Cercetătorii au simulat viitorul umanității și au dezvăluit modalitățile în care aceasta s-ar putea stinge

O echipă de cercetători a încercat să modeleze viitorul pe termen lung al unei civilizații tehnologice similare cu a noastră, explorând scenarii care acoperă următorii o mie de ani. Rezultatele sugerează o gamă largă de traiectorii posibile: de la o perioadă stabilă de prosperitate, până la crize repetate sau chiar dispariția rapidă a civilizației.

De-a lungul istoriei, numeroase societăți au dispărut, iar studiul acestor colapsuri a identificat tipare recurente, precum creșterea inegalităților, pierderea încrederii în instituții și tensiunile interne. Întrebarea rămâne însă deschisă: cât de rezistentă este o civilizație globală, profund dependentă de tehnologie, precum cea actuală?

O abordare interdisciplinară

Studiul, coordonat de cercetătoarea Celia Blanco, combină perspective din astrofizică, astrobiologie și științe sociale. Lucrarea pornește de la celebrul Paradoxul lui Fermi – întrebarea de ce, într-un univers vechi de miliarde de ani, nu există dovezi clare ale altor civilizații avansate.

O posibilă explicație este existența unui „Mare Filtru” – o etapă critică în evoluția vieții inteligente, pe care puține civilizații reușesc să o depășească.

Zece scenarii pentru viitor

Pentru a explora aceste ipoteze, cercetătorii au construit zece scenarii distincte, variind în funcție de modul de guvernare, presiunea asupra resurselor și expunerea la riscuri. Fiecare scenariu a fost simulat de 200 de ori, pe o perioadă de un mileniu.

Evoluțiile depind de interacțiunea dintre trei factori principali:

-evenimente externe (catastrofe naturale, pandemii, impacturi cosmice),

-resursele disponibile,

-organizarea socio-politică.

Un concept central este cel de „ciclu de activitate”, care măsoară cât timp rămâne o civilizație activă tehnologic și detectabilă. În unele scenarii, acest ciclu este complet – fără colaps –, în timp ce în altele apar perioade de „tăcere” după prăbușiri tehnologice.

Două scenarii indică o stabilitate pe termen lung, cu dezvoltare continuă. Altele descriu colapsuri timpurii sau repetate, sugerând că, în anumite condiții, sistemul ajunge inevitabil într-un punct critic.

Civilizații „fantomă”

Studiul analizează și modul în care o civilizație ar putea fi detectată după dispariție. Cercetătorii se concentrează pe așa-numitele „tehnosemnături” – urme chimice din atmosferă, precum anumite gaze industriale.

Unele dintre aceste substanțe persistă foarte puțin, în timp ce altele pot rămâne detectabile timp de sute sau chiar mii de ani. Acest lucru deschide posibilitatea identificării unor civilizații dispărute, pe baza „urmelor” lăsate în atmosferă.

Ce determină supraviețuirea

Analiza evidențiază doi factori esențiali în aproape toate scenariile:ritmul de consum al resurselor și capacitatea de recuperare după crize.

Reducerea presiunii asupra resurselor apare ca fiind cel puțin la fel de importantă ca evitarea riscurilor majore, precum războaiele sau pandemiile. O civilizație poate supraviețui unor șocuri severe dacă păstrează suficiente resurse și cunoștințe pentru a se reconstrui. În schimb, un model bazat pe supraexploatare devine extrem de vulnerabil.

Două perspective asupra viitorului

Rezultatele conturează două viziuni opuse: una în care civilizațiile tehnologice sunt fragile, expuse permanent riscului de colaps și alta în care, odată atins un anumit nivel de dezvoltare, ele devin mai rezistente, capabile să gestioneze amenințări majore.

Deși modelul are limitări – fiind construit pe baza realităților și tendințelor actuale de pe Pământ – el oferă un cadru util pentru a reflecta asupra viitorului umanității și asupra factorilor care îi pot influența traiectoria pe termen lung.