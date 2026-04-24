La primul meci fără Mirel Rădoi, FCSB s-a calificat matematic în barajul pentru Conference League

FCSB a trecut vineri seară de Petrolul Ploiești, scor 3-1, și nu mai poate fi depășită în clasament de alte două formații cu licență de Europa, astfel că e calificată în barajul pentru Conference League, cu trei etape rămase de jucat în play-out.

Campioana are 6 puncte peste FC Botoșani, 9 peste Csikszereda și 13 peste Farul, cele trei echipe cu drept de participare în cupele europene. Astfel, FCSB va juca cel mai probabil primul tur al barajului cu formația moldavă și, dacă trece mai departe, cu locul 3 sau 4 din play-off-ul din Superliga.

Contra Petrolului, roș-albaștrii au jucat prima partidă după ce au fost părăsiți de antrenorul Mirel Rădoi. Pe bancă a stat interimarul Lucian Filip, iar partida a fost floare la ureche. În minutul 14, Roche a comis un henț în careu, iar Florin Tănase a deschis scorul cu o scăriță. 13 minute mai târziu, Octavian Popescu l-a deposedat pe Papp și l-a învins fără emoții pe portarul Bălbărău. În startul reprizei secunde, Miculescu i-a pasat simplu în fața porții lui Darius Olaru, care a îndeplinit o formalitate, urcând scorul la 3-0. Aymbetov a înscris golul de onoare al oaspeților, în minutul 90.

Lupta pentru al doilea loc la baraj se dă între FC Botoșani (30p), Csikszereda (27p) și Farul Constanța (23p), constănțenii axându-se cel mai probabil pe evitarea retrogradării.