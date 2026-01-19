Sânge pe străzile Iranului: Șeful poliției lansează un ultimatum de trei zile către cei implicaţi în „revolte” pentru a se preda

Autoritățile iraniene au lansat luni un apel ferm către persoanele implicate în protestele anti-guvernamentale, cerându-le să se predea în termen de trei zile dacă vor să beneficieze de „clemență”.

Protestele au început pe 28 decembrie 2025, inițial ca reacție la scumpirea masivă a costului vieții, prăbușirea monedei naționale și problemele economice, dar s-au transformat rapid într-o mișcare largă de contestare a regimului clerical. Mobilizarea a atins un punct critic pe 8 ianuarie 2026, provocând reacția dură a autorităților.

„Tinerii care s-au trezit implicați fără să știe în revolte sunt considerați persoane induse în eroare, nu soldați inamici”, a declarat șeful poliției, Ahmad-Reza Radan, la televiziunea de stat, potrivit Agerpres.

El le-a acordat celor implicați „maximum trei zile” pentru a se preda, asigurându-i că vor fi tratați cu „mai multă clemență”.

Șefii puterilor executivă, legislativă și judiciară ale țării au afirmat, la rândul lor, că îi vor „pedepsi decisiv” pe instigatorii „incidentelor teroriste”, într-o declarație comună difuzată la televiziunea de stat.

Organizația Iran Human Rights raportează oficial 3.428 de morți, însă alte evaluări independente sugerează că bilanțul real ar putea depăși 5.000, iar unele surse ajung până la 20.000 de victime.

Într-un discurs susținut sâmbătă, ayatollahul Ali Khamenei a declarat că mii de persoane au fost ucise în timpul celor peste două săptămâni de proteste, „unii într-un mod inuman și sălbatic”, el dând vina pe SUA pentru aceste decese.

Khamenei a mai spus că Iranul îl consideră pe președintele Trump, un „criminal” și că SUA trebuie „trasă la răspundere” pentru recentele tulburări. El a afirmat, de asemenea, pe rețelele sociale că „obiectivul Americii este să înghită Iranul”.

În ceea ce privește arestările, agenția iraniană Tasnim a raportat aproximativ 3.000 de persoane reținute, în timp ce organizațiile pentru drepturile omului estimează până la 20.000 de arestări.

Deținuții sunt supuși tratamentelor dure, iar comunitatea internațională denunță represiunea masivă și cer intervenții pentru respectarea drepturilor fundamentale.