Lumea se află la un pas de un conflict nuclear, iar SUA par să navigheze fără busolă. Lawrence Wilkerson, fost șef de cabinet la Departamentul de Stat, trage un semnal de alarmă care dă fiori: interesele economice pentru petrolul iranian ar putea declanșa un dezastru umanitar și economic fără precedent.

Donald Trump le-a promis americanilor o victorie ușoară și petrolul Iranului, dar realitatea din teren este radical diferită. În timp ce Casa Albă visează la controlul rezervelor de țiței, numeroși experți militari avertizează că s-a intrat într-o cursă contra-cronometru cu un inamic care nu mai are nimic de pierdut și se vorbește despre riscurile unui război nuclear.

Asta și pentru că, în realitate, conflictul din Orientul Mijlociu este pe cale să intre într-o fază critică. Tot mai mulți experți consideră că Statele Unite ale Americii au greșit atunci când au decis să atace Iranul, opinie împărtășită și Lawrence Wilkerson, fost colonel al armatei americane și șef de cabinet al lui Colin Powell. Acesta demontează entuziasmul Casei Albe și avertizează că Washingtonul repetă greșelile catastrofale din trecut, la fel cum a făcut-o în urmă cu două decenii în Irak. Afirmațiile sale au fost făcute în cadrul unui interviu realizat de Breaking Points, o platformă media independentă din Statele Unite, un proiect de tip „new media”.

Lawrence Wilkerson pornește de la declarațiile recente ale lui Donald Trump pentru Financial Times, despre care spune că nu fac decât să toarne gaz pe foc. Miza petrolului este un plan fantezist, crede el, după ce Donald Trump a declarat deschis că „lucrul său preferat este să ia petrolul din Iran”, vizând direct Insula Kharg. Wilkerson consideră această abordare nu doar imorală, ci și imposibil de atins fie și în plan militar și chiar și pe termen lung.

„Trump încearcă să creeze o aură de succes în jurul deciziei de a merge la război, dar are mari dificultăți. Poți bombarda toate țintele din lume, dar dacă nu-ți îndeplinești misiunea strategică, e un nonsens”, spune colonelul.

Spectrul nuclear: Israelul și „Opțiunea Samson”

Cea mai șocantă parte a analizei lui Wilkerson privește riscul nuclear. Cunoscutul expert american amintește de criza din 1973, când Golda Meir a fost la un pas de a folosi bomba împotriva Egiptului.

„Îmi amintesc că în '73, dacă nu ar fi fost presiunea pusă de sovietici și de SUA (Henry Kissinger), Golda Meir cred că ar fi ordonat deja încărcarea a una sau două bombe pentru a le lansa asupra Armatei a Treia egiptene, care îi punea în pericol în acel moment. Israelienii au reușit să flancheze acea armată și nu au mai avut nevoie de arma nucleară. Dar Golda Meir i-a spus atunci unui reporter BBC că, la întrebarea dacă ar folosi o armă nucleară, nu a clipit și a răspuns da”, mai spune el.

Arc peste timp, Wilkerson este convins că există un risc real ca premierul Netanyahu să apese butonul roșu, avertizează expertul.

Iranul, desigur, în tot acest timp nu privește pasiv ceea ce se întâmplă. Wilkerson dezvăluie că Teheranul deține o precizie a rachetelor uluitoare, dovedită deja prin atacuri asupra ambasadelor și chiar a avioanelor americane.

„Am văzut o precizie devastatoare bazată pe informații excelente din partea Iranului în toată regiunea: de la Erbil în Kurdistan, la ambasada noastră din Bagdad, până la cele două avioane care s-au prăbușit peste Irak. Apropo, avem informații sigure că unul dintre acele avioane a fost lovit de o rachetă trasă de pe umăr. Nu a fost un accident”, afirmă acesta.

Ca și cum nu ar fi suficient, Iranul ar avea pregătită o a doua listă de ținte în regiune. Și nu numai. Riscul unei catastrofe ce ar duce la o criză economică globală de proporții este că, dacă aliații SUA ajută material atacul asupra Iranului, infrastructura petrolieră a întregii zone poate fi ștearsă de pe hartă. Acest lucru ar arunca desigur economia globală într-o depresiune profundă.

„Iranul are o a doua listă de ținte în țările din regiune. Așteaptă să vadă care dintre acele țări sprijină material acțiunile forțelor terestre americane sau britanice. Dacă vor executa acea a doua listă de ținte cu același efect devastator ca prima dată, economia globală va intra în depresiune, pentru că vor scoate din funcțiune aproape toată capacitatea petrolieră. Indiferent dacă strâmtoarea este blocată sau nu, va fi irelevant pentru că infrastructura va fi distrusă. Și nici măcar nu acordăm atenție acestui aspect”, e semnalul de alarmă tras de expertul american.

Lecția neînvățată a Vietnamului

Wilkerson trasează o paralele cu războiul din Vietnam, unde președinții americani au continuat să trimită soldați la moarte deși știau că războiul nu poate fi câștigat. Motivul pentru care s-a decis să se continue pe această cale a fost pentru a nu fi pierdute alegerile. În prezent, planurile de a trimite trupe terestre pentru a confisca uraniul îmbogățit sunt văzute ca „fanteziste” și cu șanse de succes sub 50%.

„Văd paralele. Cea mai mare este că am intrat, cred, cu intenții rezonabil de bune și am distrus totul, nerecunoscând asta decât după 59.000 de victime. Președintele Johnson știa că nu va funcționa. Un citat direct de la LBJ spune: „Ho (Ho Chi Minh) n-o să se lase clintit de nicio bombă.” Știa asta, dar știa și că, dacă fuge din Vietnam, va pierde alegerile. Așa că nu a făcut-o, și alte mii de oameni au murit înainte să plecăm. Aceasta este o situație similară, dar cu o administrație despre care nu cred că știe măcar cum să ia decizii de securitate națională”, a spus colonelul.

„Ar trebui să declarăm victoria și să ne oprim”, este concluzia lui Wilkerson Dar, într-o administrație care „nu știe cum să ia decizii de securitate națională”, drumul spre dezastru pare deja trasat, este marea temere a lui Lawrence Wilkerson.

„Cred că ar trebui să declarăm victoria și să ne oprim. Asta cred. Iar Trump este un geniu la a minți despre asta. Cu baza MAGA, ar putea spune orice minciună fantastică și ar fi crezut. Declari victoria, te oprești și îi spui lui Netanyahu că e pe cont propriu. Singura problemă este: dacă Netanyahu se vede singur și simte că statul Israel dispare sub picioarele lui, nu ar folosi o armă nucleară sau două? Ca profesionist militar, vă spun că nu ar folosi doar una. Ar trebui să folosească destul de multe pentru a avea impact asupra unei țări vaste ca Iranul, cu 93 de milioane de oameni. O singură bombă pe Teheran ar fi teribilă, o catastrofă, dar el ar lovi ținte militare subterane, ceea ce nu ar rezolva mare lucru. Ar trebui să folosească multe, iar atunci spiritul a ieșit definitiv din lampă”, e scenariul de coșmar luat în calcul de Lawrence Wilkerson.