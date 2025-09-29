Video Clipe de groază pentru două cupluri de turiști în Africa: un elefant s-a năpustit asupra bărcilor, lovind o femeie

Două cupluri din Marea Britanie și SUA, aflate într-un tur cu barca pe Delta Okavango, în Botswana, au fost atacate sâmbătă, 27 septembrie, de un elefant. Animalul le-a răsturnat canoele și a lovit cu trompa una dintre femei.

În imaginile publicate pe rețelele sociale se poate vedea cum ghizii încearcă disperați să se îndepărteze de elefanții furioși, pe măsură ce unul dintre aceștia folosește trompa și colții pentru a răsturna canoele.

Cei patru turiști de pe ambele canoe sunt aruncați în apele infestate cu crocodili ale Deltei, în timp ce cei doi ghizi par să îi abandoneze și fug către mal.

La început, elefantul pare să se fi oprit din a-i ataca, dar un al doilea videoclip arată cum se întoarce și se năpustește asupra uneia dintre femei. O lovește dureros cu trompa pe la spate, ratând-o cu ambii colți, dar o trântește sub apă. A supraviețuit doar pentru că elefantul a pierdut-o sub apa tulbure și nu a reușit să o calce, oprindu-se după 10 secunde.

Incidentul a avut loc sâmbătă, de Ziua Mondială a Turismului.

Trei companii care operează canoe turistice Makoro în Delta nu au precizat cine a organizat excursia, dar o recepționeră a spus: „Era un grup format din turiști britanici și americani. S-au pierdut sau deteriorat multe echipamente scumpe și telefoane, dar e o binecuvântare că nimeni nu a fost rănit grav, animalele sălbatice pot fi foarte imprevizibile.”

În iulie, un grup de turiști britanici a avut parte de o experiență similară în Delta, când ambarcațiunea lor a fost dusă prea aproape de o femelă elefant cu pui.

Există mii de elefanți în Delta Okavango, ceea ce atrage aproximativ două milioane de turiști anual.

Elefanții masculi pot ajunge la 4 metri înălțime și pot alerga până la 40 km/h, iar populația lor este de 415.000, ceea ce îi face specii pe cale de dispariție. Ucide aproximativ 500 de persoane pe an.