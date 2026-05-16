Elevi răpiți în nord-estul Nigeriei după un atac atribuit grupărilor jihadiste

Mai mulți elevi au fost răpiți sau dați dispăruți în urma unui atac armat asupra unor unități de învățământ din statul Borno, în nord-estul Nigeriei. Autoritățile investighează incidentul, în timp ce localnicii vorbesc despre zeci de copii luați de atacatori.

Incidentul a avut loc la școala Mussa din zona administrativă Askira-Uba, în jurul orei 09:00 dimineața (08:00 GMT), la scurt timp după începerea cursurilor. Martorii spun că atacatorii au ajuns la fața locului pe motociclete și au pătruns în incinta școlii, provocând panică printre elevi și cadrele didactice, informează apnews.

Potrivit unui profesor, deși o parte dintre elevi au reușit să fugă în zonele împădurite din apropiere, alții ar fi fost luați de atacatori.

Atacul nu a fost revendicat, însă are caracteristicile acțiunilor atribuite grupării Boko Haram, activă de ani buni în regiune, care în 2014, a răpit peste 270 de eleve din Chibok.

Poliția din statul Borno a transmis că un număr nespecificat de elevi este dat dispărut, însă nu este clar dacă aceștia au fost răpiți. Potrivit purtătorului de cuvânt Nahum Daso, mai mulți copii „au fugit pentru a se pune la adăpost în timpul haosului”, iar verificările continuă.

Răpirile de elevi sunt frecvente în Nigeria, unde mai multe grupări armate vizează școlile, potrivit analiștilor, fie pentru răscumpărări, fie pentru impactul mediatic al acestor atacuri.

Localnicii spun că numărul copiilor răpiți ar putea fi de ordinul zecilor.

„Două dintre nepoatele mele, ambele sub 10 ani, s-au numărat printre copiii duși într-o destinație necunoscută”, a declarat un locuitor pentru Associated Press, sub protecția anonimatului.

Între timp, autoritățile continuă verificările pentru a stabili exact câți elevi sunt dispăruți și dacă a avut loc o răpire în masă.