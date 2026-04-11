Statele Unite ar fi acceptat eliberarea unor fonduri iraniene înghețate, spun surse Reuters. Reacția Washingtonului

Statele Unite ar fi fost de acord să deblocheze o parte dintre activele iraniene înghețate în Qatar și în alte bănci din străinătate, potrivit unei surse iraniene citate de agenția Reuters. Un oficial american neagă însă informațiile.

UPDATE Reacția Washingtonului

Un oficial american a respins informațiile potrivit cărora Washingtonul ar fi acceptat eliberarea unor fonduri iraniene înghețate, relatează BBC.

Negarea vine după ce anterior au circulat declarații conform cărora un astfel de pas ar fi fost discutat în contextul negocierilor de la Islamabad.

Mohammad Bagher Ghalibaf, președintele Parlamentului iranian și șeful delegației de la discuții, afirmase că deblocarea activelor ar fi o condiție necesară pentru începerea oricăror negocieri cu Statele Unite.

O astfel de măsură ar fi dificil de justificat în plan politic intern în SUA, notează corespondenții americani, având în vedere reacțiile pe care le-ar putea genera în rândul susținătorilor președintelui Donald Trump.

Surse din guvernul pakistanez și din delegația iraniană au declarat pentru BBC că premierul Shehbaz Sharif s-a întâlnit cu oficiali iranieni de rang înalt. De asemenea, a fost publicată o fotografie în care Sharif apare alături de vicepreședintele SUA, JD Vance.

Deocamdată nu este clar dacă rolul de mediator al Pakistanului va duce la o întâlnire directă între delegațiile americană și iraniană sau la un eventual acord între cele două state.

Știrea inițială

Informația apare în contextul discuțiilor de la Islamabad, unde delegațiile celor două țări încearcă să avanseze în direcția unui acord.

Sursa, care a vorbit sub protecția anonimatului din cauza sensibilității subiectului, a descris decizia ca pe un semnal al „seriozității” Washingtonului în cadrul negocierilor, potrivit The Guardian, care citează Reuters..

Până în acest moment, partea americană nu a făcut niciun comentariu public privind aceste informații.

Potrivit aceleiași surse, eliberarea fondurilor ar fi „direct legată de asigurarea unui tranzit sigur prin Strâmtoarea Ormuz”, un punct strategic esențial pentru transportul global de petrol și un subiect central în discuțiile de la Islamabad.

Amintim că mai multe nave se îndreaptă spre Strâmtoarea Ormuz, potrivit datelor de monitorizare a traficului maritim, în timp ce la Islamabad au loc negocieri între Iran și Statele Unite.