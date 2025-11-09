„Safari uman”. Angelina Jolie, mărturii tulburătoare după vizita în Ucraina. „Dronele sunt folosite pentru a urmări, vâna și teroriza civilii”

Angelina Jolie vorbeşte despre un „safari uman” al Rusiei în Ucraina, după recenta sa vizită în oraşele Mykolaiv și Kherson, descriind cum civilii trăiesc sub amenințarea permanentă a dronelor rusești care-i vânează.

Cunoscuta actriță hollywoodiană și ambasadoare de bunăvoință a UNICEF, Angelina Jolie, a revenit în Ucraina pentru a doua oară de la izbucnirea războiului. După ce a vizitat orașele Mikolaiv și Kherson, aflate sub bombardamente zilnice din partea Rusiei, și-a împărtășit experiența printr-un printr-un mesaj-apel pe Instagram.

În postarea sa, Angelina Jolie a descris cum armata rusă vânează civilii folosind drone, fenomen pe care localnicii l-au numit „safari uman” şi a povestit cum şi ea a fost nevoită, la un moment dat, să se adăpostească de o dronă care trecea pe deasupra delegaţiei.

„Săptămâna aceasta am vizitat orașele Mikolaiv și Kherson din Ucraina pentru a mă întâlni cu familiile care trăiesc în zona de conflict. Amenințarea dronelor era o prezență constantă și apăsătoare. Se auzea un zumzet slab în cer. Localnicii au numit acest fenomen «safari uman», deoarece dronele sunt folosite pentru a urmări, vâna și teroriza oamenii în mod constant. La un moment dat, a trebuit să ne oprim și să așteptăm până când o dronă a trecut pe deasupra noastră. Eu purtam echipament de protecție și, pentru mine, a fost doar o chestiune de câteva zile. Familiile de aici trăiesc cu asta în fiecare zi”, a scris vedeta.

Actrița şi-a exprimat, de asemenea, admiraţia pentru ucraineni, care, în ciuda pericolului, își continuă viața, mutând școlile, clinicile și creșele în subsoluri fortificate.

„Au mutat școlile, clinicile și creșele în subsoluri fortificate, hotărâte să continue viața. A fost greu, dar inspirator să asist la asta. Mulți oameni mi-au vorbit despre povara psihologică de a trăi sub amenințare continuă și despre teama profundă de a fi uitați de lume”, a mai notat ea.

În acelaşi mesaj, Angelina Jolie a atras atenția asupra felului în care civilii din mai multe zone de conflict - inclusiv Sudan, Gaza, Yemen, Republica Democratică Congo - suferă în mod similar, în timp ce puterile diplomatice mondiale par incapabile să protejeze populația civilă.

„Este greu de înțeles cum, într-o lume cu o capacitate diplomatică atât de puternică, civilii din Ucraina, Sudan, Gaza, Yemen, Republica Democratică Congo și atâtea alte locuri suferă zilnic, de parcă cei aflați la putere nu pot face nimic pentru a pune capăt conflictelor și pentru a proteja în mod egal toți civilii”, şi-a arătat ea dezamăgirea.

Vedeta şi-a încheiat postarea cu un apel la autorităţile din întreaga lumea de a se mobiliza pentru a pune capăt războiului.

„Ceea ce îmi dă speranță este curajul și priceperea incredibile ale organizațiilor locale și ale voluntarilor, precum și ale celor care îi susțin. Dacă ei pot găsi puterea, guvernele ar trebui să poată face același lucru”, a concluzionat actriţa de la Hollywood, aflată în Ucraina în calitate de ambasadoare de bunăvoință a UNICEF.