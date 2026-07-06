search
Luni, 6 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Turcia a interzis acostarea unui vas de croazieră cu turiști americani LGBTQ: „Grup incompatibil cu valorile noastre morale”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Turcia a interzis accesul în porturile sale pentru o navă de croazieră care transporta turiști din comunitatea LGBTQ+, majoritatea cetăţeni americani, invocând „standarde morale” și „valori familiale”, relatează CNN.

Vasul „Scarlet Lady” a trebuit să-mi modifice escalele FOTO Virgin Voyages
Vasul „Scarlet Lady” a trebuit să-mi modifice escalele FOTO Virgin Voyages

Croaziera „Athens to Venice” a început pe 5 iulie, odată cu plecarea navei „Scarlet Lady” din Grecia, și urma să includă, două zile mai târziu, o escală în portul Kuşadası din vestul Turciei, urmată ulterior de o oprire la Istanbul. Planurile au fost însă schimbate după ce autoritățile turce au anunțat că nu vor permite acostarea navei în porturile lor, motivând decizia prin faptul că la bord s-ar afla un grup de pasageri considerat incompatibil cu „structura societății noastre și cu valorile noastre morale”.

Pe navă se află aproximativ 1.900 de pasageri, dintre care circa 1.100 sunt cetățeni americani, iar restul provin din Regatul Unit, Canada, Australia și alte state, potrivit companiei Atlantis Events, care organizează croaziera.

Vasul „Scarlet Lady”, operat de Virgin Voyages, companie susținută de Richard Branson, a fost astfel scos din itinerariul turcesc, organizatorii modificând traseul şi înlocuind escalele din Turcia cu opriri în Cairo și pe insula Creta.

Decizia Truciei vine pe fondul unui context mai amplu, în care în ultimul deceniu autoritățile au înăsprit discursul public la adresa comunității LGBTQ+, marșurile Pride din Istanbul fiind interzise din 2015, din motive de „siguranță publică”.

„Sincer, este destul de șocant. Iar motivul invocat este că este un grup gay”, a declarat Rich Campbell, președinte și CEO al Atlantis Events, punctând că este îngrijorător atunci când un stat decide „ce turiști are voie să primească și pe care nu” şi că este pentru prima dată în cei 36 de ani de activitate ai companiei când li se transmite că vasul ar putea să nu fie acceptat „din cauza a ceea ce suntem”.

Reacţii au venit şi din partea turiştilor, printre care şi jurnalistul Randy Slovacek, care a declarat că a mai fost în Turcia în croaziere anterioare fără incidente și că situația de acum i se pare greu de înțeles.

„Nu a fost niciodată o problemă, deloc, iar acum brusc a devenit o problemă. Suntem doar un grup de oameni care călătoresc și încearcă să vadă lumea cât mai mult posibil”, a spus el uimit de situaţie.

„Totuși, Cairo și Creta se vor bucura de banii noștri din turism”, a continuat jurnalistul.

De partea cealaltă, autoritățile din provincia Aydın au transmis că „nu există absolut nicio posibilitate ca grupul în cauză să viziteze provincia noastră pentru un astfel de eveniment”.

Între timp, oficiali din Istanbul au anunțat că poliția a intervenit într-un bar din oraș, după ce într-un „broșură Atlantis” era menționată o petrecere, însă organizatorii au precizat că acel material nu aparține companiei și nu are legătură cu aceasta.

