Un lider mort, valuri de rachete și un imperiu fără moștenitor: Iranul pe marginea abisului

Situația din Iran este extrem de gravă și în plină desfășurare. Iată ce se știe la această ora: Pe 28 februarie 2026, Israel și Statele Unite au lansat un atac comun masiv asupra Iranului, denumit „Roaring Lion" de Israel și „Operation Epic Fury" de Pentagonul american.

Operațiunea a vizat oficiali cheie, comandanți militari și instalații strategice. Presa de stat iraniană a confirmat că liderul suprem Ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis într-un atac comun SUA-Israel. Ca răspuns, Iranul a format un consiliu interimar de tranziție, din care face parte Ayatollahul Alireza Arafi, alături de președintele și șeful justiției. Iranul a lansat rachete balistice și drone asupra Israelului, provocând cel puțin 9 morți. SUA au confirmat oficial moartea a 3 militari americani și rănirea gravă a altor 5 în atacurile iraniene. Forțele Gărzilor Revoluționare (IRGC) continuă să atace chiar și după moartea comandantului lor. Atacul a fost precedat de luni de proteste masive anti-guvernamentale în Iran, izbucnite la sfârșitul lui decembrie 2025, considerate cele mai ample de la Revoluția din 1979. Numărul victimelor din reprimarea protestelor este estimat la 30.000–43.000 de persoane.

Asigurătorii pentru au anulat polițele pentru navele din Golful Persic și Strâmtoarea Ormuz, cu prime care ar putea crește cu până la 50%. Prețul petrolului Brent a crescut deja cu 10%, experții anticipând posibile creșteri până la 150 de dolari pe baril. Trump a declarat că liderii iranieni cer negocieri cu SUA după moartea lui Khamenei, adăugând „trebuia să o facă mai devreme". Situația rămâne extrem de fluidă și periculoasă, cu implicații majore pentru stabilitatea regională și globală.

De la Teheran la Oman: Iranul extinde frontul de război pe întreg Orientul Mijlociu

În ultimele 36 de ore, Iranul a declanșat cel de-al șaselea val de atacuri cu rachete și drone, vizând Israelul, bazele militare americane din regiune și șapte state din Golf: Bahrain, Kuweit, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Iordania și Oman.

Atacurile vin la scurt timp după ce Israel și Statele Unite au lansat pe 28 februarie 2026 o operațiune militară comună de amploare, denumită „Roaring Lion" respectiv „Operation Epic Fury", în urma căreia liderul suprem iranian, Ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis. Iranul a format rapid un consiliu interimar de tranziție, iar Gărzile Revoluționare (IRGC) au continuat ofensiva militară fără întrerupere.

Bilanțul uman al replicii iraniene este în creștere: opt morți într-un cartier din Israel lovit direct de o rachetă, trei morți și 58 de răniți în Emiratele Arabe Unite, un mort și 32 de răniți în Kuweit. Iranul susține că a atacat și portavionul american USS Abraham Lincoln cu patru rachete, afirmație neconfirmată de Pentagon. Un petrolier a fost de asemenea lovit în largul coastelor Oman, cu patru răniți și echipajul evacuat de urgență. Piețele globale reacționează puternic: prețul petrolului Brent a crescut cu 10%, cu estimări că ar putea ajunge la 150 de dolari pe baril, în timp ce asigurătorii au suspendat polițele pentru navele din Golful Persic și Strâmtoarea Ormuz. Gărzile Revoluționare au amenințat cu „cea mai feroce ofensivă din istoria lor", declarând că „pământul și marea vor deveni cimitirul agresorilor". Între timp, președintele Trump a anunțat că Iranul solicită negocieri cu SUA, comentând sec: „Trebuia să o facă mai devreme." Mii de turiști sunt blocați în Dubai, Qatar și alte capitale din regiune din cauza spațiului aerian închis, printre ei aflându-se și cetățeni români.

Guadelupa, 1979: Noaptea în care Occidentul a stins lumina Șahulu

Întâlnirea de la Guadelupa (4–7 ianuarie 1979) este considerată un moment de cotitură istoric, deoarece acolo liderii occidentali au decis, practic, să îi retragă sprijinul Șahului Mohammad Reza Pahlavi, deschizând calea pentru victoria Revoluției Islamice.Patru oameni au pecetluit atunci soarta Iranului.

Jimmy Carter venise la Guadelupa convins de consilierii săi că situația monarhului era „fără speranță". A informat ceilalți lideri că armata iraniană nu mai poate controla revolta și că singura soluție pentru a evita un război civil sau o intervenție sovietică este ca Șahul să părăsească țara. Strategia sa era să sprijine un guvern de tranziție și să stabilească un dialog cu moderații din jurul lui Khomeini, sperând să protejeze interesele petroliere și strategice ale SUA.

