Elefanții folosesc gesturi intenționate pentru a comunica cu oamenii STUDIU

Un nou studiu internațional arată că elefanții nu doar că sunt inteligenți și au relații sociale complexe, ci și că folosesc gesturi intenționate pentru a comunica cu oamenii, ceea ce indică o formă avansată de gândire și intenție.

Cercetarea a fost publicată recent și demonstrează că elefanții semi-captivi pot folosi până la 38 de tipuri diferite de gesturi pentru a cere hrană de la oameni. Studiul a fost condus de Universitatea din Viena, în colaborare cu instituții din Marea Britanie și SUA.

„Am vrut să înțelegem dacă elefanții nu doar comunică, ci dacă o fac intenționat, cu un scop în minte, așa cum fac oamenii sau primatele”, a explicat Vesta Eleuteri, doctorandă și autoare principală a studiului, citată de independent.co.uk.

Cum s-a desfășurat studiul

Cercetătorii au analizat comportamentul elefanților atunci când li se oferă sau li se refuză mere. Rezultatele au arătat că elefanții își adaptau gesturile în funcție de reacția umană: insistau dacă nu primeau tot ce își doreau sau schimbau gestul pentru a clarifica ce voiau exact, comportamente considerate dovezi clare de intenționalitate.

Printre cele mai frecvente gesturi: întinderea trompei spre tavă, balansarea acesteia sau chiar gesturi mai creative, cum ar fi suflarea frunzelor în aer, folosită de un elefant numit Pfumo.

De ce este important

Comunicarea intenționată este considerată o abilitate cognitivă complexă, asociată până de curând exclusiv cu oamenii și alte primate. Studiul arată că această capacitate a evoluat independent și la alte specii, precum elefanții – animale extrem de inteligente.

„Această descoperire schimbă modul în care înțelegem comunicarea animalelor și ne oferă o fereastră către evoluția limbajului uman”, spune Vesta Eleuteri.

Ce urmează

Cercetătorii își propun să analizeze dacă elefanții sălbatici folosesc aceleași gesturi și dacă diferite populații au „limbaje gestuale distincte”. Doctoranda Vesta Eleuteri lucrează în prezent la codarea a mii de videoclipuri cu elefanți sălbatici din Africa de Sud, pentru a analiza structura și semnificația gesturilor lor.

Studiul aduce dovezi că elefanții pot comunica în mod intenționat, nu doar prin sunete sau miros, ci și prin gesturi, apropiindu-se astfel de primate în ceea ce privește complexitatea socială și cognitivă. În plus, înțelegerea mai profundă a comunicării acestor animale poate contribui semnificativ la eforturile de conservare și protecție a speciei.