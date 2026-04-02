Iranul promite acţiuni şi mai „distrugătoare" după amenințările lui Trump. „Războiul va continua până la umilirea voastră”

Armata iraniană a declarat joi că va continua războiul, cu atacuri „şi mai zdrobitoare şi distrugătoare” până la „regretul definitiv şi capitularea” Statelor Unite şi Israelului, după ce preşedintele american Donald Trump a ameninţat că va aduce Iranul în „Epoca de Piatră”.

„Cu încredere în Dumnezeu Atotputernicul, acest război va continua până la umilirea voastră, dezonoarea voastră, regretele voastre definitive şi capitularea voastră”, a declarat comandantul operaţional al armatei iraniene,Khatam al-Anbiya, într-un comunicat difuzat de televiziunea de stat.

„Aşteptaţi-vă la acţiuni şi mai zdrobitoare, mai ample şi mai distrugătoare”, a adăugat comandamentul iranian.

Preşedintele american a declarat miercuri, într-un discurs către naţiune, că SUA vor lovi „extrem de dur” Iranul în săptămânile următoare, chiar dacă, potrivit lui, Iranul este ”practic decimat”, iar SUA sunt în grafic să îşi atingă obiectivele militare.

Ebrahim Zolfaqari, purtătorul de cuvânt al comandamentului operaţional, i-a replicat preşedintelui Trump că evaluările americano-israeliene cu privire la capacităţile militare iraniene sunt ”incomplete”.

Comandamentul central american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM) a informat miercuri că a lovit peste 12.300 de ţinte în Iran în decursul actualului conflict.