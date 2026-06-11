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Video SUA au lovit o instalație din Iran: peste 20.000 de oameni au rămas fără apă. Teheranul amenință cu închiderea Strâmtorii Ormuz

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Tensiunile dintre Statele Unite și Iran continuă să escaladeze, după ce loviturile americane desfășurate în apropierea Strâmtorii Ormuz au avariat o instalație de apă potabilă din sudul Iranului. În paralel, Teheranul amenință că va închide complet strâmtoarea, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol.

SUA au lovit o infrastructură esențială de distribuție a apei în sudul Iranului FOTO: X
SUA au lovit o infrastructură esențială de distribuție a apei în sudul Iranului FOTO: X

Potrivit unei investigații publicate de The New York Times, bazată pe imagini satelitare și analize video, atacurile americane au distrus două structuri de stocare a apei din satul Bemani, situat în provincia iraniană Hormozgan.

Anterior, presa iraniană relatase că două rezervoare de apă au fost lovite în districtul Bemani, iar un oficial local a declarat că peste 20.000 de persoane au rămas fără acces la apă potabilă în urma atacului.

Agenția iraniană Tasnim a publicat imagini cu fragmente de muniție recuperate de la fața locului. Specialiști ai Open Source Munitions Portal, organizație care documentează armamentul utilizat în zone de conflict din întreaga lume, au identificat resturile ca provenind de la o bombă ghidată americană GBU-39, cu o greutate de aproximativ 113 kilograme.

Potrivit analizei The New York Times, tipul de muniție identificat corespunde cu avariile observate în imaginile video filmate la locul atacului.

Lovirea infrastructurii civile este interzisă de Convențiile de la Geneva, iar vizarea deliberată a unor astfel de obiective poate constitui crimă de război.

CENTCOM: Atacurile au vizat obiective militare iraniene

Comandamentul Central al Statelor Unite (CENTCOM) a anunțat că forțele americane au efectuat miercuri noi lovituri de „autoapărare” împotriva mai multor obiective iraniene.

Potrivit armatei americane, au fost vizate capacități de supraveghere militară, sisteme de comunicații și poziții de apărare antiaeriană ale Iranului, folosind muniții de precizie lansate de unități ale Marinei, Forțelor Aeriene și Corpului Pușcașilor Marini.

SUA au lovit Iranul după doborârea unui elicopter Apache. Operațiunea, descrisă drept „un răspuns proporţional”

„Loviturile sunt un răspuns la agresiunea neprovocată și continuă a Iranului”, a transmis CENTCOM într-un comunicat.

Operațiunea a început la ora 17:15, ora coastei de est a SUA, la ordinul președintelui Donald Trump.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat înaintea atacurilor că acestea nu urmăresc reluarea războiului, ci consolidarea poziției Washingtonului în negocierile cu Teheranul.

„Loviturile care vor avea loc în această seară vor fi puternice și clare”, a afirmat Hegseth la baza aeriană MacDill din Florida.

Atacurile au urmat doborârii unui elicopter american

Noile operațiuni militare vin după ce președintele Donald Trump a anunțat că armata iraniană a doborât un elicopter american AH-64 Apache care efectua o misiune de patrulare în apropierea Strâmtorii Ormuz, potrivit thehill.

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Cei doi membri ai echipajului au fost salvați de o navă fără echipaj a Marinei SUA și au fost transportați în siguranță la o bază americană, potrivit CENTCOM.

„Iranienii au doborât unul dintre elicopterele noastre Apache extrem de sofisticate. Cei doi piloți sunt în siguranță și nevătămați. Cu toate acestea, Statele Unite trebuie să răspundă acestui atac”, a scris Trump pe platforma Truth Social.

Iranul amenință să închidă Strâmtoarea Ormuz

În contextul escaladării conflictului, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a anunțat că Strâmtoarea Ormuz va fi „închisă tuturor navelor”.

Afirmațiile au fost contestate de CENTCOM, care a declarat că navele comerciale continuă să tranziteze ruta maritimă în ambele sensuri. Garda Revoluționară iraniană a respins însă informațiile furnizate de armata americană.

Comandantul forțelor aerospațiale ale IRGC, Seyed Majid Mousavi, a avertizat că Iranul ar putea transforma Orientul Mijlociu „într-un iad” dacă securitatea Strâmtorii Ormuz va fi amenințată.

Strâmtoarea Ormuz este considerată unul dintre cele mai importante puncte strategice ale economiei mondiale, prin aceasta tranzitând zilnic o parte semnificativă din exporturile globale de petrol și gaze naturale lichefiate.

O blocare completă a traficului maritim ar putea provoca perturbări majore pe piețele energetice și o creștere semnificativă a prețurilor petrolului la nivel global.

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