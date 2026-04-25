Sâmbătă, 25 Aprilie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Rolul pe care îl joacă China în culise în negocierile cu Iranul

Război în Orientul Mijlociu
Rolul Chinei ca mediator neoficial în cel mai recent conflict din Orientul Mijlociu atrage tot mai multă atenție la nivel global. Beijingul încearcă să se prezinte drept o putere responsabilă, în timp ce acțiunile Statelor Unite tensionează relațiile sale cu aliații de lungă durată, relatează AP.

FOTO shutterstock
FOTO shutterstock

În ultimii ani, China și-a consolidat vizibil prezența în diplomația internațională. Deși a evitat mult timp implicarea în conflicte îndepărtate, acum încearcă să joace un rol activ în medierea tensiunilor, din Asia de Sud-Est până în Europa.

În cazul războiului cu Iranul, Beijingul nu este mediator oficial; în același timp, toate părțile implicate, inclusiv SUA și Iranul, recunosc că avut o contribuție importantă la eforturile de detensionare.

Experții apreciază că strategiile diplomatice ale Chinei în diverse conflicte au urmat tipare similare, cu rezultate mixte, însă eforturile actuale vin într-un moment favorabil, pe fondul tensiunilor crescute dintre SUA și aliații săi tradiționali.

Relațiile economice strânse cu Teheranul îi conferă Chinei o influență aparte, mai ales în condițiile în care conflictul afectează aprovizionarea globală cu energie, în special în Asia.

China a îndemnat Iranul să negocieze un armistițiul

Donald Trump a dezvăluit că Beijingul ar fi încurajat Iranul să accepte negocieri în vederea armistițiului fragil actual, pe care președintele american l-a prelungit de atunci, pentru a permite conducerii Iranului să ajungă la un consens. 

Surse diplomatice au declarat pentru AP că China, principalul cumpărător de petrol iranian, și-a folosit influența pentru a readuce Teheranul la masa primelor discuțiilor directe între părți în Pakistan.

Beijingul nu a confirmat oficial aceste informații, probabil pentru a evita percepția că fac parte dintr-un cadru de securitate condus de SUA, a explicat Yaqi Li, cercetător la Școala de Studii Internaționale S. Rajaratnam din cadrul Universității Tehnologice Nanyang din Singapore.

Momentul a fost considerat important pentru Beijing, care a criticat intervențiile militare ale SUA și Israelului împotriva Iranului. După izbucnirea războiului, pe 28 februarie, ministrul chinez de externe Wang Yi a purtat discuții cu omologi din Israel, Arabia Saudită, Bahrain și Emiratele Arabe Unite. Până la jumătatea lunii aprilie, acesta avusese aproximativ 30 de convorbiri telefonice legate de conflict.

Wang Yi l-a primit, de asemenea, la Beijing pe omologul său din Pakistan, un aliat apropiat implicat în medierea negocierilor, și a prezentat un plan în cinci puncte cu privire la încetarea ostilităților și redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Inclusiv președintele chinez Xi Jinping a fost mai vocal decât de obicei, avertizând de pildă luna trecută asupra riscului unei „întoarceri la legea junglei” în relațiile internaționale și cerând redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Puterea Chinei

Influența Chinei se bazează în mare măsură pe puterea sa economică. Ca principal cumpărător de petrol iranian, Beijingul are o voce importantă în relația cu Teheranul. În plus, China s-a numărat printre puținele state care au arătat înțelegere față de poziția Iranului în cadrul Națiunilor Unite.

Un satelit spion din China a fost folosit în secret de Iran pentru a urmări bazele americane din Orientul Mijlociu

În plus, programul de rachete balistice al Iranului a fost dezvoltat cu ajutorul tehnologiei chineze, iar China furnizează componente industriale cu dublă utilizare ce pot fi folosite pentru producția de rachete, potrivit guvernului SUA.

Deși nu are o influență la fel de mare ca Pakistanul sau statele din Golf implicate activ în mediere, China ocupă o poziție aparte ca partener economic cheie pentru multe dintre aceste țări.

