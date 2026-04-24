Iranul escaladează represaliile de tip „dinte pentru dinte”. Una din navele confiscate, conexiuni cu un miliardar asociat cu Trump și Macron

Tensiunile din Strâmtoarea Ormuz au crescut în intensitate pe 22 aprilie, după ce Gardienii Revoluției (IRGC) au capturat două nave, într-o acțiune pe care analiștii o descriu drept o reacție de tip „ochi pentru ochi” la blocada SUA relatează Fox News. Una dintre nave are conexiuni cu o familie de miliardari din domeniul transportului maritim, asociată atât cu Donald Trump, cât și cu Emmanuel Macron.

Imagini difuzate de televiziunea de stat iraniană arată soldați ai IRGC în timp ce preiau controlul asupra unor nave de containere în strâmtoarea Ormuz, a relatat joi Reuters.

Una dintre nave, MSC Francesca, aparține companiei MSC Mediterranean Shipping, fondată de miliardarul italian Gianluigi Aponte și administrată în prezent de copiii săi.

Ruda unui membru al echipajului a declarat pentru Reuters că aproximativ 20 de iranieni înarmați au urcat la bordul navei. Marinarii se află sub control iranian, iar deplasările lor sunt restricționate, însă sunt tratați corespunzător, a declarat acesta.

Guvernul din Muntenegru a declarat pentru postul de stat RTCG că nava este ancorată la aproximativ 9 mile marine de coasta Iranului și că negocierile dintre companie și autoritățile iraniene sunt în desfășurare. „Echipajul este în siguranță”, a spus ministrul afacerilor maritime Filip Radulovic.

Compania de analiză maritimă Windward AI a interpretat incidentul ca parte a unei strategii de represalii de tip „dinte pentru dinte”, după ce, pe 13 aprilie, Statele Unite au impus o blocadă navală și au confiscat o navă iraniană.

Potrivit cofondatorului Windward AI, Ami Daniel, IRGC ar fi atacat trei nave, reușind să captureze două dintre ele – MSC Francesca și Epaminondas – în timp ce a treia, Euphoria, a reușit să scape.

MSC a fost anterior asociată, de către IRGC și gruparea Houthi, cu Israelul, pe baza unor legături indirecte. Deși compania operează și în porturi israeliene, acest fapt este valabil și pentru marii operatori maritimi.

Diego Aponte, fiul fondatorului, ar fi încercat să stabilească contacte în cercul apropiat al președintelui american Donald Trump; totodată, ar fi facilitat o întâlnire la Casa Albă, în noiembrie 2025, între lideri de afaceri elvețieni și oficiali americani, în urma căreia s-a discutat reducerea unor tarife comerciale de 39% impuse de SUA Elveției.

Legătura dintre Gianluigi Aponte și Emmanuel Macron

În același timp, relațiile companiei MSC cu administrația americană l-au poziționat pe Gianluigi Aponte drept un actor cheie în cadrul unui acord de aproximativ 19 miliarde de dolari cu Li Ka-shing, pentru achiziția unor porturi din Canalul Panama, în colaborare cu BlackRock.

Cu o avere estimată la cel puțin 37 de miliarde de dolari, Gianluigi Aponte și soția sa, Rafaela Aponte-Diamant, sunt cunoscuți pentru relațiile lor la nivel înalt. Cei doi au fost fotografiați alături de președintele francez Emmanuel Macron, iar Rafaela ar avea legături de rudenie cu Alexis Kohler, fost secretar general al administrației Macron.

Nava capturată, care transporta aproximativ 40 de membri ai echipajului, a fost dusă către portul Bandar Abbas din Iran. Printre membrii echipajului se numără patru cetățeni din Muntenegru, inclusiv căpitanul, precum și doi cetățeni croați, a relatat Reuters.

Compania MSC nu a făcut comentarii oficiale. Marina IRGC a susținut că navele capturate operau fără autorizațiile necesare.

Potrivit publicației Lloyd’s List, MSC Francesca, construită în 2008, „operează în mod obișnuit pe rute între coasta de vest a SUA, Asia și Golful Orientului Mijlociu.