Președintele Iranului, avertisment pentru Donald Trump: „Un atac împotriva lui Khamenei echivalează cu un război total împotriva naţiunii”

Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian ameninţă duminică că orice atac care l-ar viza pe liderul suprem iranian Ali Khamenei, care deţine puterea în Iran, va fi o declaraţie de război.

”A venit timpul să căutăm un nou lider”, a declarat site-ului Politico Donald Trump.

”Un atac împotriva liderului suprem al ţării noastre echivalează cu un război total împotriva naţiunii iraniene”, avertizează pe X, în persană, Massoud Pezeshkian, scrie News.

”Acest om este un om bolnav, care ar trebui să-şi conducă ţara corect şi să înceteze să omoare oameni”, a declarat Trump.

Ali Khamenei, în vârstă de 86 de ani, se află la putere din 1989.

Deși Trump nu a luat o decizie privind atacarea Iranului, acesta a cerut ca ca resursele militare să fie disponibile în cazul în care va ordona un atac de amploare, au spus aceștia.

„Președintele și echipa sa au comunicat regimului iranian că, dacă masacrele continuă, vor exista consecințe grave”, a declarat joi reporterilor secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, subliniind că doar un grup restrâns de consilieri au acces la informații despre ce are în minte liderul american