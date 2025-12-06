11 persoane, inclusiv copii, au murit într-un atac armat comis într-un cămin de muncitori din Africa de Sud

Trei bărbaţi înarmaţi au luat cu asalt sâmbătă, 6 decembrie, un cămin de muncitori din Pretoria, capitala Africii de Sud, ucigând 11 persoane, între care un copil de trei ani, un altul de 12 ani și un adolescent de 16 ani.

„Pot confirma că, în total, s-a tras asupra a 25 de persoane", a declarat purtătoarea de cuvânt a poliţiei, Athlenda Mathe, adăugând că 14 dintre acestea au fost spitalizate, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Este cel mai recent dintr-o serie de atacuri armate în masă care au şocat ţara cu 63 de milioane de locuitori, sătulă de criminalitatea endemică.

Zece dintre victime au murit la faţa locului, în oraşul Saulsville, situat la 18 km vest de Pretoria, iar o a unsprezecea a murit la spital, potrivit aceleiaşi surse.

Atacatorii au deschis focul în cursul nopții

Trei bărbaţi înarmaţi au intrat în local în jurul orei 4:30 (2:30 GMT) şi au deschis focul la întâmplare asupra unui grup de bărbaţi care consumau alcool.

Este vorba despre „un incident foarte regretabil. Poliţia a fost alertată abia în jurul orei 6:00", a comentat Mathe.

Deocamdată, nu se cunoaște motivul atacului armat rămâne. Nu s-au efectuat arestări.

Africa de Sud, cea mai industrializată naţiune a continentului, se confruntă cu o criminalitate şi corupţie endemice, alimentate de reţele organizate.

Deşi multe persoane deţin legal arme de foc pentru protecţie personală, numărul armelor ilegale aflate în circulaţie este mult mai mare.

Între aprilie şi septembrie, aproximativ 63 de persoane au fost ucise zilnic în Africa de Sud, conform datelor poliţiei.

Amintim că, în 2023, zece membri ai aceleiaşi familii din Africa de Sud au fost ucişi, la domiciliul lor, de bărbaţi înarmaţi.