Valéry Giscard d'Estaing se afla într-o poziție unică: Franța era, la acea oră, gazda lui Ayatollahul Khomeini, exilat la Neauphle-le-Château, lângă Paris. Președintele francez a facilitat mesaje între liderii occidentali și anturajul lui Khomeini, pledând pentru o adaptare rapidă la noua realitate, de teamă ca Parisul să nu-și piardă influența în regiune. Pentru d'Estaing, prăbușirea Șahului nu mai era o ipoteză — era un fapt.

James Callaghan a fost, probabil, cel mai dur și mai pragmatic dintre toți. Prim-ministrul britanic a concluzionat fără echivoc că Șahul este „terminat" politic și că orice încercare de a-l menține pe tron prin forță va duce la un dezastru economic global, prin blocarea exporturilor de petrol. „Șahul nu mai poate fi salvat", se spune că ar fi declarat, adăugând că Occidentul trebuie să se pregătească pentru ceea ce urmează.

Helmut Schmidt privea criza în primul rând prin prisma stabilității economice și a amenințării sovietice. Cancelarul vest-german era sceptic cu privire la capacitatea lui Carter de a gestiona situația, dar s-a aliniat consensului: retragerea sprijinului pentru Șah era singura cale de a evita o escaladare militară care ar fi putut atrage URSS în ecuație.

Consensul de la Guadelupa s-a rezumat la două decizii esențiale: Șahul trebuie să plece cât mai curând posibil pentru a liniști masele, iar Occidentul nu va interveni militar pentru a salva monarhia, ci va încerca să stabilească legături cu forțele de opoziție — inclusiv cu Khomeini — pentru a asigura fluxul de petrol și a preveni extinderea comunismului.

Patruzeci și șapte de ani mai târziu, în martie 2026, istoricii trasează din nou paralele incomode. Marile puteri europene — Franța și Spania în frunte — sunt din nou critice față de acțiunile militare unilaterale ale SUA și Israelului asupra Iranului, invocând același argument din 1979: teama că un calcul greșit astăzi va produce instabilitate regională pe decenii înainte. Istoria nu se repetă, spunea Mark Twain. Dar rimează.

Netanyahu la Washington: o misiune fără fast, cu mize uriașe

Ultima vizită a lui Benjamin Netanyahu la Washington, pe 11 februarie 2026, nu a avut nimic dintr-o deplasare ceremonială. A fost o misiune de lucru, calibrată milimetric, cu o echipă restrânsă și cu agendă strict tehnică. Premierul israelian a evitat deliberat imaginea unei „vizite de stat" cu fast și declarații grandioase. În schimb, a optat pentru o formulă compactă, axată pe securitate și informații sensibile.

În delegația sa s-au regăsit general-maiorul Roman Gofman, secretarul militar al prim-ministrului, responsabil cu prezentarea datelor operative și a evaluărilor tactice privind mișcările iraniene; Gil Reich, șeful interimar al Consiliului Național de Securitate al Israelului, coordonatorul arhitecturii strategice pe termen lung; și Yechiel Leiter, ambasadorul Israelului în SUA, implicat în pregătirea și gestionarea contactelor politice. Mesajul transmis prin această formulă a fost clar: prioritatea absolută o reprezintă dosarele de intelligence și opțiunile concrete de acțiune, nu diplomația simbolică.

La Washington, Netanyahu a discutat direct cu nucleul dur al administrației lui Donald Trump. Întâlnirea centrală a avut loc în Biroul Oval, într-un moment în care negocierile indirecte cu Teheranul se aflau într-o fază sensibilă. Separat, premierul israelian a avut discuții cu Marco Rubio, secretarul de stat, inclusiv pe tema aderării Israelului la „Consiliul Păcii" — o inițiativă susținută de Casa Albă pentru dosarul Gaza.

În paralel, Steve Witkoff, emisarul special pentru Orientul Mijlociu și unul dintre canalele-cheie în dialogul cu Iranul, a fost implicat în consultările strategice. Jared Kushner, deși fără funcție oficială în actuala administrație, a participat la discuții private la Blair House, rămânând o voce influentă în arhitectura informală a dosarului regional.

De ce o delegație atât de mică? Surse diplomatice au indicat că Netanyahu a dorit o „intervenție directă": să îi prezinte lui Trump informații nefiltrate privind programul nuclear iranian și capacitățile regionale ale Teheranului, înainte ca Washingtonul să finalizeze orice nou acord. În astfel de momente, fiecare participant în plus înseamnă risc suplimentar de scurgeri sau diluare a mesajului. Un detaliu relevant pentru înțelegerea mizelor: la doar câteva zile după întoarcerea sa, pe 17 februarie, Netanyahu s-a întâlnit la Ierusalim cu o delegație a Congresului SUA. A fost un semnal că discuțiile de la Washington nu reprezentau un episod izolat, ci începutul unei ofensive diplomatice mai ample — menite să consolideze sprijinul politic american atât la nivel executiv, cât și legislativ. Vizita din 11 februarie nu a fost un început și nici un final. A fost o piesă dintr-un puzzle mai mare, ale cărui contururi aveau să devină vizibile abia câteva săptămâni mai târziu.

