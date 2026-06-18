Iranul anunță că va taxa navele care traversează strâmtoarea Hormuz după expirarea celor 60 de zile

Iranul intenționează să perceapă taxe navelor comerciale care traversează strâmtoarea Hormuz după expirarea celor 60 de zile în care traficul maritim va fi gratuit, conform înțelegerii temporare încheiate cu Statele Unite pentru încetarea conflictului dintre cele două țări.

Anunțul a fost făcut de Mohammad Bagher Ghalibaf, principalul negociator iranian, care a declarat că „strâmtoarea Hormuz nu va reveni la condițiile de dinainte de război”.

„Iranul are dreptul la suveranitate asupra strâmtorii Hormuz și, desigur, vom percepe o taxă pentru serviciile oferite”, a spus acesta la televiziunea de stat iraniană, scrie The Guardian.

Potrivit memorandumului semnat de președinții Donald Trump și Masoud Pezeshkian, traficul comercial prin strâmtoare trebuie să fie reluat fără taxe timp de cel puțin 60 de zile, iar circulația maritimă ar urma să revină la normal în termen de 30 de zile.

Dispută privind legalitatea taxelor

Autoritățile iraniene susțin că nu vor impune o taxă de tranzit propriu-zisă, ci vor percepe tarife pentru anumite servicii oferite navelor.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, a declarat că Iranul „nu urmărește să impună taxe de trecere”, însă vor exista costuri pentru serviciile furnizate. Oficialii iranieni au sugerat anterior că acestea ar putea include taxe de mediu, notează NY Times.

Experții în drept maritim citați de publicația americană contestă însă această interpretare. Ei susțin că dreptul internațional nu permite unui stat să perceapă taxe pentru traversarea unei căi maritime naturale precum strâmtoarea Hormuz, indiferent de denumirea folosită.

Una dintre cele mai importante rute energetice din lume

Strâmtoarea Hormuz leagă Golful Persic de Oceanul Indian și reprezintă una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol și gaze naturale.

Ideea introducerii unor taxe pentru nave a apărut după izbucnirea războiului dintre Iran și alianța americano-israeliană. În luna mai, Teheranul a creat o autoritate specială pentru administrarea traficului prin strâmtoare și a discutat cu Omanul un sistem de plăți bazat pe servicii oferite navelor.

Președintele american Donald Trump s-a opus în repetate rânduri unei astfel de măsuri, afirmând că dorește ca accesul prin strâmtoarea Hormuz să rămână gratuit.