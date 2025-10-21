Mormântul lui Tutankhamon este în pericol, avertizează arheologii

Unul dintre cele mai valoroase monumente ale patrimoniului mondial, mormântul faraonului Tutankhamon, situat în Valea Regilor, riscă să se prăbușească, avertizează cercetătorii de la Universitatea din Cairo.

Descoperit în 1922 de către arheologul britanic Howard Carter, mormântul vechi de peste 3.300 de ani este considerat una dintre cele mai importante descoperiri arheologice ale secolului XX. Însă, potrivit unui nou studiu, structura sa este tot mai afectată de fisuri extinse, umiditate ridicată și atacuri fungice care pun în pericol picturile murale.

Fisuri structurale și umiditate crescândă

Potrivit echipei de cercetători condusă de profesorul Sayed Hemada, specialist în conservarea patrimoniului arhitectural, o falie importantă s-a format în tavanul camerei funerare și al intrării, permițând infiltrarea apei de ploaie. Aceasta duce la eroziunea rocilor și a picturilor și compromite integritatea structurală a mormântului.

Roca din care este construit mormântul, șistul Esna, este sensibilă la variațiile de umiditate, dilatându-se și contractându-se. În aceste condiții, spun cercetătorii, există un risc real de colaps parțial, mai ales în cazul unor ploi abundente.

„Mormintele regale din Valea Regilor necesită intervenții urgente și studii științifice riguroase pentru evaluarea și reducerea riscurilor,” a declarat profesorul Hemada pentru Daily Mail.

Amenințarea inundațiilor

Valea Regilor, aflată la vest de Luxor, adăpostește zeci de morminte regale, Tutankhamon având unul dintre cele mai mici, dar și cele mai bine conservate. Deși au rezistat mileniilor, aceste structuri sunt vulnerabile la inundații, mai ales că au fost săpate în versanții munților din apropiere.

Potrivit profesorului Hemada, inundația severă din octombrie 1994 a fost un moment critic: „Apa cu sediment a pătruns în camera funerară, a creat fisuri noi, a crescut nivelul de umiditate și a favorizat dezvoltarea de fungi care au deteriorat grav picturile murale.”

Studiul atrage atenția asupra riscului de „explozie a rocii”, un fenomen în care tensiunea acumulată duce la desprinderea bruscă a fragmentelor de piatră. Deși prăbușirea completă nu este iminentă, cercetătorii avertizează că mormântul ar putea să nu mai reziste încă mii de ani, așa cum s-a sperat.

Riscuri geologice în creștere

Profesorul Mohamed Atia Hawash, expert în conservarea arhitecturii, adaugă că și versanții din jurul Văii Regilor prezintă numeroase fisuri. Acestea ar putea duce la căderea unor blocuri mari de stâncă, cu potențial de distrugere a siturilor arheologice.

„Un dezastru poate avea loc în orice moment. Dacă dorim să protejăm Valea Regilor, trebuie luate măsuri cât mai curând,” a spus el pentru Independent Arabia.

Tutankhamon – între legendă și fragilitate

Tutankhamon a fost un faraon al dinastiei a XVIII-a, care a urcat pe tron la vârsta de nouă sau zece ani și a murit în jurul vârstei de 18 ani, în circumstanțe încă necunoscute. Descoperirea mormântului său a declanșat o adevărată frenezie mediatică, alimentată de comoara intactă găsită în interior, simbol al gloriei Egiptului antic.

Inventarierea și evacuarea obiectelor funerare a durat peste un deceniu, iar mormântul a devenit emblematic pentru epoca de aur a arheologiei.

Astăzi, însă, în fața pericolului reprezentat de schimbările climatice și degradarea naturală, moștenirea lui Tutankhamon necesită protecție susținută și eforturi internaționale de conservare.