De unde a plecat atacul împotriva lui Kamenei?

Președintele american Donald Trump a afirmat într-o postare pe platforma sa Truth Social că liderul suprem al Iranului a fost ucis în urma unei operațiuni declanșate după ce serviciile de informații i-au identificat cu precizie mișcările. Potrivit a două surse americane și unui oficial de la Washington, care au vorbit sub protecția anonimatului, confirmarea unei întâlniri a ayatollahului Ali Khamenei cu consilieri de rang înalt a declanșat mecanismul operațiunii aeriene și navale coordonate de forțele israeliene și americane. Oficialul american a explicat că planul prevedea neutralizarea lui Khamenei încă din primul val de lovituri, pentru a păstra elementul surpriză și a preveni o eventuală dispariție a liderului iranian în rețelele de securitate subterane. Conform aceleiași surse, întâlnirea fusese programată inițial pentru sâmbătă seara, la Teheran.

Însă serviciile de informații au detectat o reuniune care a avut loc mai devreme, sâmbătă dimineață, ceea ce a determinat o ajustare de ultim moment a calendarului operațional și amânarea atacului până la confirmarea finală a prezenței țintei. Locația exactă a întâlnirii nu a fost clarificată imediat. Totuși, complexul de înaltă securitate al liderului iranian din Teheran a fost vizat în primele ore ale operațiunii. Imagini satelitare analizate ulterior au indicat distrugerea amplasamentului, confirmând amploarea loviturii inițiale. Deși există indicii că ayatollahul Ali Khamenei ar fi fost ucis în primele momente ale conflictului — în jurul orei 8:00 dimineața, sâmbătă, când aproximativ 30 de bombe au lovit ținte strategice din Teheran — reacția oficială a Republicii Islamice a venit cu întârziere.

Anunțul privind moartea liderului suprem a fost făcut public abia după ora 3:00 dimineața, duminică, iar potrivit surselor regionale, au mai fost necesare câteva ore pentru ca noua comandă politico-militară să organizeze un răspuns coerent și coordonat. În cadrul întâlnirii de urgență s-ar fi aflat unii dintre cei mai importanți piloni ai apărării și ai proiecției externe de putere ai Iranului, ceea ce transformă atacul într-o posibilă lovitură de decapitare a structurii de comandă. Printre cei vizați se numără generalul Ismail Qaani, comandantul Forței Quds și succesorul lui Qasem Soleimani.

El coordona rețeaua de miliții aliate din regiune — de la Hezbollah la rebelii Houthi și grupările șiite din Irak. Dispariția sa ar lăsa aceste structuri fără coordonatorul central direct, afectând coerența operațională a proiecției externe iraniene. Amiralul Alireza Tangsiri, comandantul forțelor navale ale Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), era considerat arhitectul strategiei de presiune asupra traficului maritim din Golf, inclusiv scenariile de blocare a Strâmtorii Hormuz și utilizarea dronelor maritime în tactici asimetrice. De asemenea, generalul Amir Ali Hajizadeh, șeful diviziei aerospațiale a IRGC și responsabil pentru programul de rachete balistice, ar fi fost prezent. El a coordonat ani la rând atacurile cu rachete și drone asupra bazelor americane din regiune, iar moartea sa într-un atac similar ar avea o încărcătură simbolică majoră. În plan politic și strategic, Ali Akbar Velayati, unul dintre cei mai vechi și loiali consilieri de politică externă ai lui Ali Khamenei, ar fi fost la rândul său implicat. Timp de decenii, el a reprezentat puntea de legătură a Teheranului cu Moscova și Beijingul, influențând orientarea geopolitică a regimului.

Mai mulți membri ai Biroului Liderului Suprem (Beit-e Rahbari) — clerici și funcționari de rang mediu care gestionau aparatul paralel prin care liderul controla economia și serviciile de informații — s-ar fi aflat, de asemenea, în complex, ceea ce ar afecta mecanismul intern de coordonare al regimului. Surse regionale susțin că întreaga gardă de corp de elită prezentă în perimetru a fost anihilată. Natura distrugerii indică utilizarea unor muniții penetrante de mare precizie, posibil bombe de tip „bunker-buster”, capabile să străpungă structuri fortificate. Acest detaliu alimentează speculațiile că locația exactă a întâlnirii ar fi fost transmisă în timp real de informatori din interiorul sistemului, ceea ce ar adăuga o dimensiune de vulnerabilitate internă unei lovituri deja devastatoare.

Răspunsul Iranului

La doar câteva ore după loviturile aeriene comune lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului — operațiune denumită de Washington „Epic Fury” — Teheranul a declanșat o ripostă masivă cu rachete balistice și drone asupra bazelor militare americane din Golful Persic. Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a confirmat că a vizat patru instalații majore.

