Video Trump atacă influencerii MAGA care s-au rupt de el din cauza Iranului. „Au un lucru în comun: un IQ scăzut. Niște ratați”

Președintele american Donald Trump a criticat mai multe figuri din media conservatoare care l-au susținut în trecut, dar care s-au declarat recent împotriva implicării SUA în războiul cu Iranul.

Într-o postare pe platforma sa de social media, Trump a apărat implicarea militară a Statelor Unite în Iran și i-a nominalizat pe influenții podcasteri Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens și Alex Jones, afirmând că „nu sunt MAGA”.

„Știu de ce Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens și Alex Jones se luptă cu mine de ani de zile, mai ales pentru că ei cred că este minunat ca Iranul, principalul stat sponsor al terorismului, să aibă o armă nucleară — pentru că au un lucru în comun: un IQ scăzut”, a scris Trump.

„Nu sunt ‘MAGA’, sunt niște ratați care încearcă doar să se agațe de MAGA. Ca președinte, i-aș putea avea de partea mea oricând aș vrea, dar când sună, nu le răspund la telefon, pentru că sunt prea ocupat cu problemele lumii și ale țării”, a continuat el.

Declarațiile lui Trump vin în contextul în care Carlson și Kelly au început să îl critice direct, semnalând o ruptură tot mai vizibilă în baza MAGA pe fondul implicării administrației Trump în Orientul Mijlociu, potrivit ABC News.

Alex Jones a cerut ca membrii Cabinetului să invoce al 25-lea Amendament pentru a declara că Trump nu își mai poate îndeplini atribuțiile și pentru a-l înlătura din funcție.

Candace Owens l-a numit pe Trump „un rege nebun” și a îndemnat Congresul să îl demită.

Tucker Carlson a catalogat drept „respingătoare din toate punctele de vedere” amenințarea vulgară a lui Trump de Paște la adresa Iranului, într-un episod al podcastului său de luni.

Megyn Kelly a stârnit controverse cu reacția sa la declarațiile lui Trump, după ce acesta a amenințat Iranul că ar putea „șterge o civilizație întreagă” dacă strâmtoarea Ormuz nu este redeschisă.

„Nu știu cum sunteți voi, dar eu m-am săturat de mizeria asta! Pur și simplu — m-am săturat de ea”, a spus ea despre Trump în podcastul său de marți. „Nu poate să se comporte ca un om normal? Adică, sincer, ca președintele — ‘șah în 3D’ — gata, taci din gură.”

Potrivit unui sondaj publicat la începutul lunii de Reuters, două treimi dintre cetățenii Statelor Unite consideră că țara ar trebui să iasă cât mai curând din conflictul cu Iran, chiar dacă acest lucru ar presupune abandonarea unor ținte asumate de administrația fostului președinte Donald Trump.