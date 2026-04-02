Statele din Golf discută despre construirea unei conducte pentru a evita transportul petrolului prin Strâmtoarea Ormuz

Țările din Golful Persic explorează noi rute de transport al petrolului care ocolesc Strâmtoarea Ormuz, relatează Financial Times. Mai exact, publicația relatează că se are în vedere construirea unei conducte pentru a asigura aprovizionarea neîntreruptă cu petrol din regiune.

Arabia Saudită, notează publicația, are deja conducta Est-Vest, care permite transportul petrolului din zăcămintele sale către Marea Roșie fără a trece prin Strâmtoarea Ormuz. O opțiune este extinderea capacității conductei.

Cu toate acestea, Financial Times relatează că proiecte la scară mai mare ar putea fi discutate și în cadrul inițiativei Coridorul Economic India-Orientul Mijlociu-Europa (IMEC), susținută de SUA. Proiectul IMEC, prezentat la summitul G20 din septembrie 2023, prevede crearea unei rețele de transport care să lege India, Orientul Mijlociu și Europa, inclusiv conducte, porturi, căi ferate și drumuri. Se așteaptă ca portul israelian Haifa să fie un nod cheie de-a lungul rutei.

Christopher Bush, directorul general al companiei de construcții libaneze Cat Group, a declarat pentru FT că interesul pentru noile proiecte de conducte era mare chiar înainte de războiul dintre SUA și Israel cu Iranul. Cu toate acestea, el a menționat că astfel de proiecte ar fi costisitoare, complexe din punct de vedere politic și ar dura ani de zile pentru a fi finalizate.

Astfel, conform estimărilor sale, construirea unei conducte pentru transportul petrolului din Arabia Saudită către Marea Roșie ar costa cel puțin 5 miliarde de dolari, având în vedere că ar trebui construită prin lanțul muntos Hejaz. Conductele pentru transportul petrolului irakian prin Iordania, Siria sau Turcia ar costa și mai mult - 15-20 de miliarde de dolari, a declarat Bush, menționând că, pe lângă dificultățile tehnice, construcția lor ar implica și riscuri ridicate de securitate.

Înainte de războiul SUA și Israelului cu Iranul, până la o cincime din totalul exporturilor maritime de petrol - aproximativ 20 de milioane de barili pe zi - treceau prin Strâmtoarea Hormuz, împreună cu gazul natural lichefiat. Iranul a blocat transportul maritim prin Strâmtoarea Hormuz chiar în primele zile ale războiului, ceea ce a devenit unul dintre principalii factori din spatele creșterii bruște a prețurilor globale la energie.

Președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite nu vor încerca să deschidă Strâmtoarea Ormuz. Potrivit lui Trump, aceasta este „o problemă de care trebuie să se ocupe țările care primesc petrol prin intermediul acesteia”, iar SUA sunt dispuse doar să le asiste.