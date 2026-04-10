Statele din Golf își regândesc securitatea în contextul războiului SUA–Israel împotriva Iranului

Indiferent de rezultatul negocierilor pentru încetarea focului, regiunea va trebui să conviețuiască în continuare cu amenințarea reprezentată de regimul de la Teheran.

Statele din Golf vor căuta să-și diversifice parteneriatele de securitate pe măsură ce își reconstruiesc economiile afectate de conflictul dintre Statele Unite, Israel și Iran și gestionează o capitală iraniană mai îndrăzneață.

Regiunea va rămâne expusă amenințării persistente din partea Iranului și a arsenalului său de rachete rămas. Bazele americane de pe teritoriul acestor state le-au transformat în ținte pentru Teheran, în contextul represaliilor lansate după atacul comun americano-israelian, scrie The Guardian.

Totodată, statele din Golf afirmă că nu pot accepta ca Iranul să păstreze controlul asupra Strâmtorii Hormuz, rută esențială pentru majoritatea fluxurilor lor comerciale. În cadrul acordului de încetare a focului din această săptămână, Iranul a insistat să mențină controlul asupra acestei căi maritime dobândit în timpul conflictului, ceea ce i-ar permite să exercite presiune asupra statelor din Golf. Viitorul strâmtorii va constitui unul dintre principalele puncte de dispută în negocierile dintre Statele Unite și Iran, programate să înceapă la Islamabad.

Țările din Golf au evidențiat succesul interceptării majorității rachetelor și dronelor iraniene pe durata celor cinci săptămâni de conflict, susținând că și-au demonstrat capacitatea de apărare.

Diviziuni în privința relațiilor viitoare cu Iranul

Cu toate acestea, există diviziuni în privința relațiilor viitoare cu Iranul. Un grup mai dur, condus de Emiratele Arabe Unite și Bahrain, susține o linie fermă, în timp ce alte state speră la detensionare prin reluarea relațiilor cu Teheranul, potrivit experților.

Presa de stat iraniană a relatat că Emiratele Arabe Unite s-ar afla în spatele unui atac asupra instalațiilor petroliere de pe insula Lavan, la câteva ore după anunțarea armistițiului, iar Iranul ar fi ripostat. Ar fi singura acțiune ofensivă cunoscută a unui stat din Golf în cadrul conflictului. Autoritățile din Emirate nu au comentat.

Arabia Saudită și Iranul au avut joi primul contact oficial de la începutul conflictului, printr-o convorbire între miniștrii de externe, în care au discutat modalități de reducere a tensiunilor și de restabilire a securității și stabilității regionale.

Profesorul Bader Mousa Al-Saif, de la Universitatea din Kuweit, afirmă că statele din Golf ar trebui să își regândească arhitectura de securitate, formând parteneriate cu țări precum Turcia și alte puteri regionale, în loc să se bazeze exclusiv pe Statele Unite. Potrivit acestuia, regiunea trebuie să evite riscul izbucnirii repetate a conflictelor, pentru a-și putea reconstrui bazele economice.

„Toate statele din regiune trebuie să își regândească modelul”, a declarat Al-Saif. „Întrebarea este cum poate fi protejată regiunea, în ansamblu, de riscul unui război permanent.”

„NATO musulman”?

Țări precum Turcia și Pakistan, care dispun de armate numeroase și capabile, ar putea juca un rol mai important în securitatea Golfului. Tendințele în această direcție erau vizibile încă dinaintea războiului.

În ultimele luni, Arabia Saudită a încheiat un pact de apărare cu Pakistan, iar Emiratele Arabe Unite au anunțat un parteneriat militar cu India. În timpul conflictului, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar au semnat rapid acorduri de apărare cu Ucraina, pentru a contracara amenințarea dronelor iraniene.

Au existat apeluri pentru crearea unui „NATO musulman”, însă această idee este considerată puțin probabilă. În martie a apărut o nouă aliniere – „Step” – care reunește Arabia Saudită, Turcia, Egiptul și Pakistanul. Rivalitățile dintre aceste state și lipsa clarității privind natura amenințărilor – Iran sau Israel – complică însă cooperarea. Turcia și Pakistanul, vecine cu Iranul, nu doresc o confruntare directă cu Teheranul.

Regatul Unit, care a contribuit la apărarea spațiului aerian al statelor din Golf în timpul războiului, ar putea avea de asemenea un rol. Premierul Keir Starmer a discutat la Jeddah cu prințul moștenitor saudit despre aprofundarea cooperării în industria de apărare, pentru consolidarea capacităților și securității comune.

Profesorul Abdulkhaleq Abdulla, din Emiratele Arabe Unite, estimează că relațiile de securitate cu Statele Unite se vor consolida, iar alte state ar putea urma exemplul Emiratelor în stabilirea de legături cu Israelul, inclusiv în domeniul militar și al informațiilor.

Emiratele Arabe Unite au fost cele mai afectate de atacurile Iranului, fiind vizate de peste 2.200 de drone și peste 560 de rachete, dintre care peste 90% au fost interceptate, potrivit autorităților. Prin comparație, Iranul a lansat aproximativ 850 de proiectile asupra Israelului.

„În ultimele 40 de zile, Iranul a devenit inamicul public numărul unu pentru Emirate și pentru alte state arabe”, a declarat Abdulla. „În fața unui asemenea adversar, vigilența trebuie să fie permanentă.”

Yasmine Farouk, directoare de proiect în cadrul International Crisis Group, consideră că Arabia Saudită este mai bine poziționată pentru a se redresa, datorită infrastructurii sale energetice, conductelor și porturilor de la Marea Roșie, precum și dimensiunii teritoriale. Totuși, costurile reconstrucției ar putea afecta planurile de diversificare economică până în 2030.

„Arabia Saudită are profunzime strategică și resursele necesare pentru a se redresa. Geografia a fost un avantaj major”, a spus Farouk.

Andreas Krieg, profesor asociat la King’s College London, afirmă că statele din Golf nu vor renunța la protecția americană, dar vor încerca să o completeze prin parteneriate suplimentare, în special cu Europa. Se așteaptă investiții mai mari în apărarea aeriană și antirachetă, securizarea porturilor și a uzinelor de desalinizare, supravegherea maritimă și dezvoltarea unor rute alternative de export.

„Statele Unite rămân singura putere externă cu o infrastructură militară reală în Golf, dar pentru mulți lideri din regiune devin un partener de securitate perceput ca imprevizibil și costisitor, într-o relație în care statele din Golf plătesc mult și suportă totodată riscul represaliilor”, a declarat Krieg. „Bazele vor rămâne, dar sunt percepute tot mai puțin ca scuturi și tot mai mult ca factori de declanșare a conflictului.”