În Bahrain, a fost atacat sediul Flotei a 5-a a Marinei SUA din Manama, unde martorii au raportat explozii și coloane de fum. În Qatar, baza aeriană Al Udeid — cel mai important centru militar american din Orientul Mijlociu — a fost ținta mai multor rachete, iar autoritățile qatareze au anunțat că cel puțin una a fost interceptată cu sistemele Patriot. În Emiratele Arabe Unite, baza Al Dhafra, situată lângă Abu Dhabi, a fost lovită, fiind raportate explozii puternice în Abu Dhabi și Dubai și confirmat cel puțin un deces. De asemenea, baza aeriană Al Salem din Kuweit s-a aflat pe lista țintelor iraniene. Riposta iraniană a venit imediat după ce Donald Trump și Benjamin Netanyahu au autorizat atacuri aeriene de amploare asupra unor obiective din Iran. Explozii au fost raportate în Teheran, Isfahan, Qom și în orașul port Bushehr, zone asociate cu infrastructură militară și nucleară. Președintele american a declarat că scopul este eliminarea amenințării nucleare și schimbarea de regim, cerând militarilor iranieni să depună armele. Deși Israel Defense Forces (IDF) nu a confirmat oficial amploarea tirurilor, datele din teren indică o intensificare fără precedent a ritmului salvelor de rachete. Martorii au relatat un număr și o frecvență a exploziilor comparabile cu cele mai severe episoade din iunie 2025, când unele atacuri au implicat până la 200 de rachete balistice lansate într-un interval scurt.

Contrastul cu ziua precedentă este semnificativ. Sâmbătă, chiar dacă estimările vorbesc despre aproximativ 150 de rachete lansate pe parcursul întregii zile, acestea au fost distribuite în aproximativ 10 salve, fiecare conținând o duzină sau cel mult câteva zeci de proiectile. Ritmul a fost susținut, dar fragmentat. Tabloul de ansamblu indică o ripostă deliberat extinsă, concepută mai degrabă pentru a demonstra vulnerabilitatea prezenței americane în regiune și pentru a crea presiune politică asupra aliaților Washingtonului din Golf decât pentru a obține un câștig militar decisiv. Iranul a transmis astfel un mesaj strategic clar: orice conflict direct va avea un cost regional generalizat. Alte salve au vizat Ierusalimul și suburbiile sale, inclusiv zone în care erau mobilizați rezerviști. În Beit Shemesh, la vest de Ierusalim, o rachetă ar fi lovit direct un adăpost. Atacurile au marcat o intensificare clară față de episoadele anterioare, atât prin volum, cât și prin alegerea țintelor urbane.

În paralel, Iranul a deschis un front strategic împotriva bazelor care găzduiesc trupe americane în statele din Golf. În Qatar, au fost raportate lovituri asupra unei instalații militare majore, unde se află comandamente și infrastructură utilizate de forțele SUA. În Bahrain, o rachetă ar fi lovit o clădire înaltă, într-un atac descris de martori drept unul de mare impact psihologic. În Kuweit, o dronă a vizat aeroportul internațional, provocând răni ușoare în rândul personalului și pagube limitate. Emiratele Arabe Unite au fost ținta mai multor valuri succesive de rachete și drone, cu explozii înregistrate în Dubai și lovituri asupra infrastructurii aeroportuare din Dubai și Abu Dhabi. În Iordania, nori groși de fum s-au ridicat deasupra bazei aeriene Muwaffaq al-Salti, unde, cu doar câteva zile înainte, erau staționate numeroase aeronave americane. Au fost raportate explozii și în apropierea capitalei Arabiei Saudite, Riyadh, semn că aria de acțiune a fost intenționat lărgită. Extinderea confruntării a atins și Mediterana de Est. Două rachete au fost lansate spre Cipru, unde Regatul Unit deține baze militare suverane. Secretarul britanic al Apărării, John Healey, a declarat că nu este clar dacă rachetele au vizat deliberat instalațiile britanice, însă episodul a arătat cât de ușor poate fi extins frontul către Europa. În Siria, o rachetă iraniană a lovit o clădire din orașul Sweida, provocând moartea a patru persoane, iar resturi au căzut în Quneitra și în bazinul Yarmouk, în provincia Daraa.

Incidentul a subliniat caracterul regional și riscul colateral al valurilor de atacuri. Pe mare, mass-media iraniană de stat a confirmat lovirea unui petrolier în Golful Oman, motivând că nava intenționa să traverseze Strâmtoarea Ormuz în pofida avertismentelor. Cei 20 de membri ai echipajului au fost evacuați. De asemenea, Teheranul a susținut că a atacat portavionul USS Abraham Lincoln, afirmație care nu a fost confirmată oficial de Pentagon. Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (Islamic Revolutionary Guard Corps) a anunțat lansarea celui de-al șaselea val de atacuri cu rachete și drone, vizând simultan Israelul și bazele americane din regiune. Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională, a declarat că operațiunile vor continua, iar președintele Masoud Pezeshkiana afirmat că forțele armate iraniene vor acționa până la „zdrobirea bazelor inamice”.

