Turcia a interzis acostarea unui vas de croazieră cu turiști americani LGBTQ: „Grup incompatibil cu valorile noastre morale”

Turcia a interzis accesul în porturile sale pentru o navă de croazieră care transporta turiști din comunitatea LGBTQ+, majoritatea cetăţeni americani, invocând „standarde morale” și „valori familiale”, relatează CNN.

Croaziera „Athens to Venice” a început pe 5 iulie, odată cu plecarea navei „Scarlet Lady” din Grecia, și urma să includă, două zile mai târziu, o escală în portul Kuşadası din vestul Turciei, urmată ulterior de o oprire la Istanbul. Planurile au fost însă schimbate după ce autoritățile turce au anunțat că nu vor permite acostarea navei în porturile lor, motivând decizia prin faptul că la bord s-ar afla un grup de pasageri considerat incompatibil cu „structura societății noastre și cu valorile noastre morale”.

Pe navă se află aproximativ 1.900 de pasageri, dintre care circa 1.100 sunt cetățeni americani, iar restul provin din Regatul Unit, Canada, Australia și alte state, potrivit companiei Atlantis Events, care organizează croaziera.

Vasul „Scarlet Lady”, operat de Virgin Voyages, companie susținută de Richard Branson, a fost astfel scos din itinerariul turcesc, organizatorii modificând traseul şi înlocuind escalele din Turcia cu opriri în Cairo și pe insula Creta.

Decizia Truciei vine pe fondul unui context mai amplu, în care în ultimul deceniu autoritățile au înăsprit discursul public la adresa comunității LGBTQ+, marșurile Pride din Istanbul fiind interzise din 2015, din motive de „siguranță publică”.

„Sincer, este destul de șocant. Iar motivul invocat este că este un grup gay”, a declarat Rich Campbell, președinte și CEO al Atlantis Events, punctând că este îngrijorător atunci când un stat decide „ce turiști are voie să primească și pe care nu” şi că este pentru prima dată în cei 36 de ani de activitate ai companiei când li se transmite că vasul ar putea să nu fie acceptat „din cauza a ceea ce suntem”.

Reacţii au venit şi din partea turiştilor, printre care şi jurnalistul Randy Slovacek, care a declarat că a mai fost în Turcia în croaziere anterioare fără incidente și că situația de acum i se pare greu de înțeles.

„Nu a fost niciodată o problemă, deloc, iar acum brusc a devenit o problemă. Suntem doar un grup de oameni care călătoresc și încearcă să vadă lumea cât mai mult posibil”, a spus el uimit de situaţie.

„Totuși, Cairo și Creta se vor bucura de banii noștri din turism”, a continuat jurnalistul.

De partea cealaltă, autoritățile din provincia Aydın au transmis că „nu există absolut nicio posibilitate ca grupul în cauză să viziteze provincia noastră pentru un astfel de eveniment”.

Între timp, oficiali din Istanbul au anunțat că poliția a intervenit într-un bar din oraș, după ce într-un „broșură Atlantis” era menționată o petrecere, însă organizatorii au precizat că acel material nu aparține companiei și nu are legătură cu aceasta.

„Nu este o organizație politică. Nu suntem acolo pentru altceva decât să cheltuim bani, să ne distrăm, să facem excursii și să arătăm respect fiecărei culturi pe care o vizităm”, a mai spus Rich Campbell, președinte și CEO al Atlantis Events, care s-a văzut nevoit să le transmită pasagerilor că, „din cauza unor circumstanțe independente de voința noastră”, escalele din Turcia au fost eliminate din itinerar, după ce autoritățile au decis să nu permită acostarea navei în porturile sale.