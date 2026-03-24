SUA trimit peste 1.000 de parașutiști în Orientul Mijlociu

Statele Unite se pregătesc să desfășoare elemente ale Diviziei Aeropurtate 82 în Orientul Mijlociu, potrivit a două surse informate despre aceste planuri citate de CBS News.

Desfășurarea ar urma să includă un element de comandă și forțe terestre de sub 1.500 de militari. Decizia face parte dintr-o planificare mai amplă a operațiunilor în curs, pe fondul solicitărilor venite din cadrul comandamentului militar privind o potențială utilizare a trupelor terestre în conflict.

Războiul, intrat în a patra săptămână, a fost dominat până în prezent de o amplă campanie aeriană. Potrivit Comandamentului Central al SUA, forțele americane au efectuat peste 9.000 de misiuni de luptă, lovind un număr similar de ținte în Iran. Aceste operațiuni au vizat infrastructuri militare esențiale, inclusiv sedii ale Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), facilități de informații, instalații de rachete balistice, sisteme de apărare antiaeriană, centre de producție militară și elemente ale flotei navale iraniene.

În ciuda amplorii ofensivei aeriene, posibila desfășurare a trupelor aeropurtate sugerează că planificatorii americani se pregătesc pentru o gamă mai largă de opțiuni militare. Comandanți de rang înalt au înaintat anterior solicitări menite să asigure pregătirea pentru operațiuni terestre.

Președintele american Donald Trump a indicat marți că sunt în desfășurare și eforturi diplomatice. El a declarat că oficiali de rang înalt, între care secretarul de stat Marco Rubio, vicepreședintele J.D. Vance, emisarul special Steve Witkoff și consilierul Jared Kushner, sunt angajați în negocieri directe cu reprezentanți iranieni.

„Cealaltă parte, vă pot spune, ar dori să ajungă la un acord”, a spus marți președintele american.

Oficialii iranieni au respins însă public afirmațiile privind existența unor negocieri, descriind aceste relatări drept „știri false” menite să stabilizeze piețele petroliere globale în contextul incertitudinii geopolitice sporite

Între timp, forțele americane din regiune sunt deja consolidate. Pușcași marini se îndreaptă spre Orientul Mijlociu, aproximativ 2.200 de militari și trei nave de război părăsind California săptămâna trecută. Aceasta reprezintă a doua astfel de desfășurare de la începutul ostilităților, pe 28 februarie.

Pentagonul a redirecționat întrebările către Casa Albă, în timp ce oficialii administrației susțin că orice anunț formal va veni din partea Departamentul Apărării.

Contingentul de parașutiști trimiși în Orientul Mijlociu îi include pe generalul-maior Brandon Tegtmeier, comandantul Diviziei 82 Aeropurtate, împreună cu personalul diviziei, precum și un batalion din cadrul Grupului de Luptă al Brigăzii 1, care în prezent are rolul de Forță de Răspuns Imediat a diviziei, au declarat surse pentru CNN.

Elemente ale personalului diviziei și batalionului sunt așteptate să înceapă desfășurarea în termen de o săptămână, potrivit uneia dintre sursele familiarizate cu situația. Alte elemente din cadrul brigăzii sunt, de asemenea, așteptate să fie desfășurate la o dată ulterioară, deși aceste planuri ar putea suferi modificări în funcție de evoluția situației.

Brigada va funcționa ca „unitate gata pregătită” în Orientul Mijlociu, fiind disponibilă pentru a fi mobilizată la nevoie, a precizat sursa. Divizia 82 Aeropurtată a efectuat o acțiune similară în 2020, în urma uciderii comandantului iranian Qasem Soleimani.

Forța de Răspuns Imediat (IRF) este o brigadă pregătită să intervină cu preaviz minim, acționând ca o forță de reacție rapidă capabilă să fie desfășurată în câteva ore atunci când este necesar.

Potrivit uneia dintre sursele familiarizate, până la acest moment nu au fost emise ordine oficiale de desfășurare, însă acestea sunt așteptate în curând.