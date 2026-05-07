Bătălia pentru Strâmtoarea Hormuz: Lumea își reține respirația între război și diplomație

Există locuri pe harta lumii care nu sunt simple accidente geografice, ci adevărate artere ale civilizației moderne. Strâmtoarea Ormuz este unul dintre ele. Îngustă, strategic vitală, ea reprezintă poarta prin care trece aproximativ o cincime din petrolul și gazele naturale lichefiate ale lumii.

Cine controlează Ormuzul controlează, în bună măsură, prețul energiei globale și, prin extensie, temperatura economiei mondiale. Tocmai de aceea bătălia care se dă acum în apele sale tulburi depășește cu mult cadrul unui conflict regional — ea afectează direct fiecare fabrică, fiecare pompă de benzină, fiecare factură la căldură din orice colț al planetei. Marți, 5 mai, lumea a primit confirmarea a ceea ce mulți se temeau: armistițiul fragil încheiat cu patru săptămâni în urmă între Statele Unite și Iran se destramă. Schimburile de focuri din Golf, atacurile cu rachete și drone, incendiul de la portul petrolier Fujairah din Emiratele Arabe Unite — toate acestea au trimis un semnal clar: războiul nu s-a terminat, ci s-a mutat pe mare.

Situația la zi (7 mai 2026)-războiul SUA–Iran și negocierile de pace — Ce se întâmplă de fapt?

Un memorandum de înțelegere (MOU) de o pagină, cu 14 puncte, este negociat între trimișii lui Trump — Steve Witkoff și Jared Kushner — și mai mulți oficiali iranieni, atât direct, cât și prin mediatori. Ce ar conține înțelegerea: MOU-ul ar declara încetarea războiului și lansarea unei perioade de 30 de zile de negocieri privind un acord detaliat pentru redeschiderea strâmtorii Hormuz, limitarea programului nuclear iranian și ridicarea sancțiunilor americane.

Wall Street Journal a raportat că una dintre ideile discutate este suspendarea îmbogățirii uraniului pentru 12–15 ani, urmată de permisiunea de a îmbogăți până la 3,67% puritate. Iranul deține în prezent stocuri de uraniu îmbogățit până la 60%, față de 90% cât ar fi necesar pentru o armă nucleară.

De ce „semnalele contradictorii"?

Trump a spus că discuțiile au fost „foarte bune" și că războiul „se va termina repede", în timp ce Iranul a minimalizat rapoartele despre un acord iminent, afirmând că nu și-a prezentat încă răspunsul mediatorilor pakistanezi. Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe a declarat că „în această etapă nu avem negocieri nucleare" — o referire la propunerea Iranului de a pune chestiunile nucleare pe un plan secund până după terminarea războiului. Aceasta contrazice direct cerința centrală a SUA ca programul nuclear să fie rezolvat înainte de orice armistițiu.

Miza geopolitică uriașă

Strâmtoarea Hormuz, prin care trecea circa 20% din aprovizionarea mondială cu petrol și gaze, este practic blocată de la declanșarea războiului, provocând un șoc energetic global și presiuni asupra prețurilor la benzină în SUA. Trump a avertizat că Iranul va fi bombardat „la un nivel mult mai ridicat" dacă nu acceptă un acord de pace. Totodată, Casa Albă recunoaște că liderul iranian este divizat intern, ceea ce face dificilă forjarea unui consens între diferitele facțiuni de la Teheran.

Pe scurt

Situația este extrem de volatilă: suntem în mijlocul unui război activ SUA–Iran, cu negocieri de pace fragile mediate de Pakistan, în care ambele părți oscilează între optimism diplomatic și amenințări cu reluarea bombardamentelor. Semnalele „contradictorii" reflectă atât diviziuni interne iraniene, cât și tactica lui Trump de a negocia sub presiunea maximă.

