SUA au adoptat tactica atacurilor cu drone din Ucraina: aceasta a fost folosită pentru prima dată pentru a ataca Iranul

Într-o mișcare surprinzătoare, Statele Unite au preluat tactica de atac cu drone a Ucrainei în cadrul operațiunii militare din Iran. Această metodă, folosită pentru prima dată de forțele ucrainene pentru a face față invaziei rusești, a fost acum aplicată de americani, în premieră, în cadrul unui conflict cu mult mai largi implicații internaționale.

Potrivit Politico, în timpul operațiunii "Epic Fury" desfășurate de Statele Unite, militarii americani au utilizat drone de atac de mică valoare, destinate unui singur utilizare, o tactică care a fost introdusă în lupta din Ucraina pentru a compensa inferioritatea numerică și echipamentele mai modeste ale armatei ucrainene față de forțele rusești.

Într-o postare pe rețelele sociale ale Comandamentului Central al SUA, se menționează că în primele ore ale operațiunii au fost lansate atacuri de precizie din aer, pe uscat și pe mare, iar grupul operațional "Scorpion-Strike" a folosit pentru prima dată aceste drone ieftine în condiții de luptă reală.

„În prima parte a operațiunii, am folosit drone de atac de mică valoare, o tactică care a fost aplicată pentru prima dată în acest conflict”, a precizat Centrul Comandamentului Central al SUA. Totodată, sursele subliniază că Ucraina a fost prima care a aplicat acest tip de tactică, reușind să reziste în fața invaziei rusești din 2022, în ciuda dezavantajului material și numeric.

De altfel, acest tip de atac cu drone ieftine a fost rapid adoptat și de către forțele ruse, transformându-se într-un element definitoriu al modului de luptă din prezent.

În ceea ce privește contextul conflictului din Iran, situația s-a intensificat în urma unui atac aerian israelian asupra Teheranului, pe 28 februarie, care a dus la o serie de explozii majore în capitala iraniană și în Isfahan. La scurt timp, președintele american Donald Trump a confirmat atacul masiv și a subliniat că SUA vor distruge sistemele de rachete iraniene și întreaga industrie a acestora.

Iranul a ripostat prin atacuri masive, inclusiv asupra Emiratelor Arabe Unite, iar la 1 martie, autoritățile iraniene au anunțat moartea liderului suprem, Ayatollahul Ali Khamenei, în urma bombardamentelor din ziua anterioară. În aceeași zi, Trump a anunțat că 40 de oficiali de rang înalt din Iran fuseseră eliminați.

Ca răspuns, Iranul a declarat „operațiune ofensivă extinsă” împotriva SUA și Israelului, iar președintele iranian, Masoud Pezeshkian, a anunțat „mângâierea și răzbunarea puternică” pentru moartea lui Khamenei. Un conflict care, de la un atac inițial, riscă să devină un război de durată cu repercusiuni internaționale semnificative.