search
Vineri, 24 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri

Povestea miraculoasă a coafezei care a ajuns decorată de trei mari puteri ale lumii. A sfidat nazismul, a supraviețuit lagărelor, torturii, bolilor și a murit la 105 ani

0
0
Publicat:

O coafeză a strâns mai multe decorații militare în Al Doilea Război Mondial, decât o armată întreagă. A reușit să fie onorată de trei țări diferite, dând dovadă de o ambiție și de un curaj excepțional. A supraviețuit miraculos torturilor, lagărelor de concentrare, și a trăti până la 105 ani.

Andree Peel FOTO Sophie Munro/womenhistorynetwork.org
De-a lungul istoriei, eroii nu au fost doar cei cu spada sau pușca în mână. Sau chiar dintre cei care au comandat mari armate și au întreprins campanii de cucerire impresionante. De un eroism aparte au fost și oameni aparent simpli, care au dat dovadă de un curaj și de o tărie de caracter ieșite din comun. Unul dintre cele mai bune exemple este Andrée Peel, o coafeză din Franța care a ajuns unul dintre cei mai decorați oameni ai celui de-al Doilea Război Mondial. Statul francez i-a recunoscut meritele excepționale, conferindu-i Legiunea de Onoare la vârsta de 99 de ani, completând o panoplie de decorații ce includea Croix de Guerre (Franța), Medal of Freedom (SUA) și recunoașterea personală a lui Winston Churchill (Marea Britanie). După o viață în care s-a întâlnit cu moartea în repetate rânduri și a supraviețuit miraculos totalitarismului, Andrée Peel a decedat la 105 ani, fiind înmormântată cu onoruri militare. Din memoriile sale, publicate inițial în Marea Britanie, cu titlul „Miracles Do Happen!”, aflăm povestea ei incredibilă de viață. Ceva ce puțini și-ar putea închipui.

Un război ucigător și viața tihnită a unei coafeze

Andrée Peel s-a născut la 3 februarie 1905, în orașul Brest, din regiunea Bretagne, Franța. Se numea Andrée Virot, numele de fată, și provenea dintr-o familie obișnuită, fără legături cu armata sau cu activități clandestine. Despre copilăria sa se cunosc puține lucruri, însă se știe că era atrasă de domeniul înfrumusețării. Avea talent pentru coafură și manichiură și a reușit să-și formeze rapid o clientelă fidelă. În jurul anului 1938, și-a deschis propriul salon în Brest.

După doi ani de activitate, în vara anului 1940, războiul i-a schimbat viața. Odată cu sosirea trupelor Wehrmachtului în Brest, Andrée a început să ascundă în locuința și salonul ei soldați francezi aflați în retragere. Le procura haine civile și îi ajuta să părăsească orașul fără a fi capturați. Acționa din convingeri umanitare.

La 18 iunie 1940, a auzit la radio apelul generalului Charles de Gaulle. Cuvintele acestuia au determinat-o să se implice activ în lupta împotriva ocupației. A continuat să ajute militari francezi și, ulterior, s-a alăturat Rezistenței. A organizat propria rețea, devenind liderul unei subsecțiuni sub numele de cod „Agent Rose”.

„Agentul Rose”, unul dintre cei mai importanți luptători ai Rezistenței

Andrée Peel și-a dat seama că poate face mult pentru țara ei. A continuat, la scară largă, să ascundă, să îmbrace și să ajute soldați francezi rămași în zonă să scape. Ulterior, s-a alăturat Rezistenței franceze și a reușit să-și organizeze propria rețea, devenind liderul unei subsecțiuni cunoscute sub numele de cod „Agent Rose”.

În timp ce alți membri ai echipei foloseau arme, explozibili sau sabotaje, „Agent Rose” elabora planuri, distribuia presă clandestină și participa la operațiuni riscante. Într-un port strategic precum Brest, informațiile despre mișcările navale și trupele germane erau esențiale pentru serviciile aliate, iar ea le furniza cu mare precizie.

Josephine Baker, spioana-vedetă a Franţei: avea mereu o pastilă cu cianură la ea. „Celebritatea a fost mantia în care s-a deghizat“ FOTO

În plus, își risca viața semnalizând cu torțe avioanelor aliate, pentru a le ghida către locuri de aterizare improvizate. A participat și la acțiuni de sabotaj, inclusiv distrugerea unor depozite de combustibil și perturbarea liniilor de aprovizionare germane. Cea mai importantă contribuție rămâne însă salvarea a 102 aviatori aliați, fie parașutați în zonă și rămași izolați, fie supraviețuitori ai unor avioane doborâte, dar și agenți britanici expuși riscului de a fi descoperiți.

Pe toți aceștia îi ascundea, le procura haine și identități noi și îi ajuta să ajungă la navele aliate aflate în larg. „În acea perioadă, toți ne puneam viețile în pericol, dar o făceam pentru că luptam pentru libertate. A fost o vreme groaznică, dar, privind înapoi, sunt mândră de ceea ce am făcut și mă bucur că am contribuit la apărarea libertății generațiilor viitoare”, spunea Andrée Peel.

Ea mărturisea că nu se gândea la siguranța personală, fiind animată mai ales de dorința de a-și ajuta țara. „Nu știi ce este libertatea dacă nu ai pierdut-o niciodată. Singura noastră teamă era să nu fim torturați și să nu cedăm sub tortură. Rareori m-am gândit la siguranța mea. Pur și simplu am acționat și am făcut ceea ce am considerat că este corect”, declara Andrée.

Începutul calvarului și drumul miracolelor

Eficiența rețelei sale a atras inevitabil atenția poliției secrete germane, Gestapo. Simțind că este urmărită, Andrée Peel a fugit la Paris sub o identitate falsă. La scurt timp după debarcarea din Normandia, o membră a rețelei sale, capturată de germani, a cedat torturii și a dezvăluit identitatea ei. Andrée a fost arestată.

A fost interogată zile la rând, supusă unor metode de o brutalitate extremă. Cu toate acestea, nu a spus nimic și nu a trădat pe nimeni. „M-am născut cu curaj. Nu am permis unor oameni cruzi să găsească în mine o persoană pe care să o poată tortura”, avea să declare mai târziu.

Furioși, naziștii au inclus-o pe lista neagră și au deportat-o în mai multe lagăre de femei. A fost un drum presărat cu momente-limită. Prima dată a ajuns la Ravensbrück, unde prizonierii erau conduși într-o cameră de gazare. Din motive neclare, ușile s-au deschis, iar deținuții au fost scoși.

Ulterior, a fost transferată la Buchenwald, unde s-a îmbolnăvit de meningită. A supraviețuit fără tratament, deși multe dintre celelalte deținute au murit. Mai târziu, când urma să fie dusă din nou la camera de gazare, o deținută poloneză i-a smuls din mână hârtia cu numărul care o condamna și a ascuns-o înainte ca gardienii să observe.

Momentul cel mai dramatic a avut loc în aprilie 1945. În timp ce trupele americane se apropiau de lagăr, SS a început execuțiile pentru a șterge urmele. Andrée era deja aliniată în fața plutonului de execuție când primele blindate americane au pătruns în perimetrul lagărului. A scăpat în ultimul moment.

Cea mai decorată femeie a celui de-al Doilea Război Mondial

După război, Andrée Peel s-a mutat la Londra, unde s-a căsătorit cu englezul John Peel. Ulterior, s-au stabilit la Bristol și au dus o viață discretă până la publicarea memoriilor sale, „Miracles Do Happen!”. A fost decorată cu unele dintre cele mai înalte distincții pentru activitatea din Rezistență, acordate de Franța, Marea Britanie și Statele Unite.

Andrée Peel a murit în 2010, la vârsta de 105 ani, și a fost înmormântată cu onoruri militare în Franța și Marea Britanie.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ucraina recunoaște „deficiențe în aprovizionare” pe frontul de la Kupiansk după ce fotografii cu soldați înfometați au devenit virale
digi24.ro
image
Ce se întâmplase cu puțin timp înainte ca trupele SAS să-l împuște mortal pe bărbatul violent din Neamț. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Scandalul diplomei de licență a lui Nicușor Dan se mută în Franța. Profesori din Paris sar în apărarea lui și publică un videoclip
gandul.ro
image
„Zici că mă angajez la NASA”. O tânără la interviu de angajare supusă la testul poligraf
mediafax.ro
image
Gestul făcut de Gică Hagi care l-a uimit pe Ion Țiriac: ”Am avut privilegiul să stau lângă el. Vorbea singur”
fanatik.ro
image
O familie a cheltuit 50.000 de euro ca să-și renoveze casa, dar constructorul a distrus-o și a chemat poliția să-i aresteze
libertatea.ro
image
Ce spune Ilie Bolojan despre cele trei condiții puse de AUR pentru a începe negocierile
digi24.ro
image
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Interzis! Alimentul banal consumat de aproape toată lumea de care Cristiano Ronaldo nu se atinge: ”E împotriva naturii”
digisport.ro
image
Calculele care complică moțiunea de cenzură prin care poate fi demis Ilie Bolojan - Jocul voturilor care pot face diferența
stiripesurse.ro
image
Noua lege a salarizării: Bugetarilor li se taie din sporuri, Președintele și demnitarii câștigă câteva mii de lei în plus
antena3.ro
image
Noua lege a salarizării 2026. Lovitură pentru bugetari: sporurile şi bonusurile care dispar complet
observatornews.ro
image
Fostul soț a IERTAT-O pe Ruxandra Luca! Împăcarea momentului, după episodul din benzinărie
cancan.ro
image
Expert: Cum dovediți că indexarea pensiilor a fost anulată ilegal? Pașii de urmat pentru a vă lua banii înapoi
newsweek.ro
image
FOTO. Apariție de neuitat a sportivei: „Cea mai sexy alergătoare!”
prosport.ro
image
Când devine construibil un teren extravilan. Pașii pe care trebuie să îi urmezi
playtech.ro
image
Jucătoarea de tenis care divorțează după 16 ani de relație. Are 2 copii cu bărbatul cu care a apărut într-un film pentru adulți
fanatik.ro
image
Agenții de la poarta de îmbarcare din aeroport au dezvăluit 11 lucruri pe care nu le fac niciodată când călătoresc cu avionul
ziare.com
image
Lovitură de proporții: Andrea Pirlo, antrenor la FCSB? ”Vrea 6-7 sute de mii”
digisport.ro
image
SURSE Kelemen Hunor a pus pe masă condiția care aruncă în aer toate negocierile
stiripesurse.ro
image
Alegerile anticipate, veșnica sperietoare. Ce partide au de pierdut dacă se întorc la votul românilor
cotidianul.ro
image
Cum arată conacul de la țară al Olguței Berbec. Artista și-a ridicat o vilă impunătoare în satul natal. Are și o grădină imensă, chiar lângă pădure. Casa este ca din filme. De VIS! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Putin se pregătește să atace NATO! Avertisment cu privire la Rusia de la vârful unei țări europene
mediaflux.ro
image
„Uitați-vă la el, e și o mână divină” » Poveștile emoționante ale oamenilor lângă care a crescut Cristi Chivu: „Fie iertat, tatăl lui nu-l lăsa să facă nimic!”
gsp.ro
image
În ce stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
Dorian Popa s-a căsătorit cu Andreea. Imagini inedite cu verigheta plină cu diamante
actualitate.net
image
Horoscop 24-30 aprilie. Taurii au noroc în carieră și pe plan sentimental, pe Raci îi așteaptă zile de foc, probleme pentru Fecioare
click.ro
image
Val de reacții la videoclipul Ioanei Ginghină în care apare în ipostaze provocatoare. Replica vedetei: „Nu simt nevoia de validare!”
click.ro
image
Adio aer condiționat! Invenția inteligentă care ar putea răcori locuința fără curent
click.ro
David Hasselhoff, profimedia 0140384089 jpg
David Hasselhoff abia se mai ține pe picioare. Fostul ”Adonis” din Baywatch e mai fragil ca niciodată și îmbătrânit
okmagazine.ro
Kate Middleton foto Profimedia jpg
Un bărbat s-a apropiat de Kate, și-a pus mâinile pe talia ei, a tras-o mai aproape și a îmbrățișat-o strâns. Reacția prințesei la încălcarea gravă de protocol
okmagazine.ro
Tort ungar Sursa foto shutterstock 2322289845 jpg
Tort ungar. Nimeni nu poate rezista unei a doua felii
clickpentrufemei.ro
asoc jpg
Județul Teleorman devine destinație ecoturistică. 110 kilometri ai traseului Via Danubiana leagă acum 50 de obiective naturale, istorice și culturale din lungul Dunării
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Apariție de milioane la nunta lui Dorian Popa! Rochia spectaculoasă purtată de soția lui, Andreea, a furat toate privirile
image
Horoscop 24-30 aprilie. Taurii au noroc în carieră și pe plan sentimental, pe Raci îi așteaptă zile de foc, probleme pentru Fecioare

OK! Magazine

image
David Hasselhoff abia se mai ține pe picioare. Fostul ”Adonis” din Baywatch e mai fragil ca niciodată și îmbătrânit

Click! Pentru femei

image
Un costum bărbătesc și nimic pe dedesubt. Imaginile cu Charlize Theron au scandalizat Hollywoodul!

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată în această imagine îți dezvăluie frica ta ascunsă