Obiectivul strategic major al Iranului: Controlul recunoscut asupra Strâmtorii Hormuz

Dincolo de supraviețuirea războiului, Iranul urmărește un câștig strategic major și pozitiv: obținerea recunoașterii internaționale, în special de către SUA, a suveranității sale asupra Strâmtorii Hormuz. Prin minare, drone, rachete și ambarcațiuni rapide, Teheranul a demonstrat deja capacitatea de a bloca strâmtoarea pe durata conflictului. Însă un blocaj temporar nu este suficient. Controlul pe termen lung necesită un acord negociat prin care Statele Unite să accepte revendicările iraniene. Odată obținută această recunoaștere, Iranul ar putea impune legal reguli de navigație, taxa tranzitul, intercepta navele care nu se conformează și închide strâmtoarea după bunul plac. Un astfel de control ar funcționa ca o garanție strategică puternică: Iranul ar putea perturba piețele globale de petrol oricând, pedepsi statele din Golf pentru cooperarea cu Israel sau SUA și genera venituri substanțiale din taxe. Orice încercare ulterioară a SUA, Israelului sau statelor arabe de a contesta gestionarea iraniană a traficului ar fi catalogată drept agresiune împotriva unui drept suveran recunoscut. Pentru Teheran, recunoașterea suveranității asupra Strâmtorii Hormuz reprezintă trofeul suprem al negocierilor actuale – o schimbare fundamentală a ordinii maritime regionale care ar slăbi dramatic poziția strategică a Statelor Unite în Orientul Mijlociu.

Noile norme impuse de Iran

Iranul a început deja să prefigureze noile norme pe care intenționează să le impună. Pe 5-6 mai 2026, Iranul a lansat oficial „Persian Gulf Strait Authority” (PGSA – Autoritatea Strâmtorii din Golful Persic), o entitate guvernamentală nouă cu site și adresă oficială de email. Pe 6 mai, această autoritate a trimis e-mailuri companiilor de transport maritim cu nave în zonă, precizând condițiile obligatorii pentru un „pasaj sigur” prin Strâmtoarea Hormuz:

- Plată directă către autoritate în riali iranieni (moneda națională);

- Obținerea de garanții bancare de la bănci iraniene;

- Completarea unui formular detaliat care include originea navei, destinația, valoarea încărcăturii, pavilionul actual și anterior, naționalitatea echipajului etc.;

- Respectarea strictă a regulilor iraniene de navigație (inclusiv utilizarea denumirii „Golful Persic” în documente).

Aceste cerințe îi obligă pe armatori să încalce sancțiunile americane (OFAC a emis deja avertismente clare că orice plată către Iran pentru tranzit atrage riscuri de sancțiuni). E-mailul subliniază explicit că țările ale căror nave doresc acces liber trebuie mai întâi să ridice sancțiunile impuse Iranului și, în unele variante raportate, să plătească eventuale „reparații” pentru daunele cauzate în timpul războiului.

Context și semnificație strategică

Această inițiativă nu este un act izolat, ci o demonstrație concretă a obiectivului strategic pozitiv al Iranului: transformarea Strâmtorii Hormuz dintr-o trecătoare internațional liberă (conform Convenției ONU asupra dreptului mării) într-o zonă de suveranitate iraniană controlată. Iranul testează deja un sistem de permise obligatorii de tranzit, gestionat direct cu IRGC Navy (Corpul Gardienilor Revoluției). Mișcarea vine la doar câteva zile după ce Parlamentul iranian a discutat un plan de 11 articole care include taxe de tranzit în riali, interzicerea navelor americane și israeliene și impunerea de „măsuri de securitate”. SUA a răspuns prin avertismente OFAC (1-6 mai) și prin încercarea (suspendată ulterior) de a crea un „coridor de siguranță” alternativ prin apele Omanului (Project Freedom). Dacă Iranul obține recunoașterea internațională (în special americană) asupra acestor pretenții, toate aceste cerințe – plăți în riali, garanții iraniene, permise prealabile – ar deveni legitime din punct de vedere juridic. Iranul ar putea atunci intercepta legal navele care nu se conformează, impune taxe regulate și folosi Strâmtoarea ca instrument de presiune economică și politică permanentă. Această evoluție recentă (5-6 mai) arată că Teheranul nu așteaptă finalizarea negocierilor pentru a-și impune viziunea – ci o implementează deja pe teren, forțând comunitatea internațională să aleagă între acceptare de facto sau confruntare continuă.