„Nu este o organizație politică. Nu suntem acolo pentru altceva decât să cheltuim bani, să ne distrăm, să facem excursii și să arătăm respect fiecărei culturi pe care o vizităm”, a mai spus Rich Campbell, președinte și CEO al Atlantis Events, care s-a văzut nevoit să le transmită pasagerilor că, „din cauza unor circumstanțe independente de voința noastră”, escalele din Turcia au fost eliminate din itinerar, după ce autoritățile au decis să nu permită acostarea navei în porturile sale.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Este un tăntălău ajuns în locuri greșite”. Senator USR, atac dur la adresa lui Nicușor Dan
digi24.ro
image
Sfere misterioase, aduse de valuri pe o plajă din Queensland. Populația a fost avertizată să nu le atingă
stirileprotv.ro
image
După ce a fost la inundațiile de la metrou la costum și cravată, Radu Miruță a ajuns la Summitul NATO, din Turcia, în tricou
gandul.ro
image
Haos pe aeroporturile europene din cauza noului sistem de intrare/ieșire. Întârzieri de până la 5h
mediafax.ro
image
După ce a marcat Haaland două goluri și a eliminat Brazilia de la Cupa Mondială, Mitică Dragomir vine cu cea mai tare profeție. ”Joacă finala”
fanatik.ro
image
Insula superbă din Grecia unde turiștii nu se îngrămădesc și prețurile sunt mici: are doar două orașe și peisaje de vis
libertatea.ro
image
Imaginea provocatoare cu care Trump o ironizează din nou pe Giorgia Meloni. „Este nevoie de un ordin de restricție”
digi24.ro
image
Donald Trump APLAUDĂ decizia care dă peste cap Mondialul: „FIFA a corectat o mare nedreptate!”
gsp.ro
image
Cel mai bogat om din Ucraina a ”săltat” un român din centrul Bucureștiului: ”M-a băgat într-o dubă și mi-a zis să semnez”
digisport.ro
image
Imagini cu Dorian Popa la muncă în folosul comunității. Mesajul pe care l-a transmis: „Greșeala cere plata”
click.ro
image
Imagini șocante cu o femeie care își bate fiica pe stradă, la Constanța. Când trecătorii intervin, le strigă: „Luați-o și creșteți-o!”
antena3.ro
image
Una dintre cele mai de succes companii pornite din România stă pe un munte de cash şi nu are niciun credit. Tocmai a raportat venituri de jumătate de miliard de dolari
zf.ro
image
Concedieri colective într-un județ din România. Sunt vizați 150 de angajați de la două firme
observatornews.ro
image
Orașul din România în care șoferii sunt amendați cu 5.000 de lei dacă își lasă mașinile murdare pe domeniul public
cancan.ro
image
Când intră pensiile pe card: vineri, 10 iulie, sau se amână pentru luni, 13 iulie? Ce a decis Casa de Pensii?
newsweek.ro
image
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
prosport.ro
image
Cât înseamnă un salariu „mare” în România, în 2026. Venitul care te plasează în top 10% cei mai bine plătiți român
playtech.ro
image
Cinci jucători de care Bergodi se desparte înainte de Dinamo Kiev – U Cluj. Ce se întâmplă cu Lukic? Exclusiv
fanatik.ro
image
Ce autostrăzi din PNRR sunt deja pierdute. Mai sunt doar câteva săptămâni pentru salvarea proiectelor, iar Guvernul Bolojan intră în a treia lună de interimat
ziare.com
image
Un român a dat nas în nas cu ”marele trădător al Ucrainei” și a spus-o fără ocolișuri: ”Niciodată! 100%”
digisport.ro
image
Premierul Australiei, nevoit să-și ceară scuze după o declarație despre Kylie Minogue care a provocat un val de controverse
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
REZULTATE BAC 2026. Note mici, când și cum se depun contestațiile
romaniatv.net
image
S-au majorat amenzile rutiere de la 1 iulie! Avertisment pentru șoferi
mediaflux.ro
image
A luat pauză de la fotbal! Unde s-a refugiat cea mai sexy fană din Superliga: „Îți taie respirația!”
gsp.ro
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Începe „Procesul Secolului” în Malta: Magnatul Yorgen Fenech, judecat pentru asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia
actualitate.net
image
Un nou fenomen turcesc ajunge în România. Serialul care a cucerit audiențele din Turcia
click.ro
image
Andreea Ilie Dell Uomo, adevărul din spatele scandalului cu Poliția de la Opera din Brașov! Cine este femeia care o hărțuiește
click.ro
image
În plin val de speculații despre Cabral, Andreea Ibacka a făcut o confesiune emoționantă: „Mi-a fost greu să nu lăcrimez”
click.ro
Erling Haaland și Prințesa Ingrid Alexandra FOTO Instagram jpg
Fotbalistul Erling Haaland a încălcat protocolul la întâlnirea cu viitoarea lui regină. Cum s-a lipit de ea este aproape indecent!
okmagazine.ro
Placinta fara blat cu dovlecei Sursa foto shutterstock 277679408 jpg
Deliciu fără blat. Plăcinta cu dovlecei, gata cât ai clipi
clickpentrufemei.ro
Curtea Husarilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Știați că actuala Curte a Husarilor făcea parte din sistemul de fortificații al Castelului Corvinilor încă din secolul al XV-lea?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Așa arată Monica Bârlădeanu la 47 de ani! Apariția în costum de baie i-a impresionat pe fani. „Inelul pe care îl tot flutur e...”
image
Un nou fenomen turcesc ajunge în România. Serialul care a cucerit audiențele din Turcia

OK! Magazine

image
Fotbalistul Erling Haaland a încălcat protocolul la întâlnirea cu viitoarea lui regină. Cum s-a lipit de ea este aproape indecent!

Click! Pentru femei

image
Taylor Swift a pierdut un om drag chiar în ziua nunții! Ce mesaj i-a transmis acesta miresei, înainte să moară

Click! Sănătate

image
Ai tensiune mare? Sofia Vergara vrea să știi despre acest test de urină!