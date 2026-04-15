Miercuri, 15 Aprilie 2026
Adevărul
SUA trimit trupe suplimentare în Orientul Mijlociu pentru a crește presiunea asupra Iranului

Război în Orientul Mijlociu
SUA vor trimite în perioada următoare mii de militari suplimentari în Orientul Mijlociu, în scopul de a mări presiunea asupra Iranului pentru a ajunge la un acord care să pună capăt războiului. Potrivit unor oficiali americani citați de WP, SUA ar putea lua în considerare reluarea bombardamentelor sau chiar operațiuni terestre în eventualitatea în care armistițiul nu se menține.

Potrivit oficialilor americani, noile forțe includ aproximativ 6.000 de militari aflați la bordul portavionului USS George H.W. Bush, precum și alte 4.200 de trupe al grupului de nave amfibii ale USS Boxer. Acestea se vor alătura celor aproximativ 50.000 de militari deja desfășurați în regiune.

Oficialii au declarat că Grupul Amfibiu Boxer, format din trei nave, a plecat săptămâna trecută din Hawaii și va ajunge în câteva săptămâni în Orientul Mijlociu. Unitatea Expediționară a 11-a Pușcași Marini include un batalion de infanterie de peste 800 de oameni, plus elicoptere și ambarcațiuni de debarcare. O unitate similară, Unitatea Expediționară a 31-a Pușcașilor Marini, a sosit în Orientul Mijlociu din Okinawa, Japonia, la sfârșitul lunii martie.

Întărirea prezenței militare vine în contextul în care armistițiul de două săptămâni este pe cale să expire pe 22 aprilie, iar Washingtonul ia în calcul inclusiv posibilitatea unor lovituri suplimentare sau operațiuni terestre dacă situația se deteriorează.

Președintele american Donald Trump a anunțat instituirea unei blocade asupra porturilor Iranului, menită să forțeze Teheranul să revină la masa negocierilor și să renunțe la programul nuclear. Liderul american s-a arătat optimist, declarând miercuri pentru Fox Business că războiul „s-ar putea încheia foarte curând” și că prețurile gazelor vor scădea semnificativ după soluționarea crizei.

În replică, Iranul a transmis un avertisment ferm. Comandantul militar Ali Abdollahi a declarat că „Iranul va lua măsuri puternice pentru a-și apăra suveranitatea și interesele naționale”, inclusiv prin blocarea rutelor comerciale din regiune.

Oficialii americani spun că desfășurarea suplimentară de forțe oferă mai multe opțiuni strategice în cazul eșecului negocierilor. Amiralul în retragere al Marinei SUA, James Foggo, a explicat că „cu cât ai mai multe instrumente la dispoziție, cu atât ai mai multe opțiuni”, descriind mobilizarea drept „o capacitate de rezervă, în cazul în care lucrurile o iau razna”.

„Este o mare presiune și, dacă este menținută o anumită perioadă de timp, va afecta grav economia iraniană”, a precizat el. „În același timp, trebuie să recunoaștem că prețurile la benzină vor continua să crească. Așadar, aceasta este o problemă și pentru noi și pentru factorii noștri de decizie politică, pentru că oamenii nu sunt mulțumiți de acest lucru.”

Blocada este deja în desfășurare, navele americane interceptând vase comerciale din Strâmtoarea Ormuz. În primele 24 de ore, șase nave au fost oprite și întoarse înapoi fără incidente.

Oficialii administrației americane au discutat despre toate aspectele, de la lansarea unei misiuni complexe a forțelor de operațiuni speciale pentru extragerea materialului nuclear al Iranului și debarcarea pușcașilor marini în zonele de coastă și insule, pentru a proteja strâmtoarea, până la ocuparea insulei Kharg, o platformă de export din Golful Persic, au declarat oficialii.

Impunerea unei blocade extinse va fi o „sarcină dificilă” pentru forțele americane, dar oricare dintre aceste operațiuni terestre ar fi semnificativ mai riscantă, a subliniat Mick Mulroy, un pușcaș marin în retragere și ofițer CIA care a servit în Pentagon în timpul primei administrații Trump.

„Nu va fi fără consecințe. Probabil vor exista victime”, a spus el despre o astfel de misiune. 