Proiectul Libertate — O idee bună cu un debut dezastruos

Să vedem contextul negocierilor care se derulează acum. Totul a început cu un anunț pe rețelele sociale. Președintele Donald Trump a lansat „Proiectul Libertate" — o operațiune militară menită să escorteze navele comerciale blocate prin Strâmtoarea Ormuz și să spargă stranholdul iranian asupra celei mai importante căi navigabile energetice din lume. Pe hârtie, ideea era logică: dacă Iranul blochează traficul maritim, SUA vor folosi forța navală pentru a-l debloca. În practică, lucrurile s-au complicat rapid. Reacția Iranului a fost imediată și violentă. Teheranul a lansat salve de rachete și drone, a incendiat portul petrolier Fujairah din EAU — unul dintre puținele terminale de export al petrolului care ocolesc strâmtoarea — și a publicat o hartă a unei zone maritime extinse pe care o revendică acum sub controlul său, incluzând lungi porțiuni din coasta emirateză. Președintele parlamentului iranian, Mohammad Baqer Qalibaf, nu a lăsat loc de interpretări: „Știm bine că continuarea situației actuale este insuportabilă pentru Statele Unite, în timp ce noi nici n-am început încă." Armata americană a raportat că a distrus șase ambarcațiuni militare iraniene de mici dimensiuni și că a interceptat rachete de croazieră și drone. Amiralul Brad Cooper a „sfătuit insistent" forțele iraniene să se țină departe de activele militare americane. Două nave comerciale americane au reușit, potrivit Pentagonului, să traverseze strâmtoarea cu escortă militară — Maersk confirmând că Alliance Fairfax a ieșit din Golf luni. Iranul a negat orice traversare.

Dar marile companii de transport maritim au transmis un mesaj limpede: nu se aventurează prin strâmtoare până nu există un acord ferm de încetare a ostilităților. Costul asigurărilor maritime a explodat. Și foștii consilieri de securitate au tras semnale de alarmă — Lord Ricketts, fostul consilier britanic pentru securitate națională, a avertizat că SUA „nu pot escorta cu niciun chip fiecare navă" și că ar fi suficiente una sau două nave lovite pentru ca întreaga industrie de shipping să piardă orice încredere în siguranța tranzitului. Costul asigurărilor de transport maritim a crescut și el vertiginos. De săptămâni întregi, Marina americană a blocat comerțul Iranului pe mare — ceea ce Iranul califică drept un act de război în sine. Dar ultima mișcare a lui Trump a părut să dea înapoi, cel puțin inițial, fără a provoca un val de trafic de nave comerciale, în timp ce a provocat o demonstrație de forță promisă din partea Iranului, care a amenințat că va răspunde oricărei escaladări cu noi atacuri asupra vecinilor săi care găzduiesc trupe americane. Proiectul Libertate, cel puțin în primele sale ore, părea să confirme temerea lui Ricketts. Niciun val de nave comerciale nu s-a grăbit să profite de escorta americană. În schimb, Iranul a demonstrat că mai dispune de capacitatea de a lovi ținte în toată zona Golfului, inclusiv pe teritoriul EAU.

Emiratele — Ținta izolată

Atacurile iraniene asupra Emiratelor Arabe Unite au adăugat o nouă dimensiune conflictului. Nu este pentru prima dată când EAU se află în vizorul Teheranului, dar amploarea atacurilor de luni — 19 rachete și drone interceptate de apărarea antiaeriană emirateză, un port petrolier incendiat, drone care au lovit un petrolier gol al companiei ADNOC — a determinat Abu Dhabi să declare că se rezervă dreptul de a răspunde. Decizia Iranului de a viza exclusiv EAU, și nu mai multe state din Golf simultan, nu pare întâmplătoare. Emiratele și-au aliniat tot mai mult poziția cu cea a Statelor Unite și Israelului, au acceptat sisteme israeliene de apărare antiaeriană și au cooperat pe probleme de securitate și militare cu aliații occidentali. Teheranul a transmis un mesaj explicit: alinierea cu SUA și Israel are un preț. Dar calculul iranian este și unul mai strategic. Atacând un singur stat din Golf, Iranul încearcă să exploateze fracturile din cadrul Consiliului de Cooperare al Golfului, să izoleze EAU și să descurajeze alte state din regiune de la o cooperare prea strânsă cu Washingtonul. Arabia Saudită, spre exemplu, a adoptat o poziție mult mai prudentă, refuzând să se implice direct în conflict și cerând în continuare de-escaladare și soluții diplomatice. Riyadul știe că un Ormuz permanent nesigur amenință însuși succesul strategiei sale Vision 2030.

