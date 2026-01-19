Video Televiziunea de stat din Iran, atacată de hackeri. Au difuzat informații cu prințul moștenitor aflat în exil

Hackerii au au perturbat transmisiunile prin satelit ale televiziunii de stat din Iran, difuzând imagini de susținere pentru prințul moștenitor aflat în exil și mesaje care îndemnau forțele de securitate „să nu îndrepte armele împotriva poporului”.

Potrivit ABC News, este cea mai recentă acțiune de acest tip pe fondul protestelor la nivel național din țară.

Imaginile au fost difuzate duminică seara pe mai multe canale transmise prin satelit de Islamic Republic of Iran Broadcasting, televiziunea de stat care deține monopolul asupra transmisiunilor TV și radio din Iran.

Videoclipul a inclus două fragmente cu prințul moștenitor aflat în exil, Reza Pahlavi, apoi imagini cu forțe de securitate și alte persoane îmbrăcate în uniforme ce păreau a fi ale poliției iraniene.

Fără a prezenta dovezi, materialul susținea că unii ar fi „depus armele și au jurat credință poporului”.

„Acesta este un mesaj pentru armată și forțele de securitate”, se arăta într-un grafic. „Nu îndreptați armele împotriva poporului. Alăturați-vă națiunii pentru libertatea Iranului.”

Agenția semioficială Fars, considerată apropiată de Gardienii Revoluției, a citat un comunicat al televiziunii de stat care recunoștea că semnalul „în unele zone ale țării a fost perturbat temporar de o sursă necunoscută”. Nu a menționat ce anume a fost difuzat.

Un comunicat al biroului lui Pahlavi a confirmat perturbarea care l-a arătat pe prinț, dar nu a răspuns întrebărilor adresate de Associated Press despre atacul informatic.

„Am un mesaj special pentru armată. Sunteți armata națională a Iranului, nu armata Republicii Islamice”, a spus Pahlavi în transmisiune. „Aveți datoria să vă protejați propriile vieți. Nu mai aveți mult timp. Alăturați-vă poporului cât mai curând.”

Imagini distribuite pe rețelele sociale în afara Iranului, posibil de persoane care folosesc sateliți Starlink pentru a ocoli blocarea internetului, au arătat atacul în desfășurare pe mai multe canale. Echipa lui Pahlavi a distribuit, de asemenea, imaginile.

Iranul a mai fost ținta unor perturbări ale semnalului TV: în 1986, CIA a ajutat la o transmisie clandestină de 11 minute, iar în 2022 mai multe canale au difuzat imagini cu opoziția Mujahedeen-e-Khalq și apeluri împotriva liderului suprem Khamenei.

Bilanțul a ajuns la peste 5.000 de morți

Autoritățile din Iran au verificat cel puţin 5.000 de decese în urma protestelor, între care aproximativ 500 de membri ai forţelor de securitate, a declarat pentru Reuters un oficial regional, care a pus în seama unor „terorişti şi insurgenţi înarmaţi” uciderea unor „iranieni nevinovaţi”.

„Nu este de aşteptat ca numărul final de victime să crească semnificativ”, a spus oficialul, subliniind că „Israelul şi grupuri armate din străinătate” i-au sprijinit şi echipat pe cei care au ieşit în stradă.

Grupul pentru drepturile omului HRANA, cu sediul în SUA, a declarat sâmbătă că numărul morţilor a ajuns la 3.308, iar alte 4.382 de cazuri sunt în curs de examinare. Grupul a declarat că a confirmat peste 24.000 de arestări.

Ayatollahul Khamenei susține că mii de persoane au fost ucise în protestele din Iran și dă vina pe SUA, numindu-l pe președintele Donald Trump „criminal”, în timp ce demonstranții cer sfârșitul domniei sale.

Guvernul iranian califică manifestațiile drept revolte și a folosit forță letală, iar restricțiile la internet au îngreunat verificarea informațiilor.