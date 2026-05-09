„Super-revoluționarii”. Facțiunea radicală din Iran care încearcă să saboteze un acord nuclear cu SUA

Pe măsură ce negocierile dintre Statele Unite și Iran intră într-o etapă decisivă, o facțiune mică, dar influentă din interiorul taberei dure de la Teheran și-a intensificat eforturile de a bloca un posibil acord cu Washingtonul, alimentând pe această cale afirmațiile președintelui american Donald Trump privind existența unor diviziuni interne în cadrul conducerii, relatează CNN.

Deși împărtășește viziunea lui Trump potrivit căreia acordul nuclear din 2015 a fost o greșeală, argumentele grupării sunt diferite. Gruparea consideră orice apropiere de Occident inacceptabilă, iar discursul său este chiar mai dur decât cel al altor conservatori de linie dură din Iran, în asemenea măsură încât până și eforturile regimului de la Teheran de a-l liniști s-au soldat cu un eșec.

Cunoscut drept„Jebhe-ye Paydari” (Frontul Rezistenței), grupul este caracterizat de observatori drept unul de „Super revoluționari” - apărători ai valorilor Revoluției Islamice din 1979 - care consideră orice fel de compromis cu Statele Unite și Israelul drept o trădare a principiilor fundamentale ale regimului, ce încarnează ideologia islamistă șiită.

„Ei văd rezistența împotriva SUA și Israelului ca pe o luptă eternă”, a explicat Hamidreza Azizi, cercetător la Institutul German pentru Afaceri Internaționale și Securitate. În viziunea lor, statul iranian are o misiune religioasă care trebuie continuată până la „sfârșitul timpurilor”.

În ultima lună, oficialii iranieni au încercat să mențină un echilibru delicat între negocierile cu administrația Trump și necesitatea de a satisface diverse facțiuni influente în plan intern, inclusiv grupul Paydari. Participarea acestuia la discuțiile cu negociatorii americani din Pakistan, luna trecută, este un indiciu cât se poate de clar că Teheranul încearcă să transmită un mesaj de unitate internă.

Presiuni asupra negocierilor și acuzații de „trădare”

În ultimele săptămâni, gruparea și-a intensificat atacurile publice împotriva negocierilor cu Washingtonul, folosind presa, parlamentul și manifestațiile stradale pentru a transmite mesajul că orice acord ar însemna capitulare.

Ei îi acuză pe negociatorii iranieni de lipsă de loialitate față de Republica Islamică și nesupunere față de liderul suprem care a stabilit linii roșii pentru discuțiile privind programul nuclear

„America a înțeles că uciderea liderilor noștri nu costă nimic”, se arată într-un articol publicat pe un canal media asociat grupării. Textul critică dur ideea negocierilor și sugerează că orice discuție cu oficiali americani reprezintă o trădare a liderului suprem Ali Khamenei.

Un grup cu infuență în politica iraniană

Deși este considerată o facțiune extremistă chiar și de către conservatori, „Jebhe-ye Paydari” are acces la centre importante de putere din Iran. Membrii săi sunt prezenți în parlament, în media de stat și în structurile religioase.

Unul dintre cei mai cunoscuți reprezentanți ai grupului, Saeed Jalili, a obținut 13 milioane de voturi la alegerile din 2021. De asemenea, oficiali ai grupării ocupă funcții în instituții-cheie ale statului, inclusiv în televiziunea publică IRIB.

Pe fondul tensiunilor geopolitice și al negocierilor cu SUA, gruparea a devenit tot mai vocală, organizând mitinguri și presiuni publice asupra autorităților și au mers până la a refuzul de a susține echipa de negociere.

De pildă, unele voci au acuzat oficialii iranieni de „lașitate” pentru că au inițiat negocieri care, în opinia lor, vor provoca „daune imense națiunii iraniene”, în timp ce opozanții lor i-au acuzat la rândul lor că au divulgat presei detalii despre un potențial. acord.

