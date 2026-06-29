Hormuz, noul câmp de luptă: Iranul transformă navigația într-o armă strategică

În spatele negocierilor diplomatice, Iranul folosește Hormuz ca pe o armă geopolitică, încercând să impună noi reguli de securitate în Golf În Golful Persic nu se negociază doar pacea, ci și controlul asupra celei mai importante artere energetice a lumi.

Cea mai importantă lecție din aceste zile de confruntare este că Strâmtoarea Hormuz a devenit principalul instrument de negociere al Iranului. Teheranul folosește controlul asupra securității maritime ca pârghie pentru a obține concesii politice și pentru a influența negocierile privind programul nuclear.

Pentru Statele Unite, provocarea nu mai este doar menținerea libertății navigației, ci și evitarea transformării Hormuzului într-un precedent prin care o putere regională poate condiționa accesul la una dintre cele mai importante artere energetice globale. Violențele din jurul strâmtorii au umbrit un acord intermediat de SUA, semnat vineri de Israel și Liban, care trasează un cadru pentru pace între două țări aflate tehnic în stare de război de aproape opt decenii.

Hezbollah, miliția libaneză susținută de Iran, desemnată de SUA drept organizație teroristă, a respins însă acordul sâmbătă și a jurat să continue lupta împotriva Israelului.Hezbollah a respins acordul deoarece îl consideră favorabil Israelului, incompatibil cu strategia Iranului și lipsit de valoare atât timp cât operațiunile israeliene din Liban continuă. Acesta este motivul pentru care organizația a anunțat că va continua atacurile împotriva Israelului, păstrând astfel deschis unul dintre principalele fronturi ale conflictului regional. SUA a propus organizarea unor negocieri cu Iranul în capitala qatariană Doha. Detaliile summitului de la Doha nu au fost încă finalizate, dar acesta ar putea avea loc chiar marți 30 iunie. Dacă negocierile propuse de SUA la Doha vor avea loc și vor produce un mecanism funcțional de gestionare a incidentelor din Hormuz, există șanse pentru o reducere a tensiunilor. În caz contrar, orice nou atac asupra navigației poate relansa rapid confruntarea militară

Contextul operațional

Criza actuală reprezintă prima escaladare militară semnificativă după semnarea Memorandumului de Înțelegere (MOU) SUA–Iran din 17 iunie 2026, care prevedea o prelungire de 60 de zile a armistițiului și redeschiderea Strâmtorii Hormuz pentru navigația comercială.

Cronologia escaladarii (25–28 iunie)

25 iunie — IRGC a lovit cu o dronă de tip one-way attack nava singaporeză M/V Ever Lovely în timp ce aceasta ieșea din Strâmtoare pe traseul costat de Oman. Ruta fusese stabilită și deminate de minele iraniene de forțele americane. Trump a catalogat atacul drept „o violare stupidă a acordului de armistițiu."

26 iunie — CENTCOM a executat lovituri de represalii asupra unor ținte militare iraniene, vizând infrastructură de supraveghere, sisteme de comunicații, situri de apărare aeriană, depozite de drone și capacități de minare.

27 iunie, 04:30 ET — IRGC a lansat o dronă care a lovit petrolierul panamez M/T Kiku. CENTCOM a precizat: „Iran a primit șansa să respecte acordul de armistițiu, dar a ales să nu o facă." Vasul transporta peste două milioane de barili de petrol brut.

27–28 iunie, noapte — IRGC a declarat că a lovit instalații americane la baza Ali al-Salem din Kuwait și la Flota a Cincea din Bahrain. Kuwait și Bahrain au raportat projectile interceptate.

IRGC a declarat că forțele sale navale și aerospațiale au executat, între orele 02:00–03:00 (ora locală) din 28 iunie, o operațiune combinată rachete-drone vizând baza aeriană Ali Al Salem din Kuwait și sediul celei de-a Cincea Flote americane (Port Salman, Bahrain), revendicând distrugerea a „opt infrastructuri militare importante. Revendicările IRGC nu au putut fi verificate independent. Tabloul real, din surse verificabile:

Kuwait: Statul Major al Armatei kuweitiene a confirmat că sistemele de apărare aeriană au interceptat rachete balistice și drone. Autoritățile au informat populația că exploziile auzite proveneau din interceptions ale apărării antiaeriene. Kuwait a confirmat interceptarea a două rachete balistice și nu a raportat victime sau pagube materiale.