Cine vine după Khamenei? Lupta pentru sufletul Iranului

Moartea lui Ali Khamenei în februarie 2026 a deschis cel mai profund vid de putere din istoria Republicii Islamice. Spre deosebire de 1989, când decesul lui Khomeini a fost gestionat într-un sistem relativ stabil, dispariția lui Khamenei survine în mijlocul unui război, al unor proteste masive și al unui stat fracturat. Nu există un succesor consacrat. Există doar pretendenți — unii în interiorul țării, alții în exil — și o competiție acerbă pentru legitimitate.

URMAȘII DIN INTERIOR

Mojtaba Khamenei — fiul din umbră

Cel mai discutat succesor din interiorul sistemului este chiar fiul Liderului Suprem, Mojtaba Khamenei, un cleric de rang mediu care a operat decenii în umbra tatălui său, controlând rețele de informații și finanțând mișcări paramilitare prin Biroul Liderului Suprem. Mojtaba a fost considerat de mulți analiști drept „mâna dreaptă nevăzută" a represiunii din 2009 și 2019, coordonând Basij-ul și structurile de securitate paralele.

Problema sa fundamentală este aceeași pe care a avut-o și tatăl său la început: legitimitate religioasă insuficientă. Nu este Grand Ayatollah, nu are autoritate clericală recunoscută de Hawza — seminarul teologic de la Qom. O succesiune de la tată la fiu ar transforma Republica Islamică, cel puțin simbolic, într-o monarhie clericală, contradicție pe care sistemul nu și-o poate permite ideologic, mai ales în contextul actual.

Ayatollahul Ahmad Jannati — gardianul revoluției îmbătrânit

Președintele Consiliului Gardienilor, Ahmad Jannati, în vârstă de aproape 98 de ani, reprezintă aripa cea mai conservatoare și mai rigidă a sistemului. A supravegheat decenii de invalidare a candidaturilor reformiste și a fost instrumentul principal prin care establishment-ul clerical a filtrat participarea politică. Nu este un succesor realist pentru poziția de Lider Suprem, dar rămâne o figură cu putere de veto enormă în orice proces de tranziție.

Ayatollahul Alireza Arafi — omul consiliului de tranziție (nu s-a confirmat uciderea lui)

Inclus în consiliul interimar de tranziție format imediat după moartea lui Khamenei, Arafi este un cleric apropiat structurilor educaționale și religioase ale regimului. Este mai degrabă un administrator al sistemului decât un lider charismatic. Prezența sa în consiliu sugerează că IRGC și clerul conservator au preferat o figură maleabilă, ușor de controlat, unui lider cu viziune proprie.

Generalii IRGC — puterea reală fără față clericală

Indiferent cine va ocupa formal poziția de Lider Suprem, puterea reală în Iran post-Khamenei aparține Gărzilor Revoluționare. IRGC controlează între 30 și 40% din economia iraniană, deține arsenalul balistic și de drone, gestionează rețelele proxy din regiune și are propria structură de intelligence. Generalii IRGC nu au nevoie de o față clericală pentru a conduce — au nevoie doar de un lider formal suficient de slab pentru a nu le limita autonomia.

URMAȘII DIN EXIL

Reza Pahlavi — prințul fără tron

Fiul cel mare al Șahului Mohammad Reza Pahlavi, Reza Pahlavi trăiește în Washington D.C. și a devenit, în ultimii ani, cel mai vizibil simbol al opoziției iraniene din exil. Vorbește fluent engleza, are acces la media occidentală și și-a construit o imagine de lider moderat, pro-democratic și pro-secular.

Punctele sale forte sunt reale: numele Pahlavi evocă o perioadă de modernizare economică și stabilitate relativă — cel puțin în memoria celor care au trăit-o sau au moștenit-o. Are sprijin în diaspora iraniană din SUA și Europa și a fost primit la Casa Albă și în cancelariile europene ca interlocutor legitim.

Punctele sale slabe sunt însă la fel de reale. O mare parte a populației iraniene, mai ales generațiile tinere, nu dorește întoarcerea la monarhie — vor democrație, nu o restaurație. Asocierea cu Occidentul, deși îi aduce legitimitate externă, îi diminuează credibilitatea în interior, unde orice lider perceput ca „impus de Washington" pornește cu un handicap istoric uriaș. Revoluția din 1979 a fost, parțial, o reacție tocmai la această percepție despre tatăl său.

Masih Alinejad — vocea femeilor iraniene

Jurnalistă și activistă, Masih Alinejad a devenit unul dintre cele mai recunoscute chipuri ale rezistenței iraniene după mișcarea „Femeie, Viață, Libertate" din 2022. Trăiește în New York, unde a supraviețuit mai multor tentative de asasinat puse la cale de serviciile iraniene — semn că regimul o considera o amenințare serioasă.