Membrii grupului l-au acuzat pe negociatorul-șef al Iranului, Mohammad Bagher Ghalibaf, de complicitate, iar parlamentari afiliați grupului au refuzat să semneze o declarație de susținere a echipei de negociatori, potrivit presei iraniene

Provocările unui acord nuclear cu Iranul

Un parlamentar afiliat grupului, Mahmoud Nabavian, a făcut parte din echipa de negociatori a Iranului la Islamabad luna trecută, dar a declarat apoi public că negocierea programului nuclear al țării este o „greșeală strategică”. Ulterior, el a cerut înlăturarea ministrului de externe Abbas Araghchi din echipă.

Un nou centru de putere

În contextul în care președintele Donald Trump a afirmat că regimul de la Teheran este „fracturat”, liderii iranieni au încercat să proiecteze unitate. Totuși, acțiunile „Super Revoluționarilor” continuă să amplifice percepția de diviziune internă.

Analiștii susțin că, în ciuda retoricii dure, miza reală este influența politică internă. Nu toți actorii conservatori se opun unui acord cu SUA, însă există o competiție privind cine controlează procesul de negociere și condițiile unui eventual compromis.

În același timp, creșterea tensiunilor externe și nemulțumirea socială internă au permis grupării să atragă sprijin din partea unor segmente mai tinere și ideologizate ale societății iraniene.

După bombardamentele SUA și Israelului, gruparea a devenit un nou centru de influență prin mitinguri stradale de amploare la Teheran, creând un bloc politic influent. Mii de susținătorii ai Republicii Islamice, inclusiv membri ai grupării Paydari, au participat la proteste menite să exercite presiune asupra noilor lideri ai țării.

Gruparea a fost puternic influențată de fostul său lider spiritual, clericul radical ayatolahul Mohammad-Taqi Mesbah-Yazdi, care a făcut parte din Adunarea Experților, care alege liderul suprem, și a condus unul dintre cele mai bine finanțate institute educaționale din Iran. Absolvenții acestuia au ajuns să ocupe poziții importante în instituții guvernamentale.

În prezent, liderul spiritual este ayatolahul Mahdi Mirbaqiri, considerat o figură religioasă influentă și văzut la un moment dat drept posibil candidat pentru funcția de lider suprem.

„Are viziuni apocaliptice”, a punctat analistul Azizi, și dorește să grăbească sfârșitul lumii prin încurajarea „conflictelor pe scară largă” și a unei „confruntări totale” cu Occidentul, potrivit unui interviu acordat presei de stat în 2019.

În contextul în care o parte a societății iraniene moderate își exprimă tot mai des frustrarea față de situația din țară - unii fiind arestați, iar alții alegând să emigreze - gruparea Paydari a capitalizat nemulțumirea unei generații tinere, descrisă ca fiind mai „revoluționară” și mai fidelă ideologic regimului, mai ales în urma atacurilor repetate ale SUA și Israelului.

Analistul citat subliniază că Paydari a reușit să se prezinte drept expresia unei idei promovate de liderul suprem Ali Khamenei, aceea de a forma o generație tânără religioasă și loială, capabilă să ducă mai departe moștenirea Republicii Islamice.

Cât de mare e riscul ca europenii să intre în război cu Iran: „Trebuie acoperire aeriană, portavioanele vor fi cele ale francezilor și britanicilor”

O facțiune tot mai izolată

Cu toate acestea, influența grupului începe să fie contestată tot mai des în spațiul public iranian. Politicieni rivali, comentatori și chiar unele instituții media au criticat pozițiile sale, considerând că radicalismul său poate slăbi poziția Iranului în negocieri.

Potrivit unor analiști, acțiunile grupării au consolidat imaginea de dezbinare internă, complicând poziția Teheranului pe scena internațională, și de aceea se încearcă izolarea grupării.

„Se pare că acest demers s-a întors împotriva lor”, a observat Mohammad Ali Shabani, redactorul-șef al Amwaj.media, un site de știri axat pe Iran și regiune. „Fac multă gălăgie și percepția este că au ajutat Israelul și SUA să prezinte Iranul ca fiind în mijlocul unei dezbinări interne majore”.

Shabani susține că susținătorii liniei dure nu se opun unui acord cu SUA, ci doresc mai degrabă să fie cei care încheie acordul pentru a dobândi influență și a realinia structurile de putere din țară.

„Nimeni din Iran nu se opune unui acord. Problema ține de tactica prin care se ajunge la un acord și de cine va fi cel care îl va încheia.”