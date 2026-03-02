Trump spune că toți candidații avuți în vedere de SUA pentru înlocuirea lui Khamenei au fost uciși în atacuri

Președintele american Donald Trump a declarat duminică că atacurile în care a fost ucis liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, au dus, de asemenea, la moartea candidaților pe care Washingtonul îi avea în vedere pentru o tranziție a puterii la Teheran.

Într-un interviu acordat ABC News, Donald Trump a spus că au fost identificați posibili candidați pentru a prelua controlul asupra Iranului după moartea lui Khamenei, confirmată sâmbătă de Teheran, însă aceștia au murit în campania de atacuri comune americano-israeliene pentru decapitarea regimului.

„Atacul a fost atât de reușit încât am eliminat majoritatea candidaților”, a afirmat președintele Trump, citat de Agerpres.

„Nu va putea fi nimeni dintre cei la care ne gândeam, pentru că toţi sunt morţi. Chiar şi locurile doi şi trei sunt morţi”, a mărturisit Donald Trump, care, într-o intervenţie sâmbătă, a cerut poporului iranian să preia puterea pe cont propriu.

Potrivit televiziunii de stat Press TV, în bombardamentele de sâmbătă au murit comandantul-şef al Gardienilor Revoluţiei, generalul Mohamad Pakpur, secretarul Consiliului Apărării, Ali Shamjani, şeful Statului Major al forţelor armate, generalul Abdorrahim Musavi, şi ministrul apărării din Iran, Aziz Nasirzadeh.

Au supravieţuit preşedintele Iranului, Masud Pezeshkian, şi Ali Larijani, şeful securităţii şi noul om forte al regimului ayatolahilor.