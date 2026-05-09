search
Sâmbătă, 9 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„Super-revoluționarii”. Facțiunea radicală din Iran care încearcă să saboteze un acord nuclear cu SUA

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Pe măsură ce negocierile dintre Statele Unite și Iran intră într-o etapă decisivă, o facțiune mică, dar influentă din interiorul taberei dure de la Teheran și-a intensificat eforturile de a bloca un posibil acord cu Washingtonul, alimentând pe această cale afirmațiile președintelui american Donald Trump privind existența unor diviziuni interne în cadrul conducerii, relatează CNN

ziar iranian negocieri sua iran FOTO EPA EFE jpg

Deși împărtășește viziunea lui Trump potrivit căreia acordul nuclear din 2015 a fost o greșeală, argumentele grupării sunt diferite. Gruparea consideră orice apropiere de Occident inacceptabilă, iar discursul său este chiar mai dur decât cel al altor conservatori de linie dură din Iran, în asemenea măsură încât până și eforturile regimului de la Teheran de a-l liniști s-au soldat cu un eșec.

Cunoscut drept„Jebhe-ye Paydari” (Frontul Rezistenței), grupul este caracterizat de observatori drept unul de „Super revoluționari” -  apărători ai valorilor Revoluției Islamice din 1979 - care consideră orice fel de compromis cu Statele Unite și Israelul drept o trădare a principiilor fundamentale ale regimului, ce încarnează ideologia islamistă șiită.

„Ei văd rezistența împotriva SUA și Israelului ca pe o luptă eternă”, a explicat Hamidreza Azizi, cercetător la Institutul German pentru Afaceri Internaționale și Securitate. În viziunea lor, statul iranian are o misiune religioasă care trebuie continuată până la „sfârșitul timpurilor”.

În ultima lună, oficialii iranieni au încercat să mențină un echilibru delicat între negocierile cu administrația Trump și necesitatea de a satisface diverse facțiuni influente în plan intern, inclusiv grupul Paydari. Participarea acestuia la discuțiile cu negociatorii americani din Pakistan, luna trecută, este un indiciu cât se poate de clar că Teheranul încearcă să transmită un mesaj de unitate internă.

Presiuni asupra negocierilor și acuzații de „trădare”

În ultimele săptămâni, gruparea și-a intensificat atacurile publice împotriva negocierilor cu Washingtonul, folosind presa, parlamentul și manifestațiile stradale pentru a transmite mesajul că orice acord ar însemna capitulare.

Ei îi acuză pe negociatorii iranieni de lipsă de loialitate față de Republica Islamică și nesupunere față de liderul suprem care a stabilit linii roșii  pentru discuțiile privind programul nuclear

„America a înțeles că uciderea liderilor noștri nu costă nimic”, se arată într-un articol publicat pe un canal media asociat grupării. Textul critică dur ideea negocierilor și sugerează că orice discuție cu oficiali americani reprezintă o trădare a liderului suprem Ali Khamenei.

Un grup cu infuență în politica iraniană

Deși este considerată o facțiune extremistă chiar și de către conservatori, „Jebhe-ye Paydari” are acces la centre importante de putere din Iran. Membrii săi sunt prezenți în parlament, în media de stat și în structurile religioase.

Unul dintre cei mai cunoscuți reprezentanți ai grupului, Saeed Jalili, a obținut 13 milioane de voturi la alegerile din 2021. De asemenea, oficiali ai grupării ocupă funcții în instituții-cheie ale statului, inclusiv în televiziunea publică IRIB.

Pe fondul tensiunilor geopolitice și al negocierilor cu SUA, gruparea a devenit tot mai vocală, organizând mitinguri și presiuni publice asupra autorităților și au mers până la a refuzul de a susține echipa de negociere.

De pildă, unele voci au acuzat oficialii iranieni de „lașitate” pentru că au inițiat negocieri care, în opinia lor, vor provoca „daune imense națiunii iraniene”, în timp ce opozanții lor i-au acuzat la rândul lor că au divulgat presei detalii despre un potențial. acord.

Membrii grupului l-au acuzat pe negociatorul-șef al Iranului, Mohammad Bagher Ghalibaf, de complicitate, iar parlamentari afiliați grupului au refuzat să semneze o declarație de susținere a echipei de negociatori, potrivit presei iraniene

Provocările unui acord nuclear cu Iranul

Un parlamentar afiliat grupului, Mahmoud Nabavian, a făcut parte din echipa de negociatori a Iranului la Islamabad luna trecută, dar a declarat apoi public că negocierea programului nuclear al țării este o „greșeală strategică”. Ulterior, el a cerut înlăturarea ministrului de externe Abbas Araghchi din echipă.

