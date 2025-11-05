Video Angelina Jolie a ajuns din nou în Ucraina. Actrița a vizitat un spital pentru copii și o maternitate din Herson

Actrița americană, regizoarea și ambasadoarea bunăvoinței UNICEF Angelina Jolie a efectuat o vizită privată în orașul Herson pe 5 noiembrie.

După cum relatează Censor.NET, Angelina Jolie a vizitat mai multe facilități medicale, inclusiv un spital pentru copii și o maternitate.

Fotografii distribuite pe rețelele de socializare o arată pe Angelina Jolie întâlnindu-se cu copiii dintr-un adăpost.

Actrița Angelina Jolie a sprijinit public Ucraina după începerea invaziei, în februarie 2022.

Jolie a vizitat deja Ucraina în aprilie 2022 din proprie inițiativă.

În Lviv, ea a vizitat copiii răniți în urma atacului cu rachete rusești asupra gării Kramatorsk și a vorbit cu persoanele strămutate la gara din oraș.

Într-o declarație oficială, actrița a spus că a fost profund mișcată de rezistența și curajul poporului ucrainean.

Angelina Jolie nu este singura celebritate care a vizitat Ucraina după invadarea ţării de către Rusia. Au fost văzuţi acolo şi Sean Penn şi Liev Schreiber.