Bahrain: Ministerul de Interne al Bahrainului a activat sirenele de raid aerian. Loviturile iraniene au avariat o clădire rezidențială de opt etaje situată lângă aeroportul internațional — etajul superior complet distrus, geamuri suflate. Nu au fost înregistrate decese. Clădirea afectată nu se afla în apropierea sediului Flotei a Cincea din centrul orașului Manama.

Poziția oficială SUA: Un oficial american a declarat că nu există victime americane, impacturi majore sau pagube la locațiile SUA din regiune.

Victimă colaterală – Qatar: Ministerul de Interne al Qatarului a confirmat moartea unui cetățean qatarian care a suferit răni prin schije „rezultate din operațiunile militare din regiune", în cadrul unei misiuni a pazei de coastă. Un rezident arab a fost rănit și se afla în stare stabilă.

Discrepanța dintre revendicările IRGC (opt infrastructuri distruse) și evaluarea americano-kuweitiană (interceptări reușite, zero pierderi) este identică cu tiparul din întreaga perioadă a conflictului. Semnificativ este că IRGC a avertizat că „violarea armistițiului contravine Clauzei 1 din MOU de la Islamabad și va duce la oprirea completă a tuturor proceselor diplomatice." Acesta este primul semnal explicit că Teheranul leagă escaladarea militară de suspendarea negocierilor tehnice de la Geneva.

Semnalele diplomatice ale colapsului – harta completă

Avertismentul IRGC privind „oprirea completă a proceselor diplomatice" nu este izolat. El se înscrie într-un pattern de semnale convergente pe mai multe canale:

1. ARAGHCHI: MOU ca instrument de suveranitate iraniană asupra Hormuzului

Ministrul de Externe Araghchi, aflat duminică la Bagdad, a avertizat că „orice tentativă de a adopta noi aranjamente separate față de ce derulează Republica Islamică Iran va duce la situații mai complicate și la întârzieri în redeschiderea Strâmtorii Hormuz, și va mări tensiunile, așa cum am văzut în ultimele două nopți." Mesajul implicit: Iran tratează MOU nu ca pe un acord de navigație liberă, ci ca pe o recunoaștere a controlului iranian asupra strâmtorii. Ruta americano-omaneză este contestată în mod sistematic tocmai din această logică.

Vizita lui Araghchi la Bagdad a avut loc astăzi, duminică 28 iunie 2026 — deci în aceeași zi cu atacurile IRGC asupra bazelor din Kuwait și Bahrain. Câteva detalii suplimentare care merită reținute pentru articol: Vizita nu fusese anunțată în avans, ci abia sâmbătă seara — un detaliu care sugerează fie urgență diplomatică, fie preocupare față de securitatea deplasării. Araghchi s-a întâlnit cu premierul irakian Ali al-Zaidi și cu președintele irakian Nizar Amedi. Pe agendă: MOU-ul SUA-Iran, datoriile Irakului față de Iran, securitatea frontierei și măsuri de prevenire a operării grupărilor anti-iraniene pe teritoriul irakian. Araghchi a vizitat și locul asasinării lui Qasem Soleimani în afara aeroportului din Bagdad — un gest cu încărcătură simbolică deliberată față de administrația Trump. Vizita coincide cu o amplă anchetă anticorupție care vizează figuri politice irakiene legate de Iran, declanșând proteste masive în afara Zonei Verzi din Bagdad — ceea ce sugerează că Washingtonul exercită presiuni asupra Bagdadului pentru a elimina rețelele de influență iraniene din Irak. Pe scurt: vizita Bagdad din 28 iunie este simultană cu escaladarea militară, nu ulterioară ei — Araghchi era deja în drum spre Baghdad sau acolo când IRGC executa atacurile din Golf.

2. ARAGHCHI: Cerere de cadru de securitate regional fără SUA

Tot la Bagdad, Araghchi a cerut crearea unui nou cadru de securitate care să includă toate țările din regiune, „fără prezența sau interferența oricărui stat din afara regiunii." Acesta este un semnal structural: Teheranul lansează o alternativă diplomatică la arhitectura americană din Golf, simultan cu atacurile militare.

