprijinului pentru Ucraina și a monetizat ceea ce a mai rămas, forțând aliații Ucrainei să plătească pentru arme prin PURL.

„Am supraviețuit perioadei de vârf a mandatului lui Trump. Pentru a amenința ceva, acel lucru trebuie să fie acolo pentru a fi luat, dar deja aveam o lipsă de interceptori, iar după acest conflict din Iran, influența SUA a devenit și mai limitată”, mi-a spus Mikola Beleskov, cercetător la Institutul Național pentru Studii de Securitate din Kiev, care consiliază biroul lui Zelenski.

Ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei nu mai este o pârghie pentru Ucraina, deoarece SUA au relaxat deja cele mai importante dintre acestea, privind exporturile de țiței, pentru a limita inflația prețului petrolului cauzată de războiul cu Iranul. Chiar și cantitatea de informații americane pe care le-a partajat cu Ucraina a scăzut, deoarece atenția și resursele sunt acum concentrate asupra Orientului Mijlociu, potrivit lui Beleskov. Prin urmare, oferta de garanții de securitate americane își pierde rapid atractivitatea.

La urma urmei, de ce să renunți la instalații de apărare și teritorii extrem de importante în schimbul unei promisiuni nesigure de protecție din partea președintelui american, notează Bloomberg.

În același timp, Ucraina însăși a devenit un partener de securitate mai atractiv datorită inovațiilor și expertizei sale în războiul cu drone. Acest lucru i-a permis să deplaseze flota rusă din anumite părți ale Mării Negre. Dezvoltările recente, atât în ​​domeniul interceptării cu drone, cât și al vehiculelor robotizate, contribuie la compensarea superiorității numerice semnificative a Rusiei în ceea ce privește efectivele umane, tancurile și artileria.

Rusia a lansat o ofensivă de primăvară: a suferit pierderi record și nu a adus țării agresoare aproape niciun câștig teritorial. Acest lucru se explică prin incapacitatea Rusiei de a ține pasul cu inovațiile tehnologice ale Ucrainei. În schimb, o creștere a producției de drone și rachete cu rază lungă de acțiune a permis Ucrainei să atace infrastructura energetică rusească la o distanță de până la 2.000 km. Acest lucru a scos din funcțiune 40% din capacitatea de export de petrol a Rusiei.

Rusia minte despre „eliberarea” regiunii Lugansk pentru a forța SUA să facă presiuni asupra Ucrainei în privința Donbasului

Autoritățile ruse au anunțat încă o dată presupusa capturare completă a regiunii Luhansk, dar situația reală de pe front contrazice acest lucru. În ciuda controlului aproape complet asupra regiunii, așezările individuale rămân sub control ucrainean.

Conform unui raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) din 1 aprilie, Ministerul rus al Apărării a anunțat „eliberarea completă” a regiunii Luhansk, deși, în realitate, trupele rusești controlează aproximativ 99,84% din teritoriul său. Potrivit analiștilor, cel puțin două așezări rămân sub control ucrainean - Nadia și Novoiehorivka, situate la est de Borovaia.

Experții ISW subliniază că aceasta nu este prima astfel de declarație din partea conducerii ruse. În iulie 2022, ministrul rus al Apărării de atunci, Serghei Șoigu, a raportat despre finalizarea capturării regiunii. În iunie 2025, declarații similare au fost repetate de șeful administrației de ocupație din Lugansk, Leonid Pasicinik, iar în octombrie același an, președintele rus Vladimir Putin a declarat că forțele ucrainene controlează doar o mică parte din teritoriul regiunii. Toate aceste declarații, potrivit analiștilor, sunt un exemplu de exagerare sistematică a succeselor militare, atunci când schimbările minime pe linia frontului sunt prezentate ca realizări strategice.

ISW subliniază că o astfel de retorică a Kremlinului face parte dintr-o campanie informațională și psihologică mai amplă. Scopul său principal este de a crea percepția presupusei inevitabilități a unei noi avansări a Rusiei și de a exercita presiune asupra Ucrainei și a partenerilor săi internaționali pentru a forța Kievul să facă concesii teritoriale, în principal în ceea ce privește zonele neocupate din regiunea Donețk.

În special, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat pe 31 martie că Rusia cere retragerea trupelor ucrainene din restul regiunii Donețk în termen de două luni - până la sfârșitul lunii mai 2026. În același timp, el a menționat că Kremlinul încearcă să creeze impresia capturării iminente a întregului Donbas pentru a impune în continuare condiții și mai dure. Ca răspuns, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că o astfel de decizie ar trebui luată imediat. Interesant este că parlamentarii ruși au mers chiar mai departe: unii reprezentanți ai Dumei de Stat declară posibilitatea extinderii cererilor, inclusiv retragerea forțelor ucrainene din regiunile Zaporojie și Herson, precum și transferul orașelor mari - Odessa, Mykolaiv, Dnipro și Harkov - sub control rusesc.

Analiștii notează că Kremlinul face solicitări similare de mult timp, dar recent această retorică s-a intensificat. Motivul probabil pentru aceasta este lipsa de progres în negocierile dintre Ucraina, Statele Unite și Rusia.

„Kremlinul face aceste solicitări de ani de zile, dar probabil le intensifică acum, deoarece negocierile dintre SUA, Ucraina și Rusia au ajuns într-un impas din cauza războiului în curs din Orientul Mijlociu”, au explicat experții.

În același timp, afirmațiile părții ruse despre presupusa capturare ușoară și rapidă a întregii regiuni Donețk și cu atât mai mult despre posibilitatea unei ofensive asupra orașelor mari din alte regiuni, nu corespund situației reale de pe câmpul de luptă. ISW subliniază că actualele condiții ale războiului, în special pozițiile fortificate ale trupelor ucrainene în așa-numita centură de fortificații a regiunii Donețk, complică semnificativ orice operațiune ofensivă de amploare.

Comandamentul militar rus a stabilit în repetate rânduri termene ambițioase pentru străpungerea apărării ucrainene, dar aceste planuri nu au fost implementate sistematic. Mai mult, potrivit lui Volodimir Zelenski, la începutul lunii aprilie 2026, trupele ruse nu reușiseră din nou să își atingă obiectivele în regiunea Donețk și au fost nevoite să își amâne planurile ofensive.

Separat, ISW atrage atenția asupra faptului că, nici măcar controlul pe termen lung asupra majorității teritoriului regiunii Luhansk nu i-a oferit Rusiei un avantaj strategic pentru o ofensivă ulterioară. În special, trupele rusești nu au reușit niciodată să lanseze operațiuni cu succes asupra Sloviansk sau Izyum din direcțiile estice sau nord-estice.

„Avansul rusesc a încetinit de fapt de la începutul anului 2026, iar trupele ucrainene și-au demonstrat capacitatea de a ține în frâu inițiativa pentru o lungă perioadă de timp și de a contraataca cu succes pe diverse secțiuni ale liniei frontului”, au adăugat analiștii.