Președintele Germaniei, mesaj către Trump: „Aliații NATO trebuie să se poată baza pe SUA”

Președintele german Frank‑Walter Steinmeier a transmis miercuri un mesaj ferm către Washington, în contextul tensiunilor tot mai accentuate dintre cele două maluri ale Atlanticului.



Aflat într-o vizită la Stockholm, liderul german a subliniat că Statele Unite trebuie să rămână un partener de încredere pentru aliații europeni din NATO, relatează dpa, citată de TVR Info.

Steinmeier a afirmat că țările europene sunt pregătite să își asume o parte mai mare din responsabilitățile alianței, însă acest lucru nu exclude nevoia de sprijin american.

„Și noi trebuie să ne putem baza pe asta”, a spus președintele german, referindu-se la garanțiile de securitate din partea SUA.

Mesajul său vine după ce administrația președintelui Donald Trump a anunțat intenția de a retrage mii de militari americani din Germania în decurs de un an, o decizie care a provocat îngrijorare la Berlin.

Frank‑Walter Steinmeier a precizat că mesajul transmis de Washington „a fost înțeles” și a punctat că Europa trebuie să își consolideze propriile capacități de apărare.

„Singurul semnal pe care putem și ar trebui să-l trimitem este acesta: cu cât sunt mai puține trupe americane în Europa, cu atât Europa trebuie să facă mai mult pentru ea însăși”, a declarat el.

Planurile de retragere a trupelor americane au apărut după ce președintele Trump s-a arătat nemulțumit de comentariile cancelarului german Friedrich Merz, care a acuzat Washingtonul că nu are o strategie clară în Iran.

Pentagonul a anunțat vineri că secretarul apărării, Pete Hegseth, a ordonat retragerea a aproximativ 5.000 de militari americani din bazele americane din Germania, însă Trump a sugerat ulterior că numărul ar putea chiar fi mai mare. De asemenea, SUA ar lua în calcul anularea desfășurării rachetelor cu rază medie de acțiune în Germania.

De-a lungul ultimelor decenii, prezența militară americană în Europa a reprezentat un pilon esențial al strategiei de securitate a SUA, inclusiv pentru operațiunile din Orientul Mijlociu. În Germania se află unele dintre cele mai importante facilități americane, precum Comandamentul European al SUA din Stuttgart și Baza Aeriană Ramstein.

Potrivit datelor armatei americane din aprilie, aproximativ 86.000 de militari americani sunt staționați în Europa, dintre care circa 39.000 în Germania, număr care variază periodic în funcție de rotațiile de trupe și exercițiile militare.