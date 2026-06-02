Marți, 2 Iunie 2026
Adevărul
Ultimele știri

A câștigat 5,2 milioane de lire la loterie și s-a întors la fostul loc de muncă. Surpriza pregătită pentru colegi

Un curier britanic care a câștigat anul trecut un jackpot de 5,2 milioane de lire sterline la loterie și-a respectat promisiunea făcută după marele premiu și s-a întors la fostul său loc de muncă pentru a le face o surpriză colegilor. 

A câștigat 5,2 milioane de lire la loterie și s-a întors la fostul loc de muncă. FOTO: Shutterstock
Gary MacDonald, în vârstă de 61 de ani, a lucrat peste trei decenii ca șofer de livrări pentru magazinele din centrul comercial Lakeside din Thurrock, Essex. După câștigul uriaș la loterie, acesta s-a pensionat și a început o nouă etapă a vieții sale, notează The Independent. 

La un an de la momentul care i-a schimbat destinul, fostul curier a revenit în centrul comercial unde și-a petrecut mare parte din carieră, aducând buchete de flori și bilete „Lucky Dip” pentru foștii colegi.

„Au fost 12 luni nebunești, de la descoperirea faptului că am câștigat un jackpot la Lotto de 5,2 milioane de lire sterline și apariția în reclama TV la Lotto, până la căsătorie și mutarea într-o casă nouă. Ce bine că m-am pensionat devreme – se pare că a fi milionar la loto este o ocupație cu normă întreagă”, a declarat Gary MacDonald.

El a povestit că și-a dorit încă de la început să se întoarcă pentru a împărtăși bucuria cu oamenii pe care îi întâlnea zilnic în timpul serviciului.

„A fost minunat să-mi surprind foștii colegi. Expresia fețelor lor a fost de neuitat. Cred că ne-am descurcat de minune în a-i surprinde și a împărtăși bucuria prin livrările de astăzi”, a adăugat acesta.

După câștigul la loterie, Gary s-a căsătorit cu partenera sa de lungă durată, Anita, și s-a mutat din Barking, estul Londrei, într-o casă nouă cu patru dormitoare din Essex.

Revenirea sa i-a emoționat pe foștii colegi. Donna Samuels, managera magazinului Babyeze din Lakeside, a spus că gestul fostului curier nu a surprins-o, având în vedere caracterul acestuia.

„Nu era absolut necesar să facă asta, dar sunt atât de emoționată că a făcut-o. Faptul că Gary împărtășește bucuria este tipic pentru el și demonstrează ce om minunat este. De când îmi amintesc, era aici în fiecare zi, indiferent de vreme, cu o glumă și un zâmbet”, a declarat aceasta.

Gary MacDonald spune că una dintre cele mai importante părți ale muncii sale nu a fost livrarea coletelor, ci relațiile construite cu oamenii pe care îi întâlnea zi de zi.

„Mereu am fost mândru să-mi fac treaba bine, dar ceea ce a contat cu adevărat au fost numeroasele persoane pe care le vedeam zilnic. Cu un salut prietenos, câteva cuvinte sau, uneori, o ceașcă de ceai, am construit legături. Atunci când am câștigat jackpotul la Lotto, acei oameni au fost mereu în planurile mele”, a spus el.

Fostul curier a glumit că singurul dezavantaj al vizitei a fost faptul că soția sa a profitat de ocazie pentru a face cumpărături în centrul comercial.

În trecut, Gary MacDonald a dezvăluit că prima achiziție făcută după câștigul de milioane de lire sterline nu a fost o mașină de lux sau o vacanță exotică, ci un aspirator.

Armata americană a găsit o cale să doboare drone fără să risipească 1 milion de dolari la fiecare tragere: Ce este sistemul MADIS
MAI: Un miliard de euro prin SAFE pentru siguranţa cetăţenilor, protecţia României şi susţinerea mediului de afaceri
10 milioane de români trăiesc în afara României, potrivit datelor oficiale. Încă o jumătate de țară trăiește practic în afara ei. Unde sunt înregistrate cele mai numeroase comunități
Nicușor Dan, "tras de urechi" de reprezentantul Rusiei la ONU pentru declarațiile despre dronă: "Face..."
Un club de Serie A, pe urmele lui Andrei Borza! Giovanni Becali, contactat pentru transfer: "Se interesează de el!"
Spionul Alexandru Bălan a scris că recunoaște faptele, apoi s-a răzgândit. Fostul șef al serviciului secret moldovean a vândut documente SRI și SIE agenților din Belarus
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia nu dădea rezultate
A fost om de bază la Mondial și a murit la 49 de ani » Ceruse donații pentru operație cu doar câteva zile înainte
Total neașteptat: Sorana Cîrstea a spus cine este "GOAT"-ul din tenis, fără să stea pe gânduri
Aeroporturile din România, printre cele mai afectate din Europa de anulările de zboruri
O fată de 15 ani a fost ucisă în Irak pentru că a refuzat să se mărite cu un văr. „Familia ei a sărbătorit crima dansând pe stradă"
În Ungaria este înfricoşător cum dispar puburile, restaurantele şi cofetăriile. Şi în Germania este la fel
Tânăr, lovit de tractorul condus de primarul comunei. Utilajul a distrus o poartă şi s-a oprit într-o casă
Meteorologii Accuweather anunță „potop" în Capitală: 12 zile consecutive de ploaie în București
Pensia ta depinde de aceste acte! Ghid complet pentru dosarul de pensionare fără greșeli și întârzieri
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste". Jucătoarea vinde imagini cu ea
Salariul nu le mai ajunge. Mii de români își deschid PFA și își iau un al doilea job. Cine câștigă cel mai bine din activitățile făcute după program
Triplu campion în SuperLiga, chemat la bătaie în RXF: „A fost de cascadorii râsului! Lupt cu oricine mă provoacă"
Povestea castelului premierului maghiar care s-a sinucis va fi reabilitat de către Consiliul Județean Maramureș. Lucrările costă peste 61 de milioane de lei
Berrettini s-a dezbrăcat la Roland Garros și o mămică a scos telefonul. Fiul ei a distrus instant momentul
Florin Pîrvu, promovare cu lacrimi în ochi! „Soția mea mă susține de sus"
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună"
Demisie-şoc la Antena 3. Vedeta postului a anunţat în direct
Rusia amenință direct România. Putin e nervos din cauza dronei prăbușite în Galați
„Uitați-vă la Sorana cum arată!" » Am mers să vorbim cu antrenorul care a lucrat cu 3 mari campioni ai tenisului românesc: „Aici ar putea fi un secret al ei"
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
Anghel Damian, după lansarea documentarului „Cămătarii": „Câțiva, dacă ar putea, m-ar împușca direct la zid"
Dezvăluirile lui Octavian Ursulescu despre Sanda Țăranu: „Mă invitase vara asta în căsuța ei din Breaza." De ce se retrăsese, în plină glorie, din TVR?
Ce s-a întâmplat între Andreea Matei și Rareș Cojoc? Dansatoarea a lipsit de la aniversarea partenerului ei
Daciana Sârbu și Victor Ponta s-au reunit după divorț. Motivul special care i-a adus din nou împreună: „Ce e mai bun abia urmează"
Noi semne că prințesa e grav bolnavă și poate nu mai apucă să ajungă regină. Cel mai recent gest al fiicei sale îngrijorează regatul Norvegiei
Copilul lui Jennifer Lopez a terminat liceul și și-a schimbat numele. Și sexul?
„Pădurea spânzuraților", primul film românesc de lungmetraj premiat la Festivalul de la Cannes
