Sâmbătă, 9 Mai 2026
Adevărul
Țara în care Trump ar trimite trupele pe care le retrage din Germania. „Am o relaţie bună cu preşedintele lor”

Preşedintele american Donald Trump nu a exclus vineri, 8 mai, posibilitatea redistribuirii trupelor pe care Statele Unite le vor retrage din Germania în Polonia, consolidând astfel flancul estic al Alianţei Nord-Atlantice (NATO), transmite sâmbătă EFE.

Trupe militare americane FOTO: Adevărul (arhivă)

Într-un schimb de replici cu reporterii vineri seară, Donald Trump a declarat că o astfel de decizie "este posibilă, aş putea să o fac", mai ales având în vedere relaţia sa bună cu preşedintele polonez Karol Nawrocki, pe care l-a susţinut în alegerile de anul trecut.

Întrebat dacă va muta trupe din Germania în Polonia, preşedintele SUA a sugerat că Varşoviei "i-ar plăcea", adăugând: "Am o relaţie bună cu preşedintele lor. L-am susţinut la alegerea sa şi a câştigat. Este un mare luptător; un tip grozav; îmi place foarte mult de el. Aşa că este posibil. Aş putea să o fac".

Pentagonul a anunţat săptămâna trecută retragerea a 5.000 de soldaţi din Germania, ţară care găzduieşte unul din cele mai mari contingente de trupe americane din afara teritoriului său, deşi Donald Trump a declarat ulterior că reducerea trupelor va fi "mult mai mare".

Retragerea, programată să aibă loc anul viitor, a surprins Berlinul, aliaţii NATO şi Kievul, care luptă împotriva invaziei ruseşti pe teritoriul său din 2022, cu ajutorul partenerilor europeni şi al Alianţei.

O repoziţionare a trupelor din Germania în Polonia ar consolida o ţară care se învecinează cu Ucraina, Belarus şi exclava rusă Kaliningrad, notează agenţia spaniolă de presă.

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat că țara sa este pregătită să găzduiască trupe americane care ar putea fi retrase din Germania, afirmând că va discuta personal cu președintele american Donald Trump pentru a susține această posibilitate.

„Dacă președintele Donald Trump decide reducerea prezenței militare americane în Germania, atunci noi, în Polonia, suntem pregătiți să primim soldați americani”, a spus Nawrocki. El a adăugat că Polonia dispune deja de infrastructura necesară pentru relocarea trupelor.

Poziția președintelui polonez contrastează cu cea exprimată recent de premierul Donald Tusk. Acesta a avertizat că Polonia nu ar trebui să „atragă” trupe americane de la aliați europeni, deși a precizat că Varșovia va profita de orice oportunitate pentru consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul său. Tusk a insistat însă că nu dorește ca Polonia să contribuie la slăbirea unității europene.

