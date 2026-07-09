Tot mai puține nave tranzitează Strâmtoarea Hormuz după noile atacuri dintre SUA și Iran

Traficul prin Strâmtoarea Hormuz este redus din nou, începând de miercuri, în contextul reluării atacurilor dintre Statele Unite și Iran și al incidentelor recente care au vizat mai multe nave comerciale, relatează AFP.

Potrivit datelor companiei de analiză Kpler, până joi după-amiază doar șase petroliere și nave pentru transportul de mărfuri traversaseră strâmtoarea. Miercuri au fost înregistrate 21 de astfel de nave, în timp ce nivelul traficului rămâne la aproximativ o treime din cel obișnuit dinaintea conflictului.

Majoritatea navelor evită ruta din apropierea Omanului

Analiștii spun că majoritatea navelor care au traversat strâmtoarea începând de miercuri fie și-au oprit transponderele, fie au ales ruta nordică, aflată în apropierea coastelor Iranului și care necesită aprobarea autorităților iraniene.

În schimb, ruta sudică, susținută de ONU și aflată în apropierea Omanului, a fost evitată aproape complet după atacurile din ultimele zile. Potrivit platformei MarineTraffic, joi nu era înregistrată nicio navă care să fi folosit acest culoar, notează AFP.

Iranul s-a declarat împotriva utilizării acestei rute, iar două dintre cele trei nave atacate între luni și marți se aflau în apropierea ei.

Industria navală se așteaptă la volatilitate

Potrivit AFP, de la semnarea memorandumului de înțelegere dintre Washington și Teheran au fost atacate cinci nave comerciale.

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că armistițiul cu Iranul s-a încheiat, dar a lăsat deschisă posibilitatea reluării negocierilor.

„Ne așteptăm la perioade de calm urmate de noi tensiuni, nu doar pe parcursul verii, ci probabil până la sfârșitul anului, până când vom avea un acord concret între Teheran și Washington”, a declarat Andrew Wilson, director de cercetare al companiei de brokeraj naval BRS, mai scrie AFP.

La rândul său, secretarul general al Organizației Maritime Internaționale (IMO), Arsenio Dominguez, a cerut armatorilor să evite expunerea inutilă la pericol a celor aproximativ 6.000 de navigatori aflați încă în zona Golfului.