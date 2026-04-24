Majorarea tarifelor Metrorex ar putea fi anulată. Decizia este pe masa lui Radu Miruță, viitorul interimar de la Transporturi

Viitorul ministru interimar al transporturilor, Radu Miruță, ar putea anula Ordinul privind majorarea cu până la 44% a tarifelor practicate de Metrorex. Potrivit informațiilor obținute de „Adevărul”, Miruță urmează să facă o evaluare ținând cont de argumentele care au stat la baza creșterilor de prețuri, de situația financiară a companiei, dar și de modul în care au fost implementate reforme.

Ministrul demisionar al transporturilor, Ciprian Șerban, a semnat, marți, Ordinul de majorare a tarifelor practicate de Metrorex. Noile prețuri vor intra în vigoare la 1 mai: o călătorie cu metroul va costa 7 lei, iar o cartelă de 10 călătorii va ajunge la 55 de lei. Abonamentul de 24 de ore va fi tarifat la 18 lei, în timp ce abonamentul lunar va costa 140 de lei, față de 100 de lei în prezent.

Majorări sunt prevăzute și pentru abonamentele integrate cu STB. Astfel, un abonament lunar va crește la 196 de lei, de la 160 de lei în prezent, iar cel anual va ajunge la 1.770 de lei, comparativ cu 1.410 lei în actuala grilă tarifară.

„Nu am detonat nicio bombă. Până la urmă, dumneavoastră ştiţi că ministrul nu conduce Metrorex. Metrorex este condus de un Consiliu de Administrație, în primul rând. A fost o propunere a Consiliului de Administrație. A urmat toţi pașii procedurali. Mi-a ajuns la mapă, am semnat acel ordin. Mai mult, tot obişnuiesc să ne acuze că facem tot felul de chestii, să blocăm orice reformă, vă spun că de la ultima creştere a prețului pe călătorie până acum energia electrică a crescut cu 160%. Urma să fiu acuzat a doua zi că blochez, că îngreunez activitatea Metrorex. E o decizie pe care şi-au asumat-o cei din conducere, cu Consiliul de Administraţie", a explicat Ciprian Șerban.

Salariul mediu brut în Metrorex - 15.400 de lei

Metrorex a solicitat pentru 2026 o subvenție de 1,2 miliarde de lei de la Ministerul Transporturilor. A primit 761 de milioane de lei, adică 62% din suma cerută. Deficitul de finanțare rezultat, de peste 451 de milioane de lei, a fost folosit ca argument principal pentru majorarea tarifelor cu aproximativ 40%.

Contextul financiar al Metrorex este însă mai larg. Compania, cu aproximativ 5.000 de angajați, a bugetat cheltuieli cu personalul de peste 1 miliard de lei. Salariul mediu brut al unui angajat este de aproximativ 15.400 de lei pe lună, adică aproximativ 9.000 de lei net.

Așa cum „Adevărul” a dezvăluit recent, dintre cei 5.000 de angajați, 186 sunt responsabili exclusiv de vânzarea cartelelor la ghișeu. Costul lor anual este de aproximativ 35 milioane de lei.

Problema este că în paralel există o infrastructură care îi face redundanți pe acești angajați. Metrorex operează în prezent 269 de automate de vândut cartele, a lansat anul trecut o platformă online pentru achiziția abonamentelor și a instalat turnichete noi care permit plata directă cu cardul sau cu telefonul mobil.