search
Vineri, 31 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

O fetiță de 8 ani din Indonezia este în comă după ce a fost călcată în picioare de un elefant

0
0
Publicat:

Un elefant sălbatic a călcat în picioare joi o fetiţă de 8 ani pe insula indoneziană Sumatra, provocându-i răni care îi pun viaţa în pericol, au relatat mass-media locale, informează vineri DPA.

Elefanți FOTO: Pixabay
Elefanți FOTO: Pixabay

O turmă de elefanţi intrase anterior într-o zonă rezidenţială de la periferia oraşului Pekanbaru, capitala provinciei Riau, potrivit relatărilor din mass-media care citează autorităţile.

Accidentul s-a produs atunci când trei elefanţi au apărut în faţa casei familiei.

"Unul dintre ei era foarte agresiv. Am fugit spre lanul de porumb, dar ne-a urmărit", a declarat tatăl fetei pentru ziarul Jakarta Globe, scrie Agerpres.

Fiica sa, Citra, a fost călcată în picioare de elefant în timpul incidentului, suferind răni grave la cap şi fracturi multiple.

Ea a fost transportată la un spital din Pekanbaru, unde a fost supusă unei intervenţii chirurgicale de urgenţă. Potrivit relatărilor din presă, fetiţa se află în comă.

Oficiali ai Agenţiei pentru Conservarea Resurselor Naturale din Riau (BBKSDA) au declarat că elefanţii proveneau, probabil, dintr-o rezervaţie aflată în apropiere şi urmau o veche rută de migraţie care traversează sate şi plantaţii.

Agenţia a trimis o echipă pentru a monitoriza deplasarea turmei şi a mâna animalele înapoi în pădure.

Conflictele dintre oameni şi animale nu sunt rare în Sumatra. Defrişarea pădurilor tropicale pentru plantaţii de ulei de palmier şi exploatarea lemnului a restrâns semnificativ habitatul elefanţilor.

Elefantul de Sumatra (Elephas maximus sumatranus) este o subspecie aflată "pericol critic de dispariţie", potrivit Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii (IUCN).

Conform WWF, în sălbăticie trăiesc mai puţin de 2.000 de exemplare la nivel mondial.

În lume

Top articole

Partenerii noștri

image
Rusia declară că e pregătită pentru negocieri directe cu Ucraina, însă cu o condiție
digi24.ro
image
Cifre oficiale. Cât încasează statul din fiecare litru de benzină cumpărat la pompă în România
stirileprotv.ro
image
Zodia care se va împăca, în noiembrie, cu fostul partener de viață. Neti Sandu: „A doua șansă în dragoste”
gandul.ro
image
Orașul din România în care se montează LUMINILE de Crăciun. Când se vor aprinde
mediafax.ro
image
FCSB se întărește din SuperLiga! Mihai Stoica: “Zilele astea va semna, are niște mici probleme de rezolvat!”
fanatik.ro
image
Statul, dator la stat. Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, campioana datoriilor la stat și a contractelor cu „firmele de casă” ale unor politicieni
libertatea.ro
image
De ce l-a ignorat Kim Jong Un pe Donald Trump și a refuzat să se întâlnească cu el
digi24.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
ANAF a făcut analiza: lovitură de milioane pentru Gigi Becali
digisport.ro
image
Ilie Bolojan riscă sancțiuni penale dacă lipsește de la Parlament? Avertismentul dur lansat de un avocat
stiripesurse.ro
image
Amenințare fără precedent pentru Putin din NATO: „Vom șterge Moscova de pe fața Pământului dacă va ataca o capitală europeană”
antena3.ro
image
Adina Apostol, supravieţuitoare a incendiului din Colectiv: Acum 10 ani era să mor fix degeaba
observatornews.ro
image
Marii ABSENȚI de la priveghiul Ștefaniei Szabo. Nimeni nu se aștepta ca ei să lipsească!
cancan.ro
image
FOTO. Simona Halep, cu abdomenul la vedere, a atras toate privirile la Dubai! Cum arată fostul lider WTA la 8 luni după retragere
prosport.ro
image
Ce nu știi despre veniturile extrasalariale – când se lasă cu taxe și impozite suplimentare. Așa se stabilește CAS și CASS, conform ANAF
playtech.ro
image
Ce transferuri vrea să facă Gigi Becali la FCSB! Lista anunțată în direct după discuția cu Mihai Stoica
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Celebrul milionar român care circulă cu metroul în București. Cum arată acum, la 47 de ani
digisport.ro
image
Călin Georgescu scapă de controlul judiciar? Judecătorii îl consideră 'pericol social' - când va fi dat verdictul
stiripesurse.ro
image
Apropiații își iau rămas-bun de la Ștefania Szabo. Cuvintele îndurerate rostite de colegi la căpătâiul acesteia: „Uită-te la ea...”
kanald.ro
image
Dacia anunță două noi modele: un automobil compact și un...
playtech.ro
image
Primele imagini cu Ștefania Szabo în sicriu! Trupul neînsuflețit al doctoriței de 37 de ani a fost ridicat de la morgă și depus la capelă. Va fi înmormântată în uniforma de medic | FOTO
wowbiz.ro
image
❤️❤️❤️BOMBA BOMBELOR! Dan Alexa și Denise Rifai, noul cuplu din showbiz?! Au fost prinși hârjonindu-se în mașină! FOTO
romaniatv.net
image
Începe recrutarea! Femeile vor intra în armată
mediaflux.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Mitul alcoolului „curat”: tequila, ginul, vinul sau berea. Ce spun experții despre băuturile promovate ca sănătoase
actualitate.net
image
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei cu Alina Sorescu: „Cine doarme între doi părinți se trezește fără partener”
click.ro
image
Cine este și cu ce se ocupă partenerul de viață al Oanei Gheorghiu. Ce avere are
click.ro
image
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
click.ro
Harry & Meghan la un meci Dodgers, Profimedia (1) jpg
Lovitură majoră pentru Prințul Harry! Fiul regelui recunoaște: copiii lui n-au nicio idee cu ce se ocupă, iar falimentul este aproape
okmagazine.ro
Brad Pitt, Angelina Jolie foto Profimedia jpg
După atâția ani de la divorț, Brad Pitt și Angelina Jolie tot mai au ceva de împărțit. Ce-i cere acum actorul fostei lui soții?
clickpentrufemei.ro
ana blandiana jpg
Scriitoarea Ana Blandiana, membru titular al Academiei Române
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal de pomină pe „Hai-Hui”, numele emisiunii Marinei Almășan, de la TVR 2. Ce acuzații i se aduc: „Nu e o invenție a TVR”. Replica vedetei: „N-a furat nimeni de la nimeni!”
image
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei cu Alina Sorescu: „Cine doarme între doi părinți se trezește fără partener”

OK! Magazine

image
Ce are de îndurat Kate în mariajul cu William. Cu siguranță că escapada lui cu un model nu i-a picat deloc bine prințesei!

Click! Pentru femei

image
După atâția ani de la divorț, Brad Pitt și Angelina Jolie tot mai au ceva de împărțit. Ce-i cere acum actorul fostei lui soții?

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii noiembrie 2025: Cine se pregătește pentru cele mai mari schimbări?