3. IRGC: Amenințarea explicită cu blocarea negocierilor

IRGC a declarat că „violarea armistițiului contravine Clauzei 1 din MOU de la Islamabad și va duce la oprirea completă a tuturor proceselor diplomatice." Aceasta nu este o formulare retorică — este aceeași formulă folosită în precedentul din 1 iunie, când negociatorii iranieni au anunțat prin Tasnim că vor opri schimbul de mesaje cu SUA prin intermediari și vor bloca complet Strâmtoarea Hormuz ca represalii pentru violările armistițiului.

4. GHALIBAF: modelul de ruptură la Bürgenstock (21 iunie)-vezi ”observații”

Cel mai recent precedent direct: după amenințările lui Trump la Fox News în care i-a avertizat pe negociatorii iranieni că „nu se vor mai întoarce în țara lor", Ghalibaf a răspuns că SUA dau dovadă de „disperare" și că „forțele armate sunt pregătite să răspundă altfel." Iranul a retras delegația din formatul cvadrilateral, continuând doar prin back-channels. Tiparul — provocare americană sau israeliană → retragere iraniană din negocieri → revenire condiționată prin mediatori — s-a repetat de trei ori: aprilie (Islamabad), 1 iunie, 21 iunie.

5. LIBANUL ca detonator structural

Araghchi postase că „armistițiul dintre Iran și SUA este fără echivoc un armistițiu pe toate fronturile, inclusiv în Liban. Violarea lui pe un front este o violare pe toate fronturile. SUA și Israelul poartă responsabilitatea consecințelor oricărei violări." Israelul continuă operațiunile în sudul Libanului, Hezbollah refuză să oprească atacurile, Netanyahu nu se angajează la retragere. Aceasta înseamnă că Iranul are mereu la dispoziție un pretext de retragere din MOU provenit din acțiunile israeliene — pe care SUA nu le controlează.

6. Noul Lider Suprem: tăcere activă

Mojtaba Khamenei nu a mai apărut în public de la începutul războiului și se crede că a fost rănit. Declarația sa scrisă din 18 iunie — în care afirma că negocierile directe cu SUA „nu înseamnă acceptarea punctului de vedere al inamicului" — rămâne singura sa poziție publică față de MOU. Absența sa face autoritatea decizională iraniană opacă și creează risc de escaladare prin incoerență internă.

Observații

Diviziunea muncii Teheran: IRGC escaladează militar, Araghchi calibrează diplomatic imediat după — pentru a controla narațiunea, a recruta mediatori și a preveni izolarea regională a Iranului. Aceeași secvență s-a repetat în 3 iunie (atacuri Golf → Araghchi la Moscova), 10 iunie (lovituri IRGC → Araghchi la Cairo), și acum 28 iunie (atacuri Kuwait/Bahrain → Araghchi la Bagdad).

De ce Bagdadul contează specific azi: Irakul este simultan canal de deconflicție informal, gazdă a milițiilor iraniene pe care SUA cer să fie dezarmate, și partener economic dependent de Iran. Rubio tocmai semnalase public amenințarea milițiilor irano-susținute din Irak, iar ancheta anticorupție irakiană vizează figuri pro-iraniene. Araghchi vine să consolideze parteneriatul exact când Bagdadul este presat de Washington.

Soleimani ca semnal codificat: Vizitarea locului asasinării lui Soleimani nu este protocol diplomatic — este un mesaj adresat simultan milițiilor irakiene, publicului iranian și Washingtonului, despre continuitatea rezistenței în pofida pierderilor de comandă.

Iran operează în mod consistent cu o arhitectură duală — escaladare IRGC pentru a crea presiune, diplomație Araghchi pentru a menține deschisă ușa de ieșire și a preveni coaliția adversă. Bagdadul de azi este veriga din lanțul acestei arhitecturi care vizează și controlul milițiilor irakiene ca variabilă de negociere față de SUA.

Concluzia sintetică

Toate semnalele converg pe același punct de ruptură: disputa privind suveranitatea Hormuzului este juridic nerezolvată în MOU, Israelul furnizează un pretext permanent prin operațiunile din Liban, iar IRGC tratează fiecare schimb de lovituri ca o oportunitate de a redefini termenii acordului în favoarea Teheranului. Negocierile tehnice de la Geneva nu s-au prăbușit — dar operează pe un teren minat.