Alinejad nu aspiră la o funcție de conducere politică formală, dar influența sa simbolică este considerabilă. A reușit să internacionalizeze cauza femeilor iraniene și să conecteze mișcările de protest din interior cu opinia publică occidentală. Limitele sale sunt tocmai forța sa: este un simbol al rezistenței civile, nu un actor politic cu structură organizatorică sau program de guvernare.

Maryam Rajavi și MEK — opoziția controversată

Organizația Mujahidinilor Poporului Iranian (MEK), condusă de Maryam Rajavi din Albania, este cel mai organizat grup de opoziție iraniană din exil — și cel mai contestat. A fost pe lista organizațiilor teroriste a SUA și UE până în 2012, respectiv 2009, și are o istorie complicată: a luptat alături de Saddam Hussein în războiul Iran-Irak, ceea ce i-a alienat iremediabil o mare parte a populației iraniene.

MEK are structură, disciplină și finanțare — dar nu are legitimitate populară în Iran. Sondajele și analizele independente indică în mod constant că organizația este profund nepopulară în rândul iranienilor din interior. Prezența sa în dezbaterea despre viitorul Iranului este mai degrabă rezultatul lobby-ului agresiv în capitalele occidentale decât al unui sprijin real de jos în sus.

Intelectualii și activiștii din diaspora — o voce fără structură

Dincolo de figurile politice, există o vastă rețea de intelectuali, jurnaliști, avocați și activiști iranieni răspândiți în Europa, America de Nord și Australia, care reprezintă probabil cel mai autentic rezervor de idei pentru un Iran post-islamic. Figuri precum Shirin Ebadi — laureată a Premiului Nobel pentru Pace — sau numeroși juriști și economiști formați în Occident oferă viziuni concrete despre cum ar putea arăta un Iran democratic și secular.

Problema lor comună este absența unei structuri politice unificate. Diaspora iraniană este fragmentată ideologic — monarhiști, republicani, federaliști, seculari radicali, reformiști moderați — și a eșuat în mod repetat să construiască un front comun credibil.

CONCLUZIE: Un vid pe care nimeni nu îl poate umple singur

Situația din martie 2026 relevă o realitate dură: nici urmașii din interior, nici cei din exil nu au, individual, toate ingredientele necesare pentru a conduce Iranul într-o tranziție stabilă. Cei din interior au structuri de putere, dar nu au legitimitate populară. Cei din exil au legitimitate simbolică în Occident, dar nu au rădăcini în interiorul țării.

Cea mai probabilă evoluție, conform analiștilor, nu este triumful unui singur succesor, ci o perioadă prelungită de negocieri, tensiuni și posibil conflict intern între facțiunile IRGC, clerul de la Qom și forțele civile care cer o ruptură radicală cu sistemul. Iranul nu are nevoie doar de un nou lider — are nevoie de un nou contract social. Iar acela nu se naște din exil și nici nu se impune prin forța armată. Se construiește, cu răbdare, din interior.

Istoria Iranului sugerează că acest proces va fi lung, dureros și imprevizibil. Dar, pentru prima dată în 45 de ani, el pare inevitabil.

Iranul după Khamenei: Trei scenarii pentru ziua de după

Moartea lui Ali Khamenei în mijlocul unui război și al celui mai profund val de proteste din istoria Republicii Islamice a deschis o fereastră istorică. Dar ferestrele istorice nu rămân deschise la nesfârșit — și ceea ce se întâmplă în următoarele săptămâni și luni va determina forma Iranului pentru generații întregi. Nu există un singur scenariu. Există trei drumuri posibile, fiecare cu logica, actorii și riscurile sale.

SCENARIUL 1: Junta militară cu față clericală „IRGC preia controlul"

Acesta este scenariul cel mai probabil pe termen scurt și cel mai periculos pe termen lung.

Gărzile Revoluționare, singurul actor cu structură, armament și coeziune internă suficiente pentru a gestiona haosul imediat, impun un lider suprem formal — un ayatollah maleabil, fără autoritate proprie, ales de Consiliul Experților sub presiunea directă a generalilor. Modelul este cel al consiliului de tranziție deja format, în care Arafi și alți clerici de rang mediu servesc drept față publică a unei puteri militare reale. Acest scenariu are o logică internă puternică: IRGC controlează economia, arsenalul și structurile de securitate. Nu are nevoie să câștige o alegere — are nevoie doar să împiedice orice altă forță să câștige puterea. Represiunea protestelor continuă, dar cu o retorică ușor moderată pentru a obține o dezghețare parțială a sancțiunilor și a opri conflictul militar cu Israelul și SUA. Problema fundamentală a acestui scenariu este că nu rezolvă nimic structural. Este o îngheșare a contradicțiilor, nu o rezolvare a lor. O juntă militară cu față clericală va face față acelorași presiuni demografice, economice și sociale care au destabilizat regimul Khamenei — doar că fără carisma ideologică a unui lider suprem autentic. Istoria sugerează că astfel de regimuri hibride supraviețuiesc câțiva ani, după care implodează sau se transformă în dictaturi militare pure.

