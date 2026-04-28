Provocările unui acord nuclear cu Iranul

Moștenirea negocierii precedente cu Iranul și standardul JCPOA

Ultima dată când Statele Unite au reușit să încheie un acord funcțional cu Iranul, procesul a durat aproape doi ani, a implicat zeci de runde de negocieri și a mobilizat o echipă impresionantă de diplomați, experți nucleari și agenți CIA, atât la masa tratativelor, cât și în capitalele implicate. Rezultatul acelui efort colosal a fost Planul de Acțiune Global Comun (JCPOA), semnat în 2015 sub președinția lui Barack Obama. Documentul final număra 160 de pagini și includea cinci anexe tehnice detaliate, reglementând cu precizie parametrii programului nuclear iranian.

JCPOA a stabilit trei condiții esențiale pe care Iranul trebuia să le respecte în schimbul ridicării sancțiunilor internaționale. În primul rând, Teheranul s-a angajat să transfere 97% din stocurile sale de material nuclear către Rusia, reducând astfel rezervele la un nivel insuficient pentru fabricarea unei bombe. În al doilea rând, orice îmbogățire continuă a uraniului urma să fie limitată la 3,67%, adică la nivelul combustibilului pentru reactoarele civile, cu mult sub pragul necesar pentru uzul militar. În al treilea rând, Iranul accepta un regim riguros de inspecții condus de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), fără drept de veto și cu acces neanunțat la instalațiile nucleare.

Acordul nu a fost perfect. Criticii săi legitimi au subliniat că JCPOA nu impunea limite asupra programului de rachete balistice al Iranului, nu oprea finanțarea de către Teheran a organizațiilor proxi din regiune și, poate cel mai important, conținea clauze de expirare care ar fi permis Iranului să reia activitățile nucleare după 2030. Acestea au fost argumentele pe care administrația Trump le-a invocat în 2018 pentru a se retrage unilateral din acord, calificându-l drept un „drum garantat către o armă nucleară”. Această decizie a declanșat însă o reacție în lanț cu consecințe dramatice, încă vizibile astăzi.

Paradoxul istoric al acestei situații este profund: tocmai retragerea americană din JCPOA a eliminat constrângerile care țineau Iranul departe de pragul nuclear. Până în 2018, Iranul expediase practic tot materialul său nuclear la Moscova, în conformitate cu prevederile acordului. În absența acestuia, Teheranul a început să îmbogățească uraniu la niveluri tot mai ridicate, acumulând stocuri substanțiale pe care azi inspectorii internaționali le estimează la peste jumătate de tonă de uraniu aproape de gradul necesar pentru bombă și un total de 11 tone de uraniu la diverse niveluri de îmbogățire. Această cantitate, supusă unor procesări suplimentare, ar fi suficientă, potrivit experților în securitate nucleară, pentru fabricarea a până la 100 de arme nucleare.

Echipele de negociere: un dezechilibru de expertiză

Orice negociere internațională este, în esență, un duel de competențe și de informații. Din această perspectivă, configurația actuală a părților este extrem de asimetrică, și nu în favoarea Statelor Unite. În timpul negocierilor din 2015, echipa americană era condusă de specialiști de carieră, cu decenii de experiență în dosarele nucleare. Șeful negociator venea la masa tratativelor însoțit de o întreagă armată de experți: directorul departamentului CIA pentru Iran, secretarul pentru energie și unul dintre cei mai reputați specialiști americani în proiectarea armelor nucleare participau regulat la sesiunile de lucru. Profunzimea tehnică a echipei era o componentă deliberată a strategiei americane.

Echipa lui Donald Trump prezintă o structură fundamental diferită. Principalele figuri implicate în negocierile limitate desfășurate până acum sunt vicepreședintele JD Vance, ginerele președintelui, Jared Kushner, și trimisul special Steve Witkoff. Ultimii doi și-au dobândit reputația și competențele în domeniul imobiliarului newyorkez, nu în diplomația nucleară. Experții în securitate internațională nu contestă inteligența sau capacitățile acestora de negociere în general, ci subliniază că familiarizarea cu un dosar atât de tehnic și de sensibil necesită ani de imersiune în detaliile specifice.

Contrastul devine și mai pregnant atunci când este plasat lângă profilul părții iraniene. Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi nu este un novice în aceste chestiuni. El a ocupat poziția de negociator-adjunct în cadrul tratativelor care au dus la JCPOA și cunoaște în profunzime fiecare parametru tehnic al programului nuclear iranian, fiecare clauză contestată și fiecare compromis dureros obținut în acele luni de negocieri. Potrivit observatorilor care l-au urmărit la masa tratativelor, Araghchi cunoaște „fiecare centimetru” al dosarului nuclear iranian. Această disparitate de experiență nu este un detaliu minor: în negocierile nucleare, detaliile tehnice sunt adesea decisive.

Dincolo de echipa de negociere în sens strict, administrația Trump se confruntă și cu o presiune temporală care îngustează marja de manevră diplomatică. Alegerile la jumătatea mandatului sunt la orizont, prețurile la combustibili au crescut semnificativ ca urmare a tensiunilor din regiune și a blocadei Strâmtorii Hormuz, iar opinia publică americană este din ce în ce mai sensibilă la costul economic al conflictului. Această urgență internă poate fi exploatată de negociatorii iranieni, care știu că omologul lor american are nevoie de rezultate vizibile într-un interval de timp limitat.

Strâmtoarea Hormuz: noua pârghie strategică a Iranului-geografia ca instrument de presiune

Strâmtoarea Hormuz a devenit, în contextul actual, cel mai puternic instrument de presiune pe care Iranul îl deține în negocierile cu Statele Unite. Această îngustă trecere maritimă, cu o lățime de aproximativ 33 de kilometri în punctul său cel mai îngust, reprezintă canalul prin care tranzitează zilnic aproximativ 20% din exporturile globale de petrol brut și o parte substanțială a comerțului mondial cu gaze naturale lichefiate. Orice perturbare în tranzitul prin această strâmtoare are efecte imediate și măsurabile asupra prețurilor energiei pe piața globală. Controlul iranian de facto asupra strâmtorii îi conferă Teheranului o capacitate de constrângere pe care nu o deținea în 2015, când s-au purtat negocierile JCPOA. Atunci, Iranul venea la masa tratativelor dintr-o poziție de relativă slăbiciune, presat de sancțiunile internaționale care îi sufocau economia. Acum, deși sancțiunile americane continuă să lovească greu sectorul petrolier iranian, existența acestei pârghii maritime îi permite Teheranului să formuleze pretenții mai îndrăznețe și să reziste mai ușor presiunilor de a face concesii nucleare rapide.

Propunerea iraniană actuală și reacția americană

În acest context, Iranul a formulat o propunere diplomatică cu o logică internă coerentă: redeschiderea Strâmtorii Hormuz și încetarea ostilităților, în schimbul ridicării blocadei navale americane a porturilor iraniene, urmând ca negocierile nucleare propriu-zise să fie amânate pentru o etapă ulterioară. Această abordare secvențială îi este favorabilă Iranului din mai multe motive: ridică presiunea economică imediată, conservă stocurile nucleare intacte și îi oferă timp suplimentar pentru a-și consolida poziția de negociere.

Președintele Trump a descris propunerea iraniană drept „mult mai bună” decât inițiativele anterioare ale Teheranului, recunoscând astfel un progres, chiar dacă a precizat că aceasta „nu este suficientă” pentru a declanșa un acord. Administrația americană a reafirmat două obiective nenegociabile: garantarea libertății de navigație prin Strâmtoarea Hormuz și eliminarea stocurilor iraniene de uraniu înalt îmbogățit. Aceste două cerințe sunt dificil de conciliat cu propunerea iraniană, care tocmai amână discuțiile despre uraniu înalt îmbogățit .

Iranul a respins deja două dintre principalele cerințe americane care ar fi constituit îmbunătățiri față de JCPOA: refuzul de a preda stocul nuclear și refuzul de a suspenda îmbogățirea uraniului pe termen nedefinit. Această poziție iraniană reflectă o evaluare strategică clară: cu cât stocurile nucleare sunt mai mari și capacitățile de îmbogățire mai avansate, cu atât puterea de negociere a Teheranului este mai mare. Renunțarea la aceste active, fără garanții solide, ar fi echivalentă cu dezarmarea unilaterală înainte de a semna un tratat.