Diplomație în umbra rachetelor

Și totuși, în spatele schimburilor de focuri și al retoricii incendiare, există o altă realitate: ambele părți continuă să vorbească. Sau, mai precis, continuă să trimită mesaje prin intermediari. Iranul a prezentat o propunere de 14 puncte. SUA au transmis un răspuns prin Pakistan — principalul mediator în această criză. Propunerea iraniană ar amâna discuțiile despre programul nuclear al Teheranului până după încheierea unui acord de pace, ceea ce Trump a indicat că ar respinge probabil. Președintele american insistă că eliminarea stocurilor de uraniu îmbogățit este o condiție nenegociabilă. Ministrul iranian de externe Abbas Araqchi a declarat că negocierile progresează, avertizând în același timp SUA și EAU să nu fie „trase într-o mlaștină de cei rău-voitori". Într-o formulare memorabilă, el a rebotezat operațiunea americană: „Proiectul Libertate este Proiectul Impas".

Există o logică perversă în această situație: ambele părți au interese puternice în a ajunge la un acord. Economia iraniană este la pământ, zdrobită de sancțiuni, război și blocada americană a porturilor sale. O prelungire a conflictului nu poate decât să agraveze suferința populației iraniene. Pe de altă parte, SUA și-au epuizat o parte semnificativă din stocurile de rachete sofisticate — Pentagon-ul avertizând că reconstituirea lor poate dura ani — și au suportat deja pierderi estimate la 25 de miliarde de dolari. Prețul petrolului a urcat la peste 110 dolari pe baril, aproape dublu față de nivelul de dinainte de război, lovind dur consumatorii americani. Și totuși, nicio parte nu pare pregătită să facă pasul decisiv spre pace. Trump a suspendat temporar Proiectul Libertate la cererea Pakistanului și a altor mediatori, anunțând că „s-au înregistrat progrese semnificative" spre un acord. Dar blocada porturilor iraniene rămâne în vigoare, iar Iranul continuă să revendice controlul asupra Strâmtorii Ormuz.

Cine suportă costul?

Dincolo de declarații și contradictorii, există o realitate concretă și imediată: navigația globală este paralizată. Înainte de război, aproximativ 120 de nave pe zi tranzitau Strâmtoarea Ormuz. Acum, marea majoritate a companiilor de shipping stau la ancoră și așteaptă. Costul asigurărilor a explodat. Lanțurile globale de aprovizionare sunt sub presiune. Coreea de Sud a raportat că una dintre navele sale comerciale, HMM Namu, a suferit o explozie în sala motoarelor în timp ce se afla în strâmtoare. Agenția britanică UKMTO a raportat două nave lovite în largul coastei EAU. Fiecare incident alimentează panica și crește și mai mult costurile.

Arabia Saudită privește îngrijorată, știind că propriile sale exporturi de petrol — vitale pentru finanțarea Vision 2030 — depind de stabilitatea regiunii. Pakistanul face naveta diplomatică, conștient că un nou ciclu de violențe ar destabiliza o regiune deja fragilă. Statele din Golf— Bahrain, Kuwait, Qatar — trăiesc cu frica că ar putea fi următoarele pe lista țintelor iraniene.

Impasul continuă

Într-un conflict unde fiecare parte pretinde că câștigă și niciuna nu câștigă cu adevărat, Strâmtoarea Ormuz a devenit metafora perfectă a acestui război fără sfârșit. Îngustă, aglomerată, imposibil de controlat complet de oricare dintre combatanți — ea reflectă întreaga absurditate a situației: o supraputere militară care nu poate garanta siguranța navigației și o putere regională în declin economic care poate în continuare să țină ostatică economia mondială. Trump a epuizat răbdarea. Iranul pretinde că „nici n-a început". Între ei, milioane de oameni din zeci de țări plătesc prețul la pompă, pe facturile de energie și în coșul zilnic de cumpărături. Dacă există o lecție pe care această criză o predă cu brutalitate, ea este că geografia contează. Că 54 de kilometri lățime la cel mai îngust punct al Strâmtorii Ormuz pot valora mai mult decât cele mai sofisticate arme. Și că un conflict care a început cu avioane și bombe s-a transformat, inevitabil, într-o bătălie pentru fiecare metru pătrat de apă dintr-o strâmtoare pe care lumea nu și-o poate permite să o piardă.

Impasul continuă. Și lumea reține respirația.