Această poziție îi permite să ofere stimulente economice importante pentru Iran, mai ales după încheierea conflictului, precum investiții în reconstrucție sau facilități comerciale - instrumente pe care puțini alți actori le pot oferi.

„Ar putea fi unul dintre puținii actori capabili să ofere Teheranului atât acoperire politică, cât și stimulente materiale pentru a accepta restricțiile și a le respecta”, a apreciat Tuvia Gering, cercetător asociat la Global China Hub din cadrul Atlantic Council.

China, intervenții diplomatice prudente

Apoi, rolul Chinei ca mediator global este în creștere. Un exemplu relevant este acordul din 2023, când Beijingul a contribuit la reluarea relațiilor diplomatice dintre Arabia Saudită și Iran, un pas considerat de experți un progres major în reducerea unui conflict direct.

Cu toate acestea, China își alege cu prudență implicarea, intervenind mai ales atunci când există deja condiții favorabile pentru un acord.

„Medierea sa tinde să fie oportunistă și cu risc redus, având loc adesea atunci când condițiile sunt deja favorabile ajungerii la un acord”,  spune Muhammad Zulfikar Rakhmat, cercetător la Centrul de Studii Economice și Juridice din Indonezia.

Beijingul a fost activ și în conflictul dintre Thailanda și Cambodgia, găzduind întâlniri între părți și participând la negocieri de încetare a focului alături de SUA. De asemenea, a propus inițiative de pace pentru războiul din Ucraina, menținând în același timp relații strânse cu Rusia.

Mesajul diplomatic al Chinei urmează un tipar destul de previzibil: apeluri la respectarea dreptului internațional și a suveranității statelor.

În cazul conflictului cu Iranul, Xi Jinping a subliniat necesitatea „respectării principiilor coexistenței pașnice, a suveranității statelor și a coordonării între dezvoltare și securitate”.

„Multe dintre aceste aspecte sunt remarcabil de consecvente”, a comentat Hoo Tiang Boon, profesor de politică externă chineză la Universitatea Tehnologică Nanyang.

În contextul actual, în care abordarea administrației Trump în negocierile internaționale este criticată, China încearcă să se poziționeze ca un susținător al ordinii internaționale bazate pe reguli.

Deși miza pentru Beijing nu este mare, beneficiile pot fi considerabile, în contextul în care lumea încearcă să se adapteze la abordarea administrației Trump în materie de negocieri, a subliniat Thitinan Pongsudhirak, profesor de relații internaționale la Universitatea Chulalongkorn din Thailanda.

„Ceea ce face SUA este extrem de dăunător, iar toată lumea suferă din cauza asta... iar China își demonstrează leadershipul global și își exercită rolul global prin susținerea sistemului internațional bazat pe reguli”, a spus el. „Este un contrast care sare în ochi.”

