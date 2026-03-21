Sâmbătă, 21 Martie 2026
Adevărul
Tensiuni la cote maxime: Iranul susține că a lovit un avion israelian F-16, în timp ce Tel Avivul neagă orice daună

Război în Orientul Mijlociu
Teheranul afirmă că a lovit un avion de vânătoare israelian în centrul țării, în timp ce armata israeliană susține că aeronava nu a fost avariată și că misiunea a fost dusă la capăt fără probleme.

Iranul susține că a lovit un avion israelian F-16 FOTO: Unsplash
Iranul susține că a lovit un avion israelian F-16 FOTO: Unsplash

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran (IRGC) a anunțat sâmbătă că sistemele sale de apărare aeriană au lovit un avion de vânătoare israelian de tip F-16 în spațiul aerian din centrul țării. Oficialii iranieni susțin că ar fi al treilea aparat israelian doborât în ultimele 22 de zile de conflict, potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat citat de agenția Tasnim, „un al treilea avion de vânătoare inamic al regimului sionist, un F-16, a fost lovit la ora 3:45 a.m. (00:15 GMT) în centrul Iranului de sistemele avansate de apărare aeriană ale Forței Aerospațiale a Gărzii Revoluționare”. Reprezentanții IRGC nu au oferit însă detalii despre amploarea pagubelor sau despre locul exact în care s-ar fi aflat aeronava.

Israelul neagă orice avarie

De cealaltă parte, armata israeliană a respins ferm aceste afirmații. Oficialii au precizat că, în timpul unei operațiuni desfășurate în spațiul aerian iranian, a fost detectată lansarea unei rachete sol-aer către un avion israelian.

Echipajul a acționat în conformitate cu procedurile operaționale. Aeronava nu a suferit avarii, iar misiunea a fost finalizată conform planului”, au transmis reprezentanții armatei.

Revendicări privind zeci de interceptări

Garda Revoluționară susține că, de la începutul conflictului, forțele iraniene au reușit să „intercepteze și să distrugă peste 200 de aeronave inamice, între care drone, avioane cisternă și avioane de vânătoare extrem de avansate”.

Într-un alt incident relatat joi, aceleași forțe au afirmat că au lovit un avion stealth F-35 aparținând armatei americane, folosind un sistem de apărare aeriană „modern”.

Autoritățile din Statele Unite au confirmat că o aeronavă a efectuat o aterizare de urgență la o bază militară din regiune, însă au subliniat că acest lucru s-a întâmplat „fără incidente” și că pilotul „este în stare stabilă”.