Un nou centru de putere

În contextul în care președintele Donald Trump a afirmat că regimul de la Teheran este „fracturat”, liderii iranieni au încercat să proiecteze unitate. Totuși, acțiunile „Super Revoluționarilor” continuă să amplifice percepția de diviziune internă.

Analiștii susțin că, în ciuda retoricii dure, miza reală este influența politică internă. Nu toți actorii conservatori se opun unui acord cu SUA, însă există o competiție privind cine controlează procesul de negociere și condițiile unui eventual compromis.

În același timp, creșterea tensiunilor externe și nemulțumirea socială internă au permis grupării să atragă sprijin din partea unor segmente mai tinere și ideologizate ale societății iraniene.

După bombardamentele SUA și Israelului, gruparea a devenit un nou centru de influență prin mitinguri stradale de amploare la Teheran, creând un bloc politic influent. Mii de susținătorii ai Republicii Islamice, inclusiv membri ai grupării Paydari, au participat la proteste menite să exercite presiune asupra noilor lideri ai țării.

Gruparea a fost puternic influențată de fostul său lider spiritual, clericul radical ayatolahul Mohammad-Taqi Mesbah-Yazdi, care a făcut parte din Adunarea Experților, care alege liderul suprem, și a condus unul dintre cele mai bine finanțate institute educaționale din Iran. Absolvenții acestuia au ajuns să ocupe poziții importante în instituții guvernamentale.

În prezent, liderul spiritual este ayatolahul Mahdi Mirbaqiri, considerat o figură religioasă influentă și văzut la un moment dat drept posibil candidat pentru funcția de lider suprem.

„Are viziuni apocaliptice”, a punctat analistul Azizi, și dorește să grăbească sfârșitul lumii prin încurajarea „conflictelor pe scară largă” și a unei „confruntări totale” cu Occidentul, potrivit unui interviu acordat presei de stat în 2019.

În contextul în care o parte a societății iraniene moderate își exprimă tot mai des frustrarea față de situația din țară - unii fiind arestați, iar alții alegând să emigreze - gruparea Paydari a capitalizat nemulțumirea unei generații tinere, descrisă ca fiind mai „revoluționară” și mai fidelă ideologic regimului, mai ales în urma atacurilor repetate ale SUA și Israelului.

Analistul citat subliniază că Paydari a reușit să se prezinte drept expresia unei idei promovate de liderul suprem Ali Khamenei, aceea de a forma o generație tânără religioasă și loială, capabilă să ducă mai departe moștenirea Republicii Islamice.

Cât de mare e riscul ca europenii să intre în război cu Iran: „Trebuie acoperire aeriană, portavioanele vor fi cele ale francezilor și britanicilor”

O facțiune tot mai izolată

Cu toate acestea, influența grupului începe să fie contestată tot mai des în spațiul public iranian. Politicieni rivali, comentatori și chiar unele instituții media au criticat pozițiile sale, considerând că radicalismul său poate slăbi poziția Iranului în negocieri.

Potrivit unor analiști, acțiunile grupării au consolidat imaginea de dezbinare internă, complicând poziția Teheranului pe scena internațională, și de aceea se încearcă izolarea grupării.

„Se pare că acest demers s-a întors împotriva lor”, a observat Mohammad Ali Shabani, redactorul-șef al Amwaj.media, un site de știri axat pe Iran și regiune. „Fac multă gălăgie și percepția este că au ajutat Israelul și SUA să prezinte Iranul ca fiind în mijlocul unei dezbinări interne majore”.

Shabani susține că susținătorii liniei dure nu se opun unui acord cu SUA, ci doresc mai degrabă să fie cei care încheie acordul pentru a dobândi influență și a realinia structurile de putere din țară.

„Nimeni din Iran nu se opune unui acord. Problema ține de tactica prin care se ajunge la un acord și de cine va fi cel care îl va încheia.”

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
digi24.ro
image
Ilie Bolojan: ”Ani la rând, în România a supraviețuit un mecanism de putere cu rădăcini adânci în comunism”
stirileprotv.ro
image
Ce se va întâmpla cu ordonanța adoptată ilegal de Bolojan, odată cu instalarea noului Executiv. Explicațiile lui Tudorel Toader, fost judecător CCR și ex-ministru al Justiției
gandul.ro
image
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
mediafax.ro
image
Cu ce echipă de fotbal ține Paula Badosa. A trădat și și-a uimit până și familia
fanatik.ro
image
„Sigur și Gustos”, dar te ține buzunarul? Am fost la târgul de la Casa Presei unde pastrama costă 220 de lei/kg
libertatea.ro
image
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
digi24.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
O zi până la nunta anului în România! Mireasa și-a pregătit 4 rochii. Cununia religioasă, pe ponton
digisport.ro
image
Medana Oprea, șocată la aflarea veștii tragice că Ioan Isaiu s-a stins din viață: „Ne știam de-o viață! Nu-mi pot reveni!”
click.ro
image
România își construiește propria fabrică de AI: supercalculatoare la Cernavodă și Doicești, alimentate cu energie nucleară
antena3.ro
image
Industria militară germană s-a trezit: Gigantul Rheinmetall va produce încă de anul acesta rachete de croazieră, pentru a nu mai fi dependenţi de armele americane
zf.ro
image
Un român a dat lovitura în Islanda, după ce a spart sistemul unei bănci și a furat 400.000 de euro
observatornews.ro
image
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
cancan.ro
image
Pensie anticipată: greșeala care îți reduce pensia cu mii de lei pe an. Cum se calculează penalizarea?
newsweek.ro
image
FOTO. A pozat în bikini pentru a-și promova noua colecție premium
prosport.ro
image
Constructorii auto primesc miliarde înapoi din tarife ilegale: șoferii care au plătit prețuri mai mari rămân cu paguba
playtech.ro
image
Atac de panică la Rapid: Alex Dobre, transportat de urgenţă la spital! Atacantului i s-a făcut rău pe aeroport și nu a făcut deplasarea cu echipa la Cluj. Exclusiv
fanatik.ro
image
Ce premier ar putea avea România: „Cu trădări, mici schimbări de conducere la PSD, văd o refacere a coaliției recent căzute, tot cu Bolojan la Palatul Victoria”
ziare.com
image
Când toată lumea credea că l-a iertat pe Pique, Shakira a "lovit" din nou
digisport.ro
image
Rolurile care l-au făcut celebru pe Ioan Isaiu. A fost extrem de iubit și apreciat de public
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Criminalul elevei din Bihor a fost prins, a recunsocut tot! Cum a murit Alice: „I-am dat cu cuțitul în gât de 2-3 ori”
romaniatv.net
image
Se schimbă totul în acest weekend. Zodiile cele mai protejate
mediaflux.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
Jocul românesc care reinventează Battleships, a lansat primul demo pe Steam
actualitate.net
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Melek Mincă, despre 2 clienți care au venit cu amantele în restaurantul ei: „În comentarii, nevestele! Circul de pe lume””
click.ro
image
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
click.ro
image
Ce mai pune în farfurie Irina Margareta Nistor, după ce a slăbit 40 de kilograme. Micul păcat culinar: „Nu pot renunța la…”
click.ro
Angelina Jolie Profimedia jpg
Ce conține „camera secretă pentru sex” a celei mai frumoase femei de la Hollywood. „Iubirea e, pur și simplu, prea intensă!”
okmagazine.ro
Heather Locklear foto Instagram Ava Sambora jpg
Sunt ca două surori! La 64 de ani, actrița Heather Locklear îi face concurență fiicei de nici 30 de ani!
clickpentrufemei.ro
Chipul unui bărbat din Pompeii, ucis de erupția Vezuviului, reconstituit cu inteligența artificială (© Facebook / Pompeii - Parco Archeologico)
Chipul unui bărbat din Pompeii, ucis de erupția Vezuviului, reconstituit cu inteligența artificială
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cher i-a tăiat banii propriului fiu, în vârstă de 49 de ani. De ce nu mai primește Elijah Blue Allman cei 10.000 de dolari pe lună: „Cheltuiește imediat orice”
image
Melek Mincă, despre 2 clienți care au venit cu amantele în restaurantul ei: „În comentarii, nevestele! Circul de pe lume””

OK! Magazine

image
Prințesa Kate, ca o Audrey Hepburn regală la petrecerea în grădină de la Palat. Ea și William i-au ținut loc Regelui

Click! Pentru femei

image
Sunt ca două surori! La 64 de ani, actrița Heather Locklear îi face concurență fiicei de nici 30 de ani!

Click! Sănătate

image
Ce a mâncat în fiecare zi femeia care a trăit 117 ani