Partenerii noștri

image
Ucraina recunoaște „deficiențe în aprovizionare” pe frontul de la Kupiansk după ce fotografii cu soldați înfometați au devenit virale
digi24.ro
image
Ce se întâmplase cu puțin timp înainte ca trupele SAS să-l împuște mortal pe bărbatul violent din Neamț. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Scandalul diplomei de licență a lui Nicușor Dan se mută în Franța. Profesori din Paris sar în apărarea lui și publică un videoclip
gandul.ro
image
„Zici că mă angajez la NASA”. O tânără la interviu de angajare supusă la testul poligraf
mediafax.ro
image
Gestul făcut de Gică Hagi care l-a uimit pe Ion Țiriac: ”Am avut privilegiul să stau lângă el. Vorbea singur”
fanatik.ro
image
O familie a cheltuit 50.000 de euro ca să-și renoveze casa, dar constructorul a distrus-o și a chemat poliția să-i aresteze
libertatea.ro
image
Ce spune Ilie Bolojan despre cele trei condiții puse de AUR pentru a începe negocierile
digi24.ro
image
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Interzis! Alimentul banal consumat de aproape toată lumea de care Cristiano Ronaldo nu se atinge: ”E împotriva naturii”
digisport.ro
image
Calculele care complică moțiunea de cenzură prin care poate fi demis Ilie Bolojan - Jocul voturilor care pot face diferența
stiripesurse.ro
image
Noua lege a salarizării: Bugetarilor li se taie din sporuri, Președintele și demnitarii câștigă câteva mii de lei în plus
antena3.ro
image
Noua lege a salarizării 2026. Lovitură pentru bugetari: sporurile şi bonusurile care dispar complet
observatornews.ro
image
Fostul soț a IERTAT-O pe Ruxandra Luca! Împăcarea momentului, după episodul din benzinărie
cancan.ro
image
Expert: Cum dovediți că indexarea pensiilor a fost anulată ilegal? Pașii de urmat pentru a vă lua banii înapoi
newsweek.ro
image
FOTO. Apariție de neuitat a sportivei: „Cea mai sexy alergătoare!”
prosport.ro
image
Când devine construibil un teren extravilan. Pașii pe care trebuie să îi urmezi
playtech.ro
image
Jucătoarea de tenis care divorțează după 16 ani de relație. Are 2 copii cu bărbatul cu care a apărut într-un film pentru adulți
fanatik.ro
image
Agenții de la poarta de îmbarcare din aeroport au dezvăluit 11 lucruri pe care nu le fac niciodată când călătoresc cu avionul
ziare.com
image
Lovitură de proporții: Andrea Pirlo, antrenor la FCSB? ”Vrea 6-7 sute de mii”
digisport.ro
image
SURSE Kelemen Hunor a pus pe masă condiția care aruncă în aer toate negocierile
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Noile venituri ale primarilor pe noua lege a salarizării. Cât vor încasa Ciucu și Olguța Vasilescu
cotidianul.ro
image
Cum arată conacul de la țară al Olguței Berbec. Artista și-a ridicat o vilă impunătoare în satul natal. Are și o grădină imensă, chiar lângă pădure. Casa este ca din filme. De VIS! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Putin se pregătește să atace NATO! Avertisment cu privire la Rusia de la vârful unei țări europene
mediaflux.ro
image
„Uitați-vă la el, e și o mână divină” » Poveștile emoționante ale oamenilor lângă care a crescut Cristi Chivu: „Fie iertat, tatăl lui nu-l lăsa să facă nimic!”
gsp.ro
image
În ce stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
Dorian Popa s-a căsătorit cu Andreea. Imagini inedite cu verigheta plină cu diamante
actualitate.net
image
Horoscop 24-30 aprilie. Taurii au noroc în carieră și pe plan sentimental, pe Raci îi așteaptă zile de foc, probleme pentru Fecioare
click.ro
image
Val de reacții la videoclipul Ioanei Ginghină în care apare în ipostaze provocatoare. Replica vedetei: „Nu simt nevoia de validare!”
click.ro
image
Adio aer condiționat! Invenția inteligentă care ar putea răcori locuința fără curent
click.ro
Kate Middleton foto Profimedia jpg
Un bărbat s-a apropiat de Kate, și-a pus mâinile pe talia ei, a tras-o mai aproape și a îmbrățișat-o strâns. Reacția prințesei la încălcarea gravă de protocol
okmagazine.ro
Regina Maria și Regele Ferdinand profimedia 0676866552 jpg
Cine a fost "pofta inimii" Regelui Ferdinand, românca pe care ar fi luat-o de soție dacă nu i-ar fi fost impusă Regina Maria
okmagazine.ro
Tort ungar Sursa foto shutterstock 2322289845 jpg
Tort ungar. Nimeni nu poate rezista unei a doua felii
clickpentrufemei.ro
coiful de la cotofenesti adevarul jpeg
Directorul MNIR respinge speculațiile privind autenticitatea coifului de la Coțofenești recuperat din Olanda
historia.ro
