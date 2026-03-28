Sâmbătă, 28 Martie 2026
Adevărul
Război în Ucraina

SUA pregătesc un al treilea portavion pentru a se alătura Operațiunii Epic Fury

Război în Orientul Mijlociu
Portavionul USS George H.W. Bush urmează să fie desfășurat în zona de responsabilitate a Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), responsabil de operațiunile împotriva Iranului, au declarat mai multe surse pentru CBS News.

Portavionul USS George H.W. Bush foto shutterstock
Portavionul USS George H.W. Bush foto shutterstock

Grupul de atac Bush a finalizat instruirea la începutul acestei luni, certificând că este pregătit pentru operațiuni militare majore. CENTCOM este responsabil pentru operațiunile militare ale SUA în Orientul Mijlociu și în părți ale Asiei.

Deși negocierile de pace dintre Washington și Teheran se află încă în stadii incipiente, oficiali americani, care au vorbit pentru CBS News sub protecția anonimatului pentru că nu erau autorizați să vorbească public, au declarat că portavionul ar putea să se alăture operațiunilor în curs împotriva Iranului.

USS Ross, un distrugător ce transportă rachete ghidate, a plecat miercuri din Norfolk, Virginia. Totodată, distrugătoarele USS Donald Cook și USS Mason au părăsit Florida săptămâna aceasta pentru a se alătura Operațiunii Epic Fury. Grupul de lovire Bush a fost desfășurat ultima dată în 2022, revenind în portul său gazdă din Norfolk în august 2023.

Portavioanele USS Gerald R. Ford și USS Abraham Lincoln s-au aflat în Orientul Mijlociu în primele săptămâni ale operațiunii împotriva Iranului, până când Ford a suferit un incendiu la bord. La începutul acestei săptămâni, nava a ajuns într-un port naval din Souda Bay, Creta, pentru reparații. Ford este desfășurată din iunie anul trecut. Grupul de portavioane fusese anterior trimis în Caraibe în noiembrie pentru operațiuni împotriva Venezuelei, înainte de a primi ordin de desfășurare în Orientul Mijlociu la începutul acestui an.

Trump a declarat că SUA mai au de lovit obiective din Iran

Această desfășurare vine după ce președintele american Donald Trump a declarat că SUA mai au „3.554 de ținte de lovit în Iran”. Vorbind în fața unei audiențe în Miami, el a spus: „O vom face destul de rapid. Și la un moment dat va trebui să stabilim ce facem.”

Trump a glumit, de asemenea, că strâmtoarea Ormuz ar trebui redenumită „Strâmtoarea Trump”. „Trebuie să deschidă Strâmtoarea Trump– adică, Ormuz”, a spus el. „Scuzați-mă. O greșeală atât de teribilă. Fake news va spune: A spus-o din greșeală… Nu. Nu nu fac greșeli”.

Secretarul de stat Marco Rubio a spus că se așteaptă ca războiul să se încheie „în săptămâni, nu luni”. El a adăugat: „Când vom termina cu ei în următoarele câteva săptămâni, vor fi mai slabi decât au fost în istoria recentă.”

La începutul acestei săptămâni, Iranul a permis mai multor petroliere să treacă prin coridorul maritim blocat drept un „cadou” pentru SUA,  pentru a demonstra că tratează cu seriozitate negocierile de pace. Trump a spus că Teheranul a permis trecerea a opt „bărci mari cu petrol”, urmate de încă două ulterior. Până acum, Iranul împiedica navele legate de SUA și Israel să treacă prin ruta comercială cheie.

Trump a avertizat, de asemenea, Teheranul să „fie serios” în privința unui acord de pace. Pe platfoma Truth Social, el a scris: „Trebuie să fie serioși curând, înainte să fie prea târziu, pentru că odată ce se întâmplă asta, NU MAI ESTE CALE DE  ÎNTOARCERE, și nu va fi frumos!”

Totuși, oficialii iranieni au negat că ar avea loc negocieri de pace. Mass-media de stat a raportat că Teheranul a respins planul de pace în 15 puncte propus de SUA, numindu-l „excesiv”.

Trump a criticat, de asemenea, aliații NATO pentru că nu au venit în sprijinul SUA pentru a debloca Strâmtoarea Ormuz. „STATELE NATO NU AU FĂCUT ABSOLUT NIMIC PENTRU A AJUTA ÎN FAȚA NAȚIUNII LUNATICE, ACUM MILITAR DECIMATĂ, A IRANULUI. SUA NU AU NEVOIE DE NIMIC DE LA NATO, DAR  SĂ NU UITAȚI NICIODATĂ ACEST MOMENT FOARTE IMPORTANT!”

Săptămâna trecută, el i-a catalogat pe aliații NATO „lași”. „Fără SUA, NATO ESTE UN TIGRU DE HÂRTIE! Nu au vrut să se alăture luptei pentru a opri un Iran cu energie nucleară. Acum că acea luptă este câștigată militar, cu un grad mic de pericol pentru ei, se plâng de prețurile mari la petrol pe care sunt obligați să le plătească, dar nu vor să ajute la deschiderea Strâmtorii Ormuz, o manevră militară simplă, care este motivul principal pentru prețurile mari la petrol.”

Trecem la ora de vară 2026: Cum se modifică ceasurile în această noapte și ce presupune schimbarea