Evaluarea operațională CENTCOM

Tipare de lovire: Acesta este tiparul de atac pe care MOU trebuia să îl oprească: Iran lovește o navă comercială, SUA ripostează împotriva unor ținte militare iraniene, Iran escaladează. CENTCOM a executat trei astfel de operațiuni de represalii în trei săptămâni.

Eficacitatea MOU: Atacurile IRGC au demonstrat că singura rută pe care Joint Maritime Information Center o desemnase ca sigură nu este, de fapt, sigură. Numai cinci nave au tranzitat strâmtoarea în ultimele 24 de ore — o fracțiune infimă față de traficul din timp de pace.

Postura forțelor americane: CENTCOM a afirmat că „tranzitele navelor comerciale prin Strâmtoarea Hormuz continuă" și că „forțele americane rămân vigilente, letale și pregătite." UKMTO a ridicat nivelul de amenințare de la moderat la substanțial și a avertizat navigatorii cu privire la prezența minelor.

Capacitățile iraniene rămase: Amiral Brad Cooper (comandant CENTCOM) estimase în mai că baza industrială de apărare iraniană fusese degradată cu 90% față de nivelul anterior conflictului, dar a avertizat că dronele iraniene au evoluat — sunt acum cu propulsie jet, cu senzori avansați și capabilități de război electronic.

Mecanismul de deconflicție: Vance confirmase anterior că s-a stabilit un canal de deconflicție IRGC–CENTCOM cu personal co-localizat la Doha. Atacurile din 27–28 iunie demonstrează că acest mecanism nu a funcționat ca factor de descurajare.

Vectori de risc imediat

Disputa de navigabilitate este structurală: Iranul insistă că navele trebuie să utilizeze exclusiv rutele pe care le-a desemnat el, aproape de propriul litoral, și a avertizat în mod repetat împotriva utilizării coridorului american dinspre Oman. SUA și IRGC operează cu interpretări incompatibile ale MOU — un impas juridico-operațional care generează în mod sistematic pretexte pentru escaladare. Negocierile tehnice de la Geneva rămân programate, dar IRGC a avertizat că „inamicul folosește trucuri" și că „răspunsul nostru va fi mai sever decât ultima dată de fiecare dată când inamicul violează armistițiul."

Ce ținte a lovit SUA în Iran?

Lovitura 1 — 26 iunie (represalii pentru nava Ever Lovely, 25 iunie)

Șase aeronave americane au executat lovituri pe patru ținte în zona costieră Sirik: instalații radar și facilități de depozitare rachete și drone. Au fost lovite și situri pe insula Qeshm și alte locații de-a lungul coastei sudice iraniene, vizând infrastructură legată de capabilități de rachete și drone, precum și sisteme radar costiere.

Lovitura 2 — 27 iunie (represalii pentru Kiku)

A doua noapte consecutivă de lovituri a vizat același arc geografic: Sirik (zona satului Tahrui), insula Qeshm și Bandar Lengeh. Categoriile de ținte declarate de CENTCOM: infrastructură de supraveghere maritimă, sisteme de comunicații, situri de apărare aeriană, depozite de drone, capabilități de minare. O sursă familiarizată cu detaliile operațiunii a declarat pentru Jerusalem Post că două dintre țintele lovite sâmbătă erau nou-construite de iranieni, iar altele nu mai fuseseră atacate anterior.

Ce a recunoscut IRGC că a fost lovit

IRGC a confirmat că au fost avariate un turn de telecomunicații în Sirik și două rezervoare de apă în districtul Bemani — acesta din urmă provocând o criză de apă potabilă pentru localnici, cu temperaturi de peste 40°C.

Geografie-de ce aceste locații?

Sirik, Qeshm și Bandar Lengeh formează arcul de infrastructură IRGC de control al intrării în Strâmtoarea Hormuz dinspre nord. Sirik a fost lovit în mod repetat pe parcursul întregului conflict — este nodul principal de supraveghere maritimă și de lansare drone al Forțelor Navale IRGC în sectorul estul strâmtorii. Qeshm găzduiește infrastructură militară IRGC în interiorul strâmtorii propriu-zise. Bandar Lengeh este al treilea nod, mai la vest, cu rol în comunicații și logistică navală. Logica CENTCOM este consistentă: nu lovește în profunzime continentală, ci exclusiv infrastructura de control maritim care permite atacurile asupra navelor comerciale — menținând astfel o escaladare calibrată, sub pragul unui răspuns iranian simetric față de operațiunea din 28 februarie.