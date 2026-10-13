 Statul care face orice pentru a împiedica difuzarea în direct a execuției atacatorului de la Fort Hood. „Absolut respingător” | adevarul.ro
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Statul care face orice pentru a împiedica difuzarea în direct a execuției atacatorului de la Fort Hood. „Absolut respingător”

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Premierul Australiei, Anthony Albanese, a criticat marți decizia autorităților americane de a difuza în direct execuția atacatorului de la Fort Hood, Nidal Hasan. Acesta a subliniat că autoritățile de la Canberra vor face orice este nevoie pentru a bloca transmiterea în direct a execuției.

Nidal Hasan va fi executat în SUA
Nidal Hasan va fi executat în SUA Foto: X/@TheOlChippy

Șeful guvernului australian, alături de alți miniștri, au criticat planul Statelor Unite ale Americii de a transmite în direct execuția lui Nidal Hasan. 

Albanese a declarat că nu înțelege raționamentul din spatele deciziei, iar ministrul Mediului, Murray Watt, a calificat demersul drept „absolut respingător”, scrie Mediafax.

„Nu înțeleg de ce ar vrea cineva să participe la un astfel de eveniment, darămite să stea deoparte și să permită copiilor și familiilor să aibă acces la el”, a spus Albanese, susținând că simte o  „responsabilitate socială” de a împiedica difuzarea imaginilor.

Autoritățile australiene de reglementare au subliniat că nu dețin pârghiile necesare pentru a opri difuzarea execuției în mediul online, însă premierul a spus că va face orice îi stă în puțină pentru a opri acest lucru. 

„Nu e la fel de simplu ca apăsarea pe un buton. Așa ceva nu-și are locul în țara noastră. Dacă putem face ceva, vom face, vă garantez”, a spus liderul australian. 

Publicul va putea urmări în direct execuția prin împușcare a fostului maior al armatei americane Nidal Hasan, condamnat pentru uciderea a 13 militari neînarmați la baza Fort Hood, în 2009, a anunțat secretarul american al Apărării, Pete Hegseth.

Execuția este programată pentru 3 decembrie, la baza Fort Hood din Texas.

Cine este Nidal Hasan și ce s-a întâmplat la Fort Hood

Nidal Hasan, psihiatru militar care activa în Virginia, a deschis focul la 5 noiembrie 2009 într-o clădire medicală aglomerată de la baza Fort Hood, în Texas. 

Soldații aflați acolo așteptau consultații și vaccinuri. Atacul s-a soldat cu 13 morți și a devenit unul dintre cele mai grave atacuri comise într-o bază militară americană pe timp de pace.

Hasan a recunoscut în instanță că el a fost autorul atacului.

În timpul procesului militar din 2013, a afirmat că a acționat pentru a-i proteja pe musulmani și pe talibanii din Afganistan.

Acesta urmează să fie executat prin pluton de execuție la 3 decembrie, fiind prima execuție militară în SUA din 1961 și prima prin împușcare de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial. 

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