Probabilitate: 45% Orizont de timp: 3–12 luni Riscul principal: Un nou ciclu de represiune urmată de explozie socială

SCENARIUL 2: Tranziție negociată spre o republică semi-seculară „Modelul turcesc sau modelul indonezian"

Acesta este scenariul cel mai dorit de Occident și de diaspora iraniană moderată, dar și cel mai dificil de realizat în condițiile actuale. Premisa sa este că o coaliție de actori pragmatici din interiorul sistemului — tehnocrați, clerici moderați de la Qom, foști reformiști și reprezentanți ai mediului de afaceri legat de IRGC — ajunge la concluzia că supraviețuirea lor individuală depinde de o tranziție controlată, nu de o rezistență până la capăt. Această coaliție intră în negocieri discrete cu reprezentanți ai societății civile din interior și cu diaspora, sub medierea unor puteri externe — posibil Turcia, Oman sau Qatar, state cu relații funcționale atât cu Teheranul, cât și cu Occidentul. Rezultatul nu ar fi o democrație occidentală peste noapte, ci un regim hibrid: alegeri competitive, dar cu unele restricții; un rol redus al clerului în politica de stat; o economie deschisă investițiilor străine; și un program nuclear înghețat sau dezmembrat în schimbul ridicării sancțiunilor. Modelul de referință cel mai invocat este Indonezia după Suharto — o tranziție lungă, imperfectă, cu moșteniri autoritare persistente, dar funcțională pe termen lung. Un alt model invocat este cel al Iranului însuși din perioada Mosaddegh, înainte de lovitura de stat din 1953 — o perioadă de pluralism politic real, brusc întreruptă. Condițiile necesare pentru acest scenariu sunt însă extrem de dificil de îndeplinit simultan: IRGC trebuie să accepte o reducere a puterii sale economice și politice; clerul de la Qom trebuie să renunțe la velayat-e faqih; Occidentul trebuie să ofere garanții de securitate credibile; și societatea iraniană trebuie să aibă răbdarea necesară pentru o tranziție graduală, nu o revoluție imediată. Semnalul că acest scenariu este posibil ar fi apariția unor negocieri directe între reprezentanți ai IRGC și opoziție, mediate internațional — ceva care nu s-a întâmplat niciodată în istoria Republicii Islamice, dar care nu mai este de neconceput în contextul din 2026.

Probabilitate: 30% Orizont de timp: 12–36 luni Riscul principal: Colapsul negocierilor și revenirea la autoritarism sau haos

SCENARIUL 3: Fragmentare și război civil de intensitate joasă „Modelul libian sau modelul irakian"

Acesta este scenariul cel mai catastrofic și, din nefericire, nu cel mai puțin probabil.

Premisa sa este că niciun actor nu reușește să impună autoritatea la nivel național. IRGC se fracturează de-a lungul liniilor de loialitate regională și facțională — unele brigăzi se aliază cu clerul conservator, altele cu grupuri etnice locale, altele pur și simplu se privatizează în structuri paramilitare cu interese economice proprii. Provinciile cu populații etnice semnificative — kurzii din nord-vest, arabii din Khuzestan, balucii din sud-est, azeriii din nord — profită de vidul de putere pentru a revendica autonomie sau independență. Iranul nu este Libia sau Irakul — are o identitate națională persană mult mai puternică și o clasă de mijloc urbană mai educată. Dar are și toate ingredientele pentru o fragmentare violentă: tensiuni etnice latente, o economie în colaps, o populație tânără înarmată ideologic și fizic după ani de proteste, și actori regionali — Arabia Saudită, Turcia, Israel, Rusia — cu interese divergente și tentația de a finanța facțiuni diferite. Cel mai periculos element al acestui scenariu este arsenalul balistic și, potențial, nuclear al Iranului. Într-un stat fragmentat, controlul asupra acestor arme devine o urgență geopolitică globală. Scenariul „arme nucleare în mâinile unui grup paramilitar iranian" este exact coșmarul pentru care serviciile de informații occidentale și israeliene se pregătesc în liniște.

Probabilitate: 25% Orizont de timp: 6–24 luni Riscul principal: Destabilizarea întregii regiuni și proliferare nucleară

CE AR PUTEA ÎNCLINA BALANȚA

Trei variabile vor determina care dintre aceste scenarii se materializează.

Prima este coeziunea IRGC. Dacă Gărzile Revoluționare rămân unite sub un comandament clar, scenariul 1 devine dominant. Dacă se fracturează, scenariul 3 devine iminent, iar scenariul 2 imposibil fără mediere externă masivă.

A doua este atitudinea clerului de la Qom. Marjele — Grand Ayatollahii independenți, precum Sistani la Najaf sau succesorii săi — au o autoritate morală pe care IRGC nu o poate cumpăra și nu o poate împușca. Dacă clerul de la Qom se distanțează public de velayat-e faqih și cheamă la o tranziție democratică, legitimează scenariul 2 și complică enorm scenariul 1.

A treia variabilă este presiunea externă coordonată. Un acord între SUA, Europa și puterile regionale care să ofere garanții economice și de securitate în schimbul unei tranziții pașnice ar putea face scenariul 2 suficient de atractiv pentru actorii pragmatici din interior. Absența unui astfel de acord — sau, mai rău, o competiție între puterile externe pentru influență în Iranul post-Khamenei — face scenariile 1 și 3 mult mai probabile.

CONCLUZIE: O tranziție fără precedent într-o lume fără răbdare

Iranul anului 2026 nu seamănă cu niciun precedent istoric perfect. Nu este Germania de Est în 1989 — nu există o putere ocupantă binevoitoare și un stat vecin prosper gata să absoarbă tranziția. Nu este Irakul în 2003 — nu există o invazie terestră care să distrugă toate instituțiile statului. Nu este nici Tunisia în 2011 — este prea mare, prea complex și prea înarmat pentru o tranziție rapidă și relativ pașnică. Este, în cel mai bun caz, un Iran care are șansa — pentru prima dată în 45 de ani — să aleagă ce vrea să fie. Șansa este reală. Dar costul erorii, în oricare direcție, este imens. Iar lumea, de data aceasta, nu își poate permite să privească din tribună.

Post Scriptum: Ce însemnă acestă autoritate clericală? Conceptul de Marja-i Taqlid (literal: „Sursă de Emulare”) reprezintă cea mai înaltă autoritate religioasă în Islamul Shia. Atunci când vorbim despre Grand Ayatollahii independenți, ne referim la acei lideri spirituali care au refuzat să fie absorbiți de aparatul politic al Republicii Islamice Iran.În contextul actual (martie 2026), după moartea lui Khamenei, acești lideri independenți devin arbitrii morali ai supraviețuirii regimului. Spre deosebire de modelul impus de liderul suprem al Iranului — care concentrează în aceeași persoană autoritatea religioasă, politică și militară — marile autorități religioase independente din lumea șiită susțin o separare, parțială sau chiar totală, între rolul spiritual al clerului și administrarea statului. Pentru ei, un ayatollah nu trebuie să fie și comandant militar sau șef executiv; legitimitatea religioasă nu se confundă automat cu puterea politică. Un element esențial care le asigură autonomia este sursa de finanțare. Acești mari ayatollahi nu primesc fonduri de la statul iranian. Rețelele lor de școli teologice, fundații caritabile și instituții religioase sunt susținute prin khums — taxa religioasă plătită direct de credincioși.

Această independență financiară îi face dificil de controlat și, practic, imposibil de „cumpărat” de către regim. Într-un sistem unde puterea politică se sprijină pe loialitate instituțională și resurse bugetare, autonomia economică înseamnă libertate doctrinară. Geografic, centrul acestei autorități alternative nu este neapărat la Teheran. Mulți dintre cei mai influenți clerici se află la Najaf, în Irak — un centru istoric al teologiei șiite — sau în Qom, în Iran, dar mențin o distanță critică față de establishmentul politic iranian. Această poziționare le permite să rămână în interiorul tradiției religioase fără a fi asimilați de aparatul statal.

Acești lideri sunt adesea descriși drept „quietiști”. Nu îndeamnă la revoltă armată și nu mobilizează masele împotriva regimului, însă tăcerea lor calculată poate deveni o formă de protest. Atunci când refuză să binecuvânteze public acțiunile autorităților — fie că este vorba despre intervenții militare externe sau despre represiunea internă — populația interpretează această absență a susținerii drept un semn de delegitimare morală a puterii politice. În 2026, figura cea mai respectată în lumea șiită rămâne Ali al-Sistani, cu sediul la Najaf. Deși foarte înaintat în vârstă, el continuă să fie o autoritate morală majoră.

De-a lungul anilor, a criticat subtil intervenționismul iranian și a pledat pentru suveranitatea statelor naționale, poziționându-se în opoziție doctrinară față de teoria „velayat-e faqih” promovată de regimul de la Teheran. În Iran, unul dintre cei mai respectați reprezentanți ai acestei linii tradiționale este Hossein Vahid Khorasani, stabilit la Qom. El simbolizează „vechea școală” teologică, care consideră că rolul clericului este de ghid spiritual și jurist religios, nu de lider militar sau conducător politic. Refuzul său constant de a se alinia complet autorității politice a liderului suprem a consolidat imaginea sa de figură independentă. Într-un moment de criză profundă a regimului iranian, vocea acestor autorități religioase — chiar și atunci când este exprimată prin tăcere — poate avea un impact major asupra percepției legitimității statului și asupra echilibrului de putere din interiorul lumii șiite.