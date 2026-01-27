Tentativă de lovitură de stat militară dejucată de Xi Jinping la Beijing?

Înalți oficiali militari ar fi plănuit să-l aresteze pe președintele Xi Jinping pe 18 ianuarie, dar operațiunea a eșuat după ce șeful statului chinez a fost alertat în prealabil și a luat măsuri. Așa explică unele surse că cel mai înalt general al Chinei a fost îndepărtat din funcție, pe fondul unor zvonuri persistente la Beijing privind o presupusă confruntare armată și acuzații de trădare.

Zhang Youxia, considerat mult timp unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui Xi, ar fi anchetat după ce ar fi transmis Statelor Unite informații sensibile legate de arsenalul nuclear al Chinei, potrivit unor surse citate de presa internațională.

Autoritățile chineze nu au confirmat oficial aceste acuzații. Armata Populară de Eliberare (PLA) a anunțat doar că generalul Zhang este cercetat pentru „încălcări grave ale disciplinei și ale legii statului”.

Îndepărtarea sa face parte dintr-o amplă campanie anticorupție lansată de Xi Jinping după venirea la putere în 2012, campanie care a dus la sancționarea a peste 200.000 de oficiali.

Un alt general de rang înalt, Liu Zhenli, a fost de asemenea plasat sub investigație de către Partidul Comunist Chinez.

Speculații și lipsă de informații oficiale

Profesorul asociat Chong Ja Ian, de la Universitatea Națională din Singapore, a declarat pentru BBC că zvonurile care circulă reflectă atât lipsa de transparență a sistemului, cât și consolidarea puterii lui Xi Jinping.

„Se vorbește despre scurgeri de secrete nucleare către Statele Unite, despre comploturi pentru o lovitură de stat și chiar despre o confruntare armată la Beijing. Dar aceste speculații arată, în primul rând, că Xi Jinping rămâne de necontestat și, în al doilea rând, cât de limitat este accesul la informații credibile”, a spus el.

Zhang Youxia, în vârstă de 75 de ani, a fost membru al Biroului Politic și vicepreședinte al Comisiei Militare Centrale (CMC), organismul suprem de comandă al armatei chineze.

Potrivit unor surse citate de The Wall Street Journal, ancheta ar fi scos la iveală o posibilă scurgere de date militare sensibile, discutată într-un briefing confidențial la finalul săptămânii.

Acuzații de corupție și lupte interne

Pe lângă suspiciunile legate de securitatea nucleară, Zhang ar fi fost acuzat că a subminat unitatea partidului prin crearea de „clici politice”, precum și de abuz de putere și luare de mită.

Printre acuzațiile menționate se numără și promovarea fostului ministru al apărării Li Shangfu, demis în 2023 și exclus din partid un an mai târziu pentru corupție.

O parte importantă a probelor ar proveni de la Gu Jun, fost director al China National Nuclear Corporation, compania de stat care gestionează atât programele nucleare civile, cât și cele militare ale Chinei. Gu Jun este, la rândul său, investigat pentru încălcări disciplinare.

Ziarul oficial al armatei, PLA Daily, a transmis că acest caz demonstrează „toleranța zero” a partidului față de corupție, indiferent de rang.

Impact asupra armatei și asupra Taiwanului

Analiștii spun că îndepărtarea lui Zhang Youxia ar putea întârzia orice tentativă a Chinei de a recurge la forță împotriva Taiwanului. Generalul era considerat un actor-cheie în modernizarea armatei chineze.

Lyle Morris, expert la Asia Society Policy Institute din Washington, a comparat acțiunile lui Xi cu „cea mai mare epurare din istoria Chinei moderne, de la 1949 încoace”, avertizând că Armata Populară de Eliberare ar putea fi temporar dezorganizată.

În prezent, Comisia Militară Centrală a fost redusă la doar doi membri: Xi Jinping și Zhang Shengmin, responsabilul cu supravegherea anticorupției în armată.

Zvonuri despre tensiuni și posibile revolte

Absența generalilor Zhang și Liu de la un seminar televizat al partidului a alimentat și mai mult speculațiile. În mediul online au circulat videoclipuri neconfirmate care ar arăta coloane de tehnică militară îndreptându-se spre Beijing.

Unii comentatori din afara Chinei au vorbit despre riscul unei revolte militare, însă nu există dovezi independente care să confirme aceste afirmații.

Analiștii OSINT subliniază că, deși există semne de tensiuni interne și dezacorduri privind strategia față de Taiwan, nu există indicii că Beijingul ar fi pregătit pentru un conflict militar iminent.