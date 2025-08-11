Șomajul în China a născut „munca fantomă”: Disperați, tinerii plătesc 4 euro pe zi pentru a păcăli statul și familia că „muncesc”

În China, în contextul unei rate a șomajului tinerilor de peste 14%, au apărut companii unde tinerii plătesc o taxă zilnică de 4 euro pentru a se preface că sunt angajați. Aceste firme dispun de birouri, calculatoare și facilități, iar „angajații” le folosesc pentru a-și căuta un loc de muncă.

În tot mai multe orașe din China au apărut companii care primesc bani pentru a-i lăsa pe tineri să mimeze că muncesc, transmite BBC

Acest lucru se întâmplă deoarece rata șomajului în rândul tinerilor din această țară este una ridicată, de peste 14%, iar locurile de muncă stabile se găsesc greu.

De asemenea, unii tineri care au apelat la aceste companii au avut propriile afaceri în trecut, însă au dat faliment. Shui Zhou, în vârstă de 30 de ani, a avut o afacere cu produse alimentare, iar în prezent plătește o taxă de aproximativ patru euro pe zi pentru a se putea preface că este angajat.

„Sunt foarte fericit, pare că lucrăm împreună”, a declarat el, referindu-se și la alți colegi care sunt în aceeași situație.

Companiile dispun de birouri obișnuite, funcționale, și au calculatoare, acces la internet sau săli de întâlnire. Mai mult, „angajații” pot folosi losi calculatoarele pentru a-și căuta locuri de muncă sau pentru a-și lansa propria afacere.

Vor să le dovedească foștilor profesori că lucrează

Uneori, au parte chiar și de gustări, prânz sau băuturi, incluse în această taxă. Tinerii aleg să apeleze la aceste companii din mai multe motive: fie din cauza presiunii din partea părinților, fie pentru că vor să le dovedească foștilor profesori că lucrează. În China, unele universități nu eliberează diplomele de absolvire până când foștii studenți nu dovedesc că au lucrat cel puțin un an după absolvirea studiilor.

„Fenomenul de a te preface că lucrezi este foarte comun în zilele noastre. Din cauza schimbărilor economice și discrepanței dintre sistemul educațional și realitatea de la locul de muncă, tinerii au nevoie de aceste locuri pentru a se gândi la pașii următori”, a explicat un profesor de la Universitatea din Wellington