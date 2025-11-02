search
Duminică, 2 Noiembrie 2025
Adevărul
Video Spectacol senzațional la inaugurarea Marelui Muzeu Egiptean: 20 de ani de lucrări și peste un miliard de dolari investiți

0
0
Publicat:

Un spectacol faraonic a marcat inaugurarea oficială a Marelui Muzeu Egiptean din Cairo, sâmbătă seara, 1 noiembrie. Construcţia muzeului pe un teren de 500.000 de metri pătraţi, a costat peste un miliard de dolari şi a necesitat 20 de ani de lucrări.

„Scriem un nou capitol al istoriei prezentului şi viitorului, în numele acestei patrii antice”, a declarat preşedintele Abdel Fattah al-Sisi, salutând „cel mai mare muzeu din lume dedicat unei singure civilizaţii” în faţa unui public format din regi, şefi de stat şi lideri internaţionali, scrie Agerpres.

„Este o mărturie vie a geniului poporului egiptean”, a adăugat el în marea piaţă a clădirii din piatră şi sticlă, cu vedere la piramidele din Giza scăldate în lumini aurii.

La sosirea oaspeţilor, drone au proiectat un mesaj deasupra celor trei piramide şi a Sfinxului, urându-le „bun venit în tărâmul păcii”, în limba engleză.

Au urmat scene spectaculoase de balet şi operă, cu zeci de artişti şi figuranţi în costume de inspiraţie antică, iar apoi un spectacol de artificii a luminat cerul.

„Ne-am imaginat şi am visat cu toţii la acest proiect, ne-am întrebat dacă se va concretiza, dacă îl vom vedea cu toţii realizat”, şi-a amintit prim-ministrul Mostafa Madbouly într-o conferinţă de presă.

Marele Muzeu Egiptean din Cairo/FOTO: Wikipedia
Imaginea 1/3: Marele Muzeu Egiptean din Cairo/FOTO: Wikipedia
Marele Muzeu Egiptean din Cairo/FOTO: Wikipedia
Marele Muzeu Egiptean din Cairo/FOTO: Wikipedia
Marele Muzeu Egiptean din Cairo/FOTO: Wikipedia

Muzeul, care se întinde pe un teren de 500.000 de metri pătraţi, a fost construit cu sprijin financiar şi tehnic din partea Japoniei și a costat peste un miliard de dolari.

Proiectul „datează de aproximativ 30 de ani, iar după o perioadă de suspendare din cauza circumstanţelor cu care s-a confruntat Egiptul începând cu 2011, cea mai mare parte a procesului (...) a avut loc în ultimii şapte până la opt ani”, a remarcat prim-ministrul egiptean.

Atracţia principală este comoara lui Tutankamon, descoperită în 1922 într-un mormânt neatins din Valea Regilor, Egiptul de Sus, cu aproape 5.000 de obiecte funerare reunite pentru prima dată într-un singur loc.

Marele Muzeu Egiptean (GEM) găzduieşte peste 100.000 de artefacte, jumătate fiind expuse, de la cele 30 de dinastii care au modelat Egiptul antic. Vizitatorii vor fi întâmpinaţi de statuia colosală a lui Ramses al II-lea, iar muzeul oferă galerii imersive, expoziţii de realitate virtuală şi un muzeu pentru copii.

Ramses al II-lea la Marele Muzeu Egiptean din Cairo/FOTO: Wikipedia
Ramses al II-lea la Marele Muzeu Egiptean din Cairo/FOTO: Wikipedia

Pasionaţii pot urmări restaurarea unei bărci solare vechi de 4.500 de ani lângă piramida lui Kheops.

„Egiptul va deveni centrul egiptologiei... este inacceptabil ca majoritatea conferinţelor internaţionale să se desfăşoare în afara ţării”, a remarcat ministrul turismului, Sherif Fathi, în timpul unei conferinţe de presă.

Turismul egiptean, afectat de tulburări și atacuri teroriste în ultimii 15 ani, dă semne de redresare, cu 15 milioane de vizitatori în primele nouă luni ale anului 2025 și venituri de 12,5 miliarde de dolari (+21% față de anul precedent).

Ministrul turismului speră că muzeul va atrage 15.000 de vizitatori pe zi și un surplus anual de cinci milioane de turiști. Guvernul pregătește un plan de dezvoltare pentru nord-estul Cairo, de la Aeroportul Sphinx până la piramidele din Saqqara, incluzând hoteluri, restaurante și centre comerciale.

