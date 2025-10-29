Video Egiptul construiește un mega-oraș la Marea Mediterană: New Alamein, „bijuteria” de 183 de miliarde de dolari

Egiptul își propune să rescrie harta turismului mediteranean printr-un proiect urban fără precedent. New Alamein, mega-orașul de pe coasta Mării Mediterane, este gândit ca o metropolă modernă și sustenabilă, menită să rivalizeze cu destinațiile clasice de vacanță din Europa - Grecia, Italia și Spania.

→ Imaginea 1/11: New Alamein, „bijuteria” de 183 de miliarde de dolari FOTO: X/ @AfricaViewFacts

Proiectul, estimat la 183 de miliarde de dolari, promite să devină „coroana de pe litoralul Mediteranei” și un simbol al modernității Egiptului. Orașul se întinde pe peste 50.000 de acri și are aproximativ 60 de kilometri de coastă, în guvernoratul Marsa Matrouh, pe șoseaua internațională Alexandria–Matrouh, potrivit Greek Reporter.

Un oraș pentru turiști și localnici

Spre deosebire de resorturile private din zonă, New Alamein a fost conceput ca un oraș deschis publicului, unde turiștii și locuitorii împart același spațiu urban modern.

„Orașul va reduce presiunea asupra capitalei Cairo, oferind o alternativă de locuire pentru milioane de egipteni”, spun autoritățile. După finalizare, se estimează că New Alamein va găzdui peste trei milioane de persoane.

Prima fază a proiectului, deja în curs, acoperă 8.000 de acri și include locuințe pentru aproximativ 400.000 de rezidenți. Autoritățile egiptene subliniază că orașul va deveni un model de dezvoltare urbană de generația a patra, cu tehnologii moderne, infrastructură ecologică și transport public inteligent.

Trei sectoare distincte

New Alamein este organizat în trei zone principale. Prima este sectorul turistic internațional, care include hoteluri și plaje moderne. A doua zonă este cea istorică și arheologică, menită să valorifice moștenirea culturală a zonei El Alamein, celebră pentru bătăliile din Al Doilea Război Mondial. Cea de-a treia zonă este urbană și rezidențială, destinată atât localnicilor, cât și investitorilor.

Asemenea coastelor din Italia sau Grecia, orașul impresionează prin plajele cu nisip alb, apa de un albastru intens și clima mediteraneană blândă.

Sursa video: X / @ExperienceEgypt

Turnuri, universități și un „oraș al artelor”

Pe lângă infrastructura turistică, planurile includ clădiri de birouri, centre comerciale, universități și o „City of Culture and Arts”, un complex cu teatru roman, studiouri de producție, sală de operă și cinematograf.

Pe litoral se ridică deja turnuri spectaculoase precum North Edge Towers și The Gate, care vor redefini silueta coastei egiptene. Peste 30 de dezvoltatori au primit autorizații pentru construirea a peste 30.000 de camere de hotel, menite să atragă turiști internaționali.

Ambiția Egiptului: un nou pol turistic mediteranean

New Alamein nu este doar o destinație de vacanță, ci și o declarație de intenție a Egiptului privind viitorul său urban și turistic. Cu infrastructură modernă, zone verzi, spații culturale și plaje comparabile cu Amalfi, Santorini sau Costa Brava, orașul își propune să transforme nordul Egiptului într-un punct de atracție globală.

Oficialii egipteni descriu New Alamein drept un proiect-emblemă, menit să „schimbe percepția despre litoralul egiptean” și să apropie Marea Mediterană de inima Africii printr-o combinație de lux, cultură și inovație urbană.