Rusia: partener strategic și factor de complicare

Negocierile americano-iraniene nu se desfășoară într-un vid geopolitic. Rusia joacă un rol semnificativ în această ecuație, iar poziția Moscovei este departe de a fi neutră. Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi s-a întâlnit recent cu președintele Vladimir Putin la Sankt Petersburg, subliniind profunzimea parteneriatului strategic dintre cele două țări. Această relație s-a materializat concret pe parcursul conflictului recent: Rusia a furnizat Iranului imagini satelitare ale activelor militare americane și ale infrastructurii statelor din Golf, informații cu valoare tactică directă pentru operațiunile iraniene din regiune.

Din perspectiva Kremlinului, un Iran slab, izolat și dispus să facă concesii majore în fața Washingtonului nu corespunde intereselor strategice ale Rusiei. Moscova beneficiază de pe urma tensiunilor cronice dintre Iran și Occident: acestea mențin prețurile energiei la niveluri ridicate, slăbesc coeziunea occidentală și oferă Rusiei un aliat de facto în rezistența la ordinea internațională dominată de SUA. În consecință, este plauzibil ca Rusia să încurajeze discret Teheranul să rămână ferm în negocieri și să nu facă concesii nucleare precipitate.

Efectele economice globale și presiunile asupra Chinei

Criza din jurul Strâmtorii Hormuz nu este doar o problemă de securitate regională; ea are reverberații economice globale măsurabile. În decurs de doar câteva săptămâni de la escaladarea tensiunilor, perspectivele economice mondiale au fost revizuite semnificativ în sens negativ. Prețurile la petrol și gaze naturale au crescut, generând o presiune inflaționistă care se transmite în lanțurile de aprovizionare globale și afectează consumatorii din țările importatoare de energie. China este unul dintre actorii cel mai direct afectați de această dinamică. Economia chineză, deja fragilizată de presiunile comerciale și de încetinirea creșterii interne, este expusă la șocurile prețurilor energetice cu o acuitate particulară. Beijingul importă masiv petrol iranian și este, prin urmare, afectat atât de perturbările din Strâmtoarea Hormuz, cât și de sancțiunile americane care vizează lanțul de aprovizionare iranian. Această situație creează o tensiune între interesele economice pe termen scurt ale Chinei și dorințele sale de a menține relații funcționale cu ambele părți.

Liban, Hezbollah și instabilitatea regională

Tabloul geopolitic este complicat și de evoluțiile din Liban, unde Hezbollah a declarat că nu își va depune armele, în ciuda presiunilor internaționale. Această poziție a organizației pro-iraniene vine în contextul în care autoritățile libaneze au raportat victime civile în urma unor atacuri israeliene. Hezbollah rămâne o componentă centrală a arhitecturii de securitate regionale a Iranului și unul dintre principalele instrumente prin care Teheranul își proiectează influența dincolo de granițele sale. Orice acord nuclear american-iranian care ar pretinde Teheranului să renunțe la susținerea Hezbollah ar întâmpina o rezistență formidabilă din partea structurilor de putere iraniene, în special a Corpului Gardienilor Revoluției Islamice. În concluzie, provocările cu care se confruntă administrația Trump în încercarea de a depăși JCPOA și de a semna un acord „mult mai bun” cu Iranul sunt formidabile și multidimensionale. Ele combină un dezechilibru de expertiză la masa negocierilor, o pârghie strategică iraniană inedită în Strâmtoarea Hormuz, o acumulare nucleară fără precedent care amplifică puterea de negociere a Teheranului, fracturi interne în cadrul sistemului de putere iranian și un context geopolitic în care Rusia, China și actori regionali precum Hezbollah au interese proprii în rezultatul final. Orice soluție durabilă va necesita nu doar un acord tehnic, ci o realiniere profundă a intereselor tuturor părților implicate — o perspectivă care, la momentul actual, rămâne extrem de incertă.