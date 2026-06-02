A câștigat 5,2 milioane de lire la loterie și s-a întors la fostul loc de muncă. Surpriza pregătită pentru colegi

Un curier britanic care a câștigat anul trecut un jackpot de 5,2 milioane de lire sterline la loterie și-a respectat promisiunea făcută după marele premiu și s-a întors la fostul său loc de muncă pentru a le face o surpriză colegilor.

Gary MacDonald, în vârstă de 61 de ani, a lucrat peste trei decenii ca șofer de livrări pentru magazinele din centrul comercial Lakeside din Thurrock, Essex. După câștigul uriaș la loterie, acesta s-a pensionat și a început o nouă etapă a vieții sale, notează The Independent.

La un an de la momentul care i-a schimbat destinul, fostul curier a revenit în centrul comercial unde și-a petrecut mare parte din carieră, aducând buchete de flori și bilete „Lucky Dip” pentru foștii colegi.

„Au fost 12 luni nebunești, de la descoperirea faptului că am câștigat un jackpot la Lotto de 5,2 milioane de lire sterline și apariția în reclama TV la Lotto, până la căsătorie și mutarea într-o casă nouă. Ce bine că m-am pensionat devreme – se pare că a fi milionar la loto este o ocupație cu normă întreagă”, a declarat Gary MacDonald.

El a povestit că și-a dorit încă de la început să se întoarcă pentru a împărtăși bucuria cu oamenii pe care îi întâlnea zilnic în timpul serviciului.

„A fost minunat să-mi surprind foștii colegi. Expresia fețelor lor a fost de neuitat. Cred că ne-am descurcat de minune în a-i surprinde și a împărtăși bucuria prin livrările de astăzi”, a adăugat acesta.

După câștigul la loterie, Gary s-a căsătorit cu partenera sa de lungă durată, Anita, și s-a mutat din Barking, estul Londrei, într-o casă nouă cu patru dormitoare din Essex.

Revenirea sa i-a emoționat pe foștii colegi. Donna Samuels, managera magazinului Babyeze din Lakeside, a spus că gestul fostului curier nu a surprins-o, având în vedere caracterul acestuia.

„Nu era absolut necesar să facă asta, dar sunt atât de emoționată că a făcut-o. Faptul că Gary împărtășește bucuria este tipic pentru el și demonstrează ce om minunat este. De când îmi amintesc, era aici în fiecare zi, indiferent de vreme, cu o glumă și un zâmbet”, a declarat aceasta.

Gary MacDonald spune că una dintre cele mai importante părți ale muncii sale nu a fost livrarea coletelor, ci relațiile construite cu oamenii pe care îi întâlnea zi de zi.

„Mereu am fost mândru să-mi fac treaba bine, dar ceea ce a contat cu adevărat au fost numeroasele persoane pe care le vedeam zilnic. Cu un salut prietenos, câteva cuvinte sau, uneori, o ceașcă de ceai, am construit legături. Atunci când am câștigat jackpotul la Lotto, acei oameni au fost mereu în planurile mele”, a spus el.

Fostul curier a glumit că singurul dezavantaj al vizitei a fost faptul că soția sa a profitat de ocazie pentru a face cumpărături în centrul comercial.

În trecut, Gary MacDonald a dezvăluit că prima achiziție făcută după câștigul de milioane de lire sterline nu a fost o mașină de lux sau o vacanță exotică, ci un aspirator.