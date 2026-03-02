search
Luni, 2 Martie 2026
Soţia Ayatollahului Khamenei a murit în urma rănilor suferite. Cine a fost femeia care a stat 60 de ani alături de liderul suprem al Iranului

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:
Ultima actualizare:

Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, soţia liderului suprem al Iranului Ali Khamenei - ucis sâmbătă într-un raid aerian al SUA asupra reşedinţei sale din Teheran - , a murit ca urmare a rănilor suferite.

Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh a murit în urmă rănilor suferite sâmbătă. FOTO X
Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh a murit în urmă rănilor suferite sâmbătă. FOTO X

Lovitura aeriană comună lansată de SUA și Israel nu a curmat doar viața liderului suprem, ci a zdruncinat întreaga structură a familiei sale, lăsând în urmă un gol greu de măsurat chiar și într-un stat obișnuit cu pierderile. În dimineața zilei de 2 martie, presa de stat iraniană a anunțat că Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh (79 de ani) a murit din cauza rănilor suferite în atacul aerian, potrivit wionews.com.

Cu o zi înainte, autoritățile confirmaseră moartea soțului său, Ayatollahul Ali Khamenei, liderul care a dominat politica iraniană timp de peste trei decenii.

În relatările oficiale, moartea soției lui Khamenei a fost descrisă drept „martiriu”, un termen încărcat de semnificație în discursul politic și religios al Republicii Islamice. 

O familie puternică, dar aproape invizibilă

În ciuda faptului că Ayatollahul Ali Khamenei a fost una dintre cele mai influente figuri ale Orientului Mijlociu, familia lui a trăit în mare parte în umbră. Cei șase copii ai săi - Mostafa, Mojtaba, Masoud, Meysam, Boshra și Hoda - au apărut rar în public, iar informațiile despre ei au circulat cu dificultate.

Considerat de mulți drept moștenitorul neoficial al tatălui său, Mojtaba a fost singurul care a intrat cu adevărat în atenția analiștilor. Relațiile sale cu Gărzile Revoluționare și cu clerul conservator l-au transformat într-o figură-cheie a sistemului.

Masoud, deși căsătorit într-o familie influentă, a ales discreția, iar cele cele două fiice ale lui Khameneiși ceilalți fii au rămas aproape complet în afara scenei publice.

Presa iraniană a relatat că atacurile aeriene au ucis și alți membri ai familiei: o fiică, un nepot, o noră și un ginere. Numele lor nu au fost făcute date publicității, dar amploarea pierderilor sugerează o ruptură profundă în structura clanului Khamenei.

Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh - portretul unei femei care a ales tăcerea

Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh a fost, timp de peste 60 de ani, partenera de viață a celui devenit simbolul puterii absolute în Iran.

S-a născut în 1947 într-o familie de comercianți respectați, iar cu Ali Khamenei s-a căsătorit în 1964, pe când acesta era un tânăr cleric aflat la începutul drumului.

Mansoureh a trăit alături de el perioada detențiilor sub regimul Pahlavi, apoi ascensiunea fulgerătoare după Revoluția Islamică.

Nu a căutat, însă, niciodată lumina reflectoarelor. Nu a deținut funcții publice, nu a acordat interviuri, nu a apărut în ceremonii oficiale. A rămas în spațiul domestic, într-o lume în care discreția era, poate, cea mai sigură formă de protecție.

Citește și: Unul dintre nepoţii lui Ali Khamenei declară că moartea unchiului său este o „speranţă” pentru Iran. „Unul dintre acei dictatori precum Ceaușescu”

Culisele eliminării liderului suprem iranian

Amintim că eliminarea liderului suprem iranian, Ali Khamenei, și a mai multor oficiali de rang înalt nu a fost rezultatul unui moment de oportunitate accidental, ci al unei colaborări strânse și îndelung pregătite între Washington și Ierusalim, potrivit unor surse familiarizate cu operațiunea.

Cu puțin timp înainte ca Statele Unite și Israelul să fie pregătite să lanseze lovitura asupra Iranului, Agenția Centrală de Informații a SUA (CIA) a reușit să confirme locația celei mai importante ținte: ayatollahul Khamenei.

Potrivit unor surse apropiate dosarului, liderul suprem era monitorizat de luni de zile. Analiza tiparelor de deplasare și a rutinei sale zilnice le-a oferit americanilor un grad tot mai mare de certitudine privind locul în care acesta se afla la un moment dat, scrie The New York Times.

Punctul decisiv a venit când CIA a aflat că sâmbătă dimineață urma să aibă loc o reuniune a celor mai importanți oficiali iranieni într-un complex guvernamental din centrul Teheranului – iar Khamenei urma să fie prezent.

Washingtonul și Ierusalimul au decis să modifice ora atacului, inițial planificat pentru timpul nopții, pentru a valorifica această „fereastră de oportunitate”. Miza: eliminarea simultană a vârfului politic și militar al regimului.

Operațiunea a început în jurul orei 6:00 dimineața, ora Israelului, când avioanele de luptă au decolat de la baze. Deși numărul aeronavelor a fost relativ redus, acestea au fost echipate cu muniție de mare precizie și rază lungă de acțiune.

La aproximativ două ore de la decolare, în jurul orei 9:40, ora Teheranului, rachetele au lovit complexul. Potrivit informațiilor apărute ulterior, oficialii iranieni se aflau într-o clădire a ansamblului, în timp ce Khamenei era într-o altă clădire din apropiere.

Un oficial israelian din domeniul apărării a declarat că atacul a fost executat simultan în mai multe puncte din capitală și că, în pofida pregătirilor iraniene pentru un posibil conflict, Israelul a reușit să obțină „surpriza tactică”.

Ministrul iranian de externe Abbas Araqchi s-a adresat luni în mod oficial ONU pentru a informa despre consecinţe profunde şi pe termen lung pentru cei responsabili” ca răspuns la uciderea ayatolahului Ali Khamenei în atacurile lansate de Statele Unite şi Israel.  

„Acest comportament nu doar că încalcă principiile stabilite ale dreptului internaţional, ci va provoca în mod imprudent probleme imprevizibile şi periculoase şi va submina temeliile egalităţii suverane a statelor şi stabilitatea sistemului internaţional”, a scris şeful diplomaţiei iraniene pe contul său de Telegram, potrivit Agerpres.

