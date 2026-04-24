Nicușor Dan îi răspunde lui George Simion care l-a făcut „paraplegic”: „Declarația e sub orice nivel de dialog”. Când va semna demisiile miniștrilor PSD

Președintele Nicușor Dan a susținut vineri declarații de presă la finalul reuniunii informale a Consiliului European.

Nicușor Dan, președintele României FOTO: Facebook
Nicușor Dan, președintele României FOTO: Facebook

UPDATE Cum îi răspunde Nicușor Dan lui George Simion

George Simion este cercetat de CNCD că a utilizat în sens peiorativ termenul „paraplegic”, referindu-se la președintele Nicuşor Dan, într-un discurs ținut la o întâlnire la Azomureş, joi, 23 aprilie.

„Declarația e sub orice nivel de dialog. Noi, politicienii, reprezentăm niște categorii de oameni. Oamenii se rușinează când văd că reprezentantul lor folosește termenii ăștia. Recurgi la asta când nu ai argumente. Trebuie să ne întoarcem la argumente”, a spus Nicușor Dan.

UPDATE Când semnează demisiile miniștrilor PSD

„Aceste propuneri au venit după ce am vorbit aseară cu dvs. Peste zi colegii mei s-au uitat pe el, au întocmit decretele și în drum spre avion voi face o verificare și dacă este totul în regulă le voi semna”, a spus președintele.

Despre evoluțiile din România la nivel european și investitori, Nicușor Dan a spus: „Nimeni n-a fost în panică, mesajul meu a fost că noi continuăm direcția pro-europeană”.

UPDATE Opinia președintelui despre guvernul minoritar

 Întrebat dacă Grindeanu a vorbit despre sesizarea la CCR, Nicușor Dan a răspuns: „Nu pot să confirm sau infirm, dar din experienta cu guverne contestate, CCR nu s-a pronunțat pe ce se întâmplă în situația în care la sfârșitul celor 45 de zile guvernul rămâne așa sau se face o rocadă”.

Cât despre guvernul cu interimari si guvernul minoritar președintele a zis: „Am o opinie, dar vreau să-mi păstrez postura de mediator”.

Liderii țărilor din Uniunea Europeană s-au întâlnit în aceste zile în Cipru pentru un summit informal, în care au discutat despre creșterea bugetului blocului comunitar şi impactul războiului din Iran, inclusiv creșterea prețurilor la energie.

La finalul evenimentului, președintele Nicușor Dan a făcut declarații. Nicușor Dan consideră că prosperitatea și securitatea României depind de o Uniune Europeană puternică, iar una din temele esențiale de pe agenda reuniunii din Cipru este viitorul buget european.

„Mesajele noastre au fost că ne dorim un buget mare al Uniunii. Ne interesează pilonul de competitivitate, ne dorim o împărțire echitabilă a acestor bani, ca să nu crească decalajul. O atitudine nuanțată față de noile surse de finanțare pe care UE le dorește – taxe, taxe pe jocuri de noroc. Diferența dintre ce vrem să cheltuim si banii pe care îi avem, am susținut posibilitatea ca UE să se împrumute. Aseară a fost o discuție despre Ucraina, s-au deblocat acele fonduri, al 20-lea pachet de sancțiuni. Situația este ceva mai bună, de la începutul anului teritoriile recâștigate de Ucraina sunt mai multe decât cele pierdute. Intrarea Ucrainei in UE este cumva legată de intrarea Moldovei”, a spus președintele Nicușor Dan.

Președintele a vorbit și despre criza politică din România. „Eu sunt mediator. Avem un guvern din care s-au retras niște miniștri. La un moment probabil se va duce în Parlament pentru vot. Acesta este scenariul în care suntem”, a spus